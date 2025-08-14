ETV Bharat / state

కృష్ణమ్మకు జలకళ - సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ పరవశిస్తున్న నగర వాసులు - FLOODING AT PRAKASAM BARRAGE

రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాలకు ప్రకాశం బ్యారేజీలోకి భారీగా వస్తున్న వరద నీరు - పరవళ్లను చూసేందుకు బ్యారేజీ వద్దకు తరలివస్తున్న నగర వాసులు

FLOODING AT PRAKASAM BARRAGE
FLOODING AT PRAKASAM BARRAGE
Flooding Continues at Prakasam Barrage: అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుండడంతో కృష్ణమ్మకు జలకళ సంతరించుకుంది. ప్రకాశం బ్యారేజీలోకి 5,39,473 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరింది. మొత్తం 70 గేట్లను ఎత్తి నీటిని సముద్రంలోకి వదిలుతున్నారు. దీంతో అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఎగువ నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీలోకి వచ్చే వరద ప్రవాహం బుధవారం నుంచి పెరుగుతూ వచ్చింది. బుధవారం రాత్రికి 3 లక్షల 97 వేల క్యూసెక్కుల ఉన్న వరద నీరు గురువారం నాటికి 5 లక్షల 65 వేల 807 క్యూసెక్కులకు చేరుకుంది.

ఆ తర్వాత క్రమంగా నీటి ప్రవాహం తగ్గుతూ వస్తోంది. ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా కృష్ణా నది తీరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. 3 రోజులుగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తుండడం బుడమేరుకి కూడా వరద నీరు వస్తోంది. మున్నేరు, కొండవీటి తదితర వాగుల ద్వారా కూడా ప్రకాశం బ్యారేజీలోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. కృష్ణా తూర్పు కాలువకు 606 క్యూసెక్కుల నీరు వదులుతూ కృష్ణా పశ్చిమ, గుంటూరు ఛానల్‌కు నీటి విడుదలను నిలిపివేశారు. గత ఏడాది సెప్టెంబరులో కృష్ణా నదిలో 12 లక్షల క్యూసెక్కులకు మించి వరద నీరు వచ్చి చేరింది. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడే భారీగా వరద రావడంతో నీటి పరవళ్లను చూసేందుకు నగర వాసులు బ్యారేజీ వద్దకు తరలివస్తున్నారు. సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ జలకళను చూసి పరవశిస్తున్నారు.

కృష్ణమ్మకు శాంతిపూజలు: కృష్ణా నది వరదను పురస్కరించుకుని విజయవాడ దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో శాంతిపూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ స్థానాచార్యులు విష్ణుభొట్ల శివప్రసాదశర్మ ఆధ్వర్యంలో దుర్గాఘాట్‌ వద్ద ఆలయ ఈవో వీకే శీనానాయక్‌ దంపతులు ఇతర పండితులు కృష్ణమ్మకు సుమంగళ ద్రవ్యాలు సమర్పించి పూజలు చేశారు. వరద ప్రభావం నుంచి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రజలంతా సంతోషంగా ఉండాలని లోకక్షేమం ఆకాంక్షిస్తూ ఈ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

శ్రీశైలంకు తగ్గుతున్న వరద: శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం క్రమంగా తగ్గుతుండటంతో 4 గేట్ల ద్వారా నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద ప్రవాహం క్రమంగా తగ్గుతోంది. శ్రీశైలంకి 1,72,234 క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 2,07,590 క్యూసెక్కులను విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 35,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,667 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. 4 స్పిల్ వే గేట్ల ద్వారా 1,06,608 క్యూసెక్కుల నీటిని నాగార్జున సాగర్​కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 881.90 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 198.36 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.

