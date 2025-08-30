Flood Effects in Nirmal District : బాసర వద్ద గోదావరి ఉగ్రరూపం చూపిస్తోంది. గోదావరి నుంచి అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్లే మార్గంలో ఇతర ఆలయాలు, అక్షర కాలనీ, ఎస్బీఐ, యూనియన్ బ్యాంకులు నీటమునిగాయి. వరదలో చిక్కుకున్న వారిని ఎస్డీఆర్ఎఫ్, స్థానిక పోలీసులు బృందాలు రక్షించాయి. మరోవైపు శ్రీరాంసాగర్ , మహారాష్ట్రలోని గైక్వాడ్ ప్రాజెక్టుల నుంచి వచ్చిన భారీ వరద నిర్మల్ జిల్లాలోని సోన్ గ్రామాన్ని చుట్టుముట్టింది. సమీప గ్రామాల్లోనూ లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కాగా పెద్ద ఎత్తున పంటలు దెబ్బతిన్నాయి.
వరదలతో నిర్మల్ జిల్లా అతలాకుతలం : ఇటీవల కురిసిన వర్షాలు, ఎగువన మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తున్న వరదతో నిర్మల్ జిల్లా అతలాకుతలం అవుతోంది. బాసరలో రెండు రోజులుగా గోదావరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. అంతకంతకూ పెరుగుతున్న వరదతో గోదావరి నుంచి ఆలయం వరకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారి జలమయం అయింది. సమీప ప్రాంతాలన్నీ నీట మునిగాయి. వ్యాస మహర్షి ఆలయం, టీటీడీ అతిథి గృహాల వరకు వరద చేరుకొంది. దుకాణాలు, ప్రైవేటు లాడ్జ్లు, సత్రాలు అన్ని వరద గుప్పిట్లో చిక్కుకున్నాయి. మొదటి ఘాట్, గంగామాత, సూర్యేశ్వర శివాలయం, గోదావరి నుంచి ఆలయానికి వెళ్లే మార్గంతో పాటు అక్షర కాలనీ, టెంపుల్ కామన్ రోడ్డు, ఎస్బీఐ బ్యాంక్, యూనియన్ బ్యాంక్లు నీట మునిగాయి.
సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు : అక్షర కాలనీలో చిక్కుకున్న వారిని స్థానికులు ట్రాక్టర్ సహాయంతో సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. అమ్మవారి ఆలయ సమీపంలోని ఆర్యవైశ్య సత్రంలో చిక్కుకున్న గర్భిణిని ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది, బాసర ఎస్ఐ బయటకు తీసుకువచ్చారు. నాగభూషన్ విద్యాలయం చుట్టూ నీరు చేరడంతో వెనుకాల గేటు ద్వారా పైఅంతస్తులోని విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులను బయటకు పంపించారు. ఎస్బీఐలోని సిబ్బందిని సైతం బోట్లతో బయటకు తీసుకువచ్చారు.
భైంసా ఏఎస్పీ అవినాశ్ కుమార్ ముంపు ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. గోదావరి వరద నీరు బాసరలోని ఈవో కార్యాలయం ప్రధాన ద్వారం వద్దకు రావడంతో అర్చకులు గోదారమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. బాసర వరద కారణంగా భక్తులు రాకపోవడంతో అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణం వెలవెలబోతుంది. సుమారు 40 ఏళ్లలో ఈ స్థాయి వరదలు ఎప్పుడూ రాలేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. బాసర మండల కేంద్రంతో పాటు 10 గ్రామాలు నీటమునిగాయి. వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టపోయామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బాసర మండలంలో పర్యటించిన కలెక్టర్ : బాసర మండలంలో జిల్లా కలెక్టర్ అభిలాష అభినవ్ పర్యటించారు. బిద్రేల్లి వంతెన వద్ద నీట మునిగిన పంటలను పరిశీలించారు. అక్కడే రైతులు, గ్రామస్థులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం బాసరలో గోదావరి వరద ఉద్ధృతిని పరిశీలించారు. గోదావరికి ఆనుకొని మంచినీళ్ల పంప్హౌస్ ఉండడంతో నీటిని పరీక్షించిన తర్వాతే మిషన్ భగీరథ ద్వారా గ్రామాలకు పంపాలని సూచించారు. పంట నష్టం వివరాలను సమగ్రంగా సేకరించి ప్రభుత్వానికి పంపిస్తామని కలెక్టర్ అభిలాష తెలిపారు.
మరోవైపు ఎగువనుంచి వస్తున్న వరదతో నిర్మల్ జిల్లాలోని సోన్ గ్రామం వరదలో చిక్కుకుపోయింది. మాధాపూర్, సోన్, లక్ష్మణచాందా మండలంలోని పుష్కర ఘాట్లు నీటమునిగాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి నీళ్లు చేరి స్థానికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మాదాపూర్ బ్రిడ్జి పై నుంచి వరద ప్రవహిస్తుండటంతో నాలుగు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. బొప్పారం గ్రామానికి వెళ్లే రహదారి నీట మునిగింది. ముంపు ప్రాంతాల్లో మాజీ మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి పర్యటించి స్థానికులకు భరోసా కల్పించారు. వరదతో తీవ్రంగా నష్టపోయిన తమను ఆదుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
ఆదిలాబాద్ అతలాకుతలం - వందలాది ఎకరాలను ముంచేసిన వరదలు