Flood Effect In Nizamabad District : ఏకధాటిగా కురిసిన వర్షాలతో నిజామాబాద్ జిల్లాలోని గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో జన జీవనం స్తంభించింది. వరదలో మునిగిన గ్రామాల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. ఎటు చూసినా బురద, తడిచిన నిత్యావసరాలతో అవస్థలు పడుతున్నారు. రహదారులు కోతకు గురై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. విద్యుత్తు స్తంభాలు, నియంత్రికలు కొట్టుకు పోవడంతో కరెంట్ సరఫరా లేక చీకట్లో మగ్గుతున్నారు. వరద ధాటికి మిషన్ భగీరథ పైపులు విరిగిపోవడంతో తాగునీటి సరఫరా ఆగిపోయి ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. పరిహారం అందించడంతో పాటు ప్రభుత్వం వేగంగా మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పించాలని ప్రజలు వేడుకుంటున్నారు.
అతలాకుతలం చేసిన వరద : నిజామాబాద్ జిల్లాలో ముంపు బాధితులు అవస్థలు పడుతున్నారు. ఇందల్వాయి, ధర్పల్లి, సిరికొండ మండలాల్లో వరద బీభత్సం సృష్టించింది. ధర్పల్లి మండలంలోని కప్పలవాగు ఎన్నడూ లేనంతగా ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో ముత్యాలమ్మ చెరువుకట్ట తెగి పలు గ్రామాలను వరద అతలాకుతలం చేసింది.
సర్వం కోల్పోయామంటూ ఆవేదన : వాడి, బీరప్పతండా, నడిమి తండా, లక్ష్మీతండాలను క్షణాల్లోనే వరద చుట్టుముట్టడంతో కట్టుబట్టలతో బయటకు వెళ్లారు. వరద తగ్గాక తమ ఊరిని, ఇంటిని చూస్తూ గుండెలు బాదుకుంటున్నారు. ఎటు చూసినా బురద నిత్యావసరాలు తడిసి దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారు. సిరికొండ మండలం కొండూరులో వరద తగ్గిన అనంతరం ఇళ్లలోని బురదను శుభ్రం చేసుకునేందుకు గ్రామస్థులు అవస్థలు పడుతున్నారు. కనీస సౌకర్యాలు లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సర్వం కోల్పోయామంటూ ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రహదారులు కోతకు గురై నిలిచిపోయిన వాహనాలు : ధర్పల్లి, సిరికొండ మండలాల్లో ముత్యాలవాగు తెగిపోవడంతో రహదారులు కోతకు గురై వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పొట్ట దశలో ఉన్న పొలాల్లో ఇసుక మేటలు వేయడంతో అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెట్టుబడి పూర్తిగా పెట్టి నిండా నీట మునిగామని రోదిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం క్షేత్రస్థాయిలో పంటలను పరిశీలించి ఎకరాకు రూ.25 వేల చొప్పున పరిహారం అందించాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
వరద గుప్పిట్లోనే పలు గ్రామాలు : రెంజల్, బోధన్, నవీపేట మండలాల్లో పలు గ్రామాలు ఇంకా వరద గుప్పిట చిక్కుకుని ఉన్నాయి. జలదిగ్భందంలో చిక్కుకున్న మిట్టపూర్ వాసులు తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ వీడియో పంపారు. గర్భిణీలు, చిన్నారులు అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నా బోటు ఏర్పాటు చేయకపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. బోటు ఏర్పాటు చేసి తమను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ప్రాధేయపడుతున్నారు.
తినడానికి తిండి కూడా లేని స్థితిలో : వరదల కారణంగా ఇంట్లో మొత్తం నీరు నిండిపోయింది. దీంతో తమ ఇళ్లలోని వస్తువులు, బట్టలు, నిత్యావసర సరుకులు అన్నీ బురదమయం అయ్యాయని బాధితులు అంటున్నారు. వరద వచ్చే సమయంలో ఏంచెయ్యాలో తెలియక ఇంటి మేడపై ఎక్కి సాయం కోసం ఎదురుచూశామని చెబుతున్నారు. వేసుకోడానికి బట్టలు కూడా లేని పరిస్థితి తలెత్తిందని పేర్కొన్నారు. తినడానికి తిండి, తాగడానికి నీరు కూడా లేని పరిస్థితిలో ఉన్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"వరదల కారణంగా ఇంట్లో మొత్తం నీరు నిండిపోయింది. మా ఇంట్లోని బట్టలు, వంట పాత్రలు, అత్యవసర సరుకులు అన్నీ బురదమయం అయిపోయాయి. వరద వచ్చే సమయంలో ఏంచెయ్యాలో తెలీలేదు. ఇంట్లో అందరం ఇంటి మేడపై ఎక్కి సాయం కోసం ఎదురుచూశాం. వేసుకోడానికి బట్టలు కూడా లేని పరిస్థితి తలెత్తింది. తినడానికి తిండి, తాగడానికి నీరు కూడా లేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము. వీలైనంత త్వరగా మమ్మల్ని త్వరగా అదుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము." - వరద బాధితులు
వేలాది ఎకరాల్లో నీట మునిగిన పంట - పొలాల్లో ఇసుక మేటలు
వరద తగ్గినా బురద పట్టుకుంది - కామారెడ్డిలో బురద కారణంగా బోరుమంటున్న బాధితులు