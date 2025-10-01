ETV Bharat / state

గోదావరి ప్రజలకు ఆకాశయానం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక యాత్ర - తిరుపతికి విమాన సర్వీసు ప్రారంభం

రాజమహేంద్రవరం నుంచి తిరుపతికి కొత్త విమాన సర్వీసు ప్రారంభం - దిల్లీ నుంచి వర్చువల్‌గా విమాన సర్వీసు ప్రారంభించిన రామ్మోహన్‌నాయుడు

Flight_service_to_Tirupati
Flight_service_to_Tirupati (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 3:11 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 3:58 PM IST

Flight Service to Begin from Rajahmundry to Tirupati: ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల ప్రజలకు ఆకాశయానం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక యాత్ర దగ్గర అవుతోంది. నేడు రాజమహేంద్రవరం నుంచి తిరుపతికి నూతన విమాన సర్వీసును కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రారంభించారు. దిల్లీలో ఎంపీ పురందేశ్వరితో కలిసి వర్చువల్​గా నూతన విమాన సర్వీసును ప్రారంభించారు. రాజమహేంద్రవరం విమానాశ్రయంలో మంత్రి కందుల దుర్గేష్, ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు, ఎమ్మెల్యేలు ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్, బుచ్చయ్య చౌదరి, రామకృష్ణారెడ్డి, బలరామకృష్ణ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు .

గోదావరి ప్రజలకు ఆకాశయానం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక యాత్ర - తిరుపతికి విమాన సర్వీసు ప్రారంభం (ETV)

దసరా మహోత్సవాల సమయంలో సాంస్కృతిక నగరం రాజమహేంద్రవరం నుంచి ఆధ్యాత్మిక నగరం తిరుపతికి నూతన సర్వీసు ప్రారంభించుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. గతంలో ప్రారంభించిన దిల్లీ, ముంబై విమాన సర్వీసులు పూర్తి ఆక్యుపెన్సితో నడుస్తున్నాయని భవిష్యత్తులోనూ వారణాసి, కొచ్చిన్, షిర్డీ, గోవా తదితర ప్రాంతాలకు మరిన్ని సర్వీసుల ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు. తాజాగా తిరుపతికి ప్రారంభించిన విమానం 3 నెలలపాటు మొదటి 35 టిక్కెట్లు 1999 రూపాయలు, 35 టిక్కెట్లు 4000 రూపాయల చొప్పున ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటాయని మంత్రి ప్రకటించారు.

గల్ఫ్ దేశాలకు సర్వీసులు నడపాలి: నవరాత్రుల వేళ రాజమహేంద్రవరం నుంచి తిరుపతికి విమాన సర్వీసు ప్రారంభించడం గొప్ప విషయం అని ఎంపీ పురందేశ్వరి అన్నారు. ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి ఇది ఎంతో దోహదం చేస్తుందని చెప్పారు. గోదావరి జిల్లాల నుంచి ఉపాధి కోసం గల్ఫ్ దేశాలకు అధిక సంఖ్యలో వెళ్తున్నారని, ఇక్కడ నుంచి సర్వీసులు నడపాలని ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ కోరారు. రాజమహేంద్రవరం విమానాశ్రయం నుంచి ప్రయాణికుల అవసరాల దృష్ట్యా వివిధ ప్రాంతాలకు కనెక్టివిటీ సర్వీసులు ప్రారంభించడం శుభ పరిణామం అని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అభిప్రాయపడ్డారు.

అంతర్జాతీయ విమానాలకు రెక్కలు: అలాగే రేణిగుంట విమానాశ్రయం నుంచి దక్షిణాసియా, మధ్య ప్రాంత అంతర్జాతీయ డెస్టినేషన్లకు చార్టర్, నాన్‌-స్టాప్‌ ఫ్లైట్‌లు నడిపే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పటికే రన్‌వేను 2,285 మీటర్ల నుంచి 3,810 మీటర్లకు విస్తరించారు. ఐఎల్‌ఎస్‌ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌ ల్యాండింగ్‌ సిస్టమ్, డివోర్, డీఎంఈ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేశారు.

ఆపరేషనల్‌ సామర్థ్యం: రోజు ల్యాండింగ్, టేకాఫ్‌ల సామర్థ్యం 100 నుంచి 200 విమానాలకు పెరిగింది. ఐఎల్‌ఎస్‌ వల్ల దృశ్య గోచరత 1500 నుంచి 700 మీటర్లకు తగ్గించారు.

ఈ రూట్ల నుంచి డిమాండ్‌:

సింగపూర్‌ కారణం: ఇక్కడి నుంచి అనేకమంది తెలుగువారు సింగపూర్​కు వెళ్తుంటారు. అదే విధంగా సింగపూర్​ నుంచి తిరుమలకు భక్తులు విచ్చేస్తుంటారు. అలాగే దాతలు, పర్యటకులు, వ్యాపారులు అనేక మంది ఉన్నారు. దీంతో ఇక్కడి నుంచి సింగపూర్​కు విమానం నడిపితే బాగుంటుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇలా విమానం నడిపితే ఇక్కడి నుంచి సింగపూర్​కు నాలుగైదు గంటల్లో చేరుకోవచ్చు.

కౌలాలంపూర్‌ (మలేషియా) కారణం: మలేషియాలో తెలుగు, తమిళ భక్తులు. తిరుమల ఆలయానికి పుణ్య యాత్రికులు ఫ్లైట్‌ సమయం 4 గంటలు

దుబాయ్‌ కారణం: గల్ఫ్‌లో ఎక్కువగా తెలుగు ఉద్యోగులు. మధ్యప్రాచ్యం కనెక్టివిటీ. ఫ్లైట్‌ సమయం 5 గంటలు

కొలంబో (శ్రీలంక) కారణం: చిన్న దూరం (2 గంటలు). బౌద్ధ పుణ్యక్షేత్రం, తిరుమల యాత్రికుల మధ్య టూరిజం ఎక్స్చేంజ్

మస్కట్‌ / దోహా / కువైట్‌ (గల్ఫ్‌ చిన్న రూట్లు) కారణం: రాయలసీమ జిల్లాలకు చెందిన వలస కార్మికులు ఎక్కువ.

మౌలిక వసతులు, పరిమితులు: పెద్ద జీరో-లేబుల్, వైడెన్ బాడీ విమానాల కోసం సౌకర్యాలు పెంచాలి. ల్యాండింగ్, టేకాఫ్ సామర్థ్యం, పార్కింగ్ ఆప్రాన్ పరిమితులు ఉన్నాయి. కస్టమ్స్, ఇమ్మిగ్రేషన్, సెక్యూరిటీ, బ్యాగేజీ హ్యాండ్లింగ్ వంటివి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల మేరకు సిద్ధం చేయాలి.

ప్రణాళికా, అనుమతి అంశాలు: అంతర్జాతీయ ఫ్లైట్ ప్రారంభానికి సివిల్ ఏవియేషన్ అథారిటీ (డీజీసీఏ), కస్టమ్స్, ఇమ్మిగ్రేషన్ ఆమోదాలు అవసరం. టెర్మినల్ డిజైన్, పేరు మార్పు, ఆధ్యాత్మికత కల్పించే అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంది.

