20 గంటల పాటు చీకటి గదిలో బందీగా బధిర బాలుడు - ఆ తర్వాత ఏమైందంటే?

Five Years Old Boy Missing in Hospital Found Safe in Doctor Room : మాటలు రాని, వినపడని ఓ ఐదేళ్ల చిన్నారి అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఆసుపత్రి గదిలో ఒక రోజంతా బందీ అయిపోయిన ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని కర్నూలు జిల్లా సర్వజన ఆసుపత్రిలో జరిగింది. తల్లిదండ్రులను, ఆసుపత్రి సిబ్బందిని ఆందోళనకు గురి చేసిన ఈ ఘటనలో బాలుడు సురక్షితంగా (Safe) ఉండటంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

kurnool sarvajana hospital : ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లు మండలం తిప్పాయిపల్లెకు చెందిన ఉస్సేనయ్య, మౌనికల కుమారుడు సుజిత్ (5)కు పుట్టుకతో మూగ, చెవుడు. ఈ నేపథ్యంలో శస్త్ర చికిత్స నిమిత్తం 20 రోజుల కిందట కర్నూలు జిల్లా సర్వజన ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ఆదివారం తల్లి బయటకు వెళ్లిన సమయంలో బాలుడు వార్డు పక్కనే ఉన్న ఎనస్థీషియా (Anesthesia) విభాగాధిపతి గదిలోకి వెళ్లిపోయాడు. సిబ్బంది అదే సమయంలో ఆ గదిని శుభ్రం చేసి చిన్నారిని గమనించకుండా తాళం (Lock) వేసుకుని వెళ్లిపోయారు. ఆపై బయట నుంచి వచ్చిన తల్లి మౌనిక కుమారుడు కనపడకపోవడంతో సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు.

ఆసుపత్రి సిబ్బంది ఎంత ప్రయత్నించినా బాలుడి ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు. సోమవారం ఉదయం విధులకు హాజరైన సిబ్బంది, ఆ వైద్యుడి గది తలుపులు తెరవగా సుజిత్ అక్కడ కనపడటంతో ఒక్కసారిగా అవాక్కయ్యారు. వెంటనే విషయం తల్లిదండ్రులకు చెప్పారు. బిడ్డ ఆచూకీ కోసం గంటల పాటు వెతికిన తల్లిదండ్రులు సురక్షితంగా ఉన్న సుజిత్​ను చూసి ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. పిల్లాడు ఆ గది ఫ్రిజ్​లో ఉన్న నీటిని తాగి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నాడని సిబ్బంది తెలిపారు.

సిబ్బంది తీరుపై ఆగ్రహం : అయితే పిల్లాడు ఒక రోజంతా గదిలో ఉండి, ఫ్రిజ్​లో ఉన్న నీటిని తాగి ప్రాణం నిలుపుకున్నాడు. అదే మరోలా జరిగి ఉంటే, ఆ తల్లిదండ్రుల ఆవేదనకు ఎవరు బాధ్యులు అని వార్డు సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రోగులను ఎప్పటికప్పుడు గమనించాల్సి ఉండగా, పట్టించుకోకపోవడం దారుణమని మండిపడ్డారు.

