20 గంటలు చీకటి గదిలో బందీగా బధిర బాలుడు - బతికి బయటపడ్డాడా?

Five Years Old Boy Missing in Hospital Found Safe in Doctor Room : సాయం అని అడగాలని తెలిసిన వయసు కాదు. ఏడుపే ఆ వయసులో అన్నింటికీ సూచన. కానీ ఆ ఐదేళ్ల చిన్నారి బధిరుడు( పుట్టు మూగ, చెవులూ వినబడవు). చుట్టూ గోడలు, మరో మనిషి లేరు, చీకటి, ఆకలి కనీసం భయాన్ని కూడా ప్రదర్శించలేని నిస్సహాయత. ఇదీ ఐదేళ్ల సుజిత్​ పరిస్థితి. చివరకు ఏం చేశాడా? బాలుడు బతికి భయటపడ్డాడా? ఎలా? అసలెక్కడ చిక్కుకున్నాడు? ఇంతకీ ఏం జరిగి ఉంటుంది. అవన్నీ తెలుకోవాలంటే ఈ కథనాన్ని చదవాల్సిందే.

kurnool sarvajana hospital : మాటలు రాని, వినపడని ఓ అయిదేళ్ల చిన్నారి అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఆసుపత్రి గదిలో ఒక రోజంతా బందీ అయిపోయిన ఘటన కర్నూలు జిల్లా సర్వజన ఆసుపత్రిలో జరిగింది. తల్లిదండ్రులను, ఆసుపత్రి సిబ్బందీని ఆందోళనకు గురిచేసిన ఈ ఘటన బాలుడు సురక్షితంగా (Safe) ఉండటంతో సుఖాంతమయ్యింది.

కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లు మండలం తిప్పాయిపల్లెకు చెందిన ఉస్సేనయ్య, మౌనికల కుమారుడు సుజిత్ (5)కు పుట్టుకతో మూగ, చెవుడు. ఈ నేపథ్యంలో శస్త్రచి కిత్స నిమిత్తం 20 రోజుల కిందట ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ఆదివారం తల్లి బయటకు వెళ్లిన సమయంలో బాలుడు వార్డు పక్కనే ఉన్న ఎనస్థీషియా (Anesthesia) విభాగాధిపతి గదిలోకి వెళ్లిపోయాడు. సిబ్బంది అదే సమయంలో ఆ గదిని శుభ్రం చేసి చిన్నారిని గమనించకుండా తాళం (Lock) వేసుకుని వెళ్లిపోయారు. కుమారుడు కనపడకపోవడంతో సిబ్బందికి తల్లి సమాచారం ఇచ్చారు. వారు ఎంత ప్రయత్నించినా బాలుడి ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు. సోమవారం ఆ వైద్యుడి గది తలుపులు తెరవగా సుజిత్ కనపడటంతో సిబ్బంది అవాక్కయ్యారు. తల్లిదండ్రులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు. పిల్లాడు ఆ గది ఫ్రిజ్లో ఉన్న నీటిని తాగి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నాడని సిబ్బంది తెలిపారు.

పిల్లాడు ఒక రోజంతా గదిలో ఉండి ఫ్రిజ్లో ఉన్న నీటిని తాగి జీవం నిలుపుకున్నాడు. ఇదే మరోలా జరిగి ఉంటే ఆ తల్లిదండ్రుల ఆవేదనకు ఎవరు బాధ్యులు అని వార్డు సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రోగులను ఎప్పటికప్పుడు గమనించాల్సి ఉండగా పట్టించుకోకపోవడం దారుణమని పేర్కొన్నారు.

