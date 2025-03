ETV Bharat / state

విద్యాశాఖలో ఆ జీఓ రద్దు - నూతన విద్యావిధానానికి శ్రీకారం చుట్టిన కూటమి సర్కార్​ - NEW EDUCATION POLICY IN AP

Five Types of Schools to be Introduced in AP : వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో అసమర్థ నిర్ణయాలతో పాఠశాల విద్యకు దూరమైన విద్యార్థులను తిరిగి మళ్లీ బడులకు రప్పించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. పాఠశాల విద్యలో విధ్వంసం సృష్టించిన జీఓ-117కు ప్రత్యామ్నాయంగా తీసుకురానున్న చర్యలను పాఠశాల విద్యాశాఖ సిద్ధం చేసింది. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం జూన్‌ నుంచే రాష్ట్రంలో తిరిగి ఐదు రకాల బడుల విధానం అమల్లోకి తీసుకురానున్నారు.

ప్రస్తుతం ఉన్న ఆరు రకాల బడుల స్థానంలో ఇది అమల్లోకి రానుంది. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా ఒక్క స్కూల్​ను కూడా మూసివేయకుండానే ఈ విధానాన్ని విద్యాశాఖ అమలు చేయనుంది. దీంతో పాటు కొత్తగా ఆదర్శ పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇందుకోసం స్కూల్ మేనేజ్​మెంట్ కమిటీ, స్థానిక ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధుల అభిప్రాయాలు, విద్యార్థుల నమోదు, మౌలిక సదుపాయాల ఆధారంగా, క్లస్టర్‌ స్థాయి కమిటీ సహాయంతో ఈ బడులను గుర్తించనున్నారు.

గ్రామ పంచాయతీ, పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో వార్డుకు ఒకటి చొప్పున ఆదర్శ పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. 60 మంది కంటే ఎక్కువ విద్యార్థులున్న బడులుంటే రెండేసి సైతం ఏర్పాటు చేస్తారు. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో 45 మంది ఉన్నా వీటిని కొనసాగిస్తారు. ఇందులో ప్రతి తరగతికి ఒక టీచర్‌ చొప్పున నియమించనున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 12,000లకు పైగా ఏకోపాధ్యాయ బడులున్నాయి. ఇక్కడ 18 సబ్జెక్టులను ఒక్కరే బోధించాల్సి వస్తోంది. దీంతో పునాది స్థాయిలో అభ్యసన సామర్థ్యాలు దెబ్బతింటున్నట్లు సర్వేలు వెల్లడించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఒక్కో తరగతికి ఒక టీచర్‌ ఉండే ఆదర్శ బడుల విధానం స్టూడెంట్స్​కి ఎంతో మేలు చేయనుంది.



కొత్త బడులు ఇలా : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలను శాటిలైట్‌ ఫౌండేషన్, ఫౌండేషన్, బేసిక్‌ ప్రాథమిక, ఆదర్శ ప్రాథమిక, ఉన్నత పాఠశాలలుగా విభజించనున్నారు. శాటిలైట్ ఫౌండేషన్ పాఠశాలలుగా మహిళా, శిశు సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు నడవనున్నాయి. వీటిల్లో పూర్వ ప్రాథమిక విద్య అయిన ఎల్‌కేజీ, యూకేజీ బోధించనున్నారు. ఫౌండేషన్ బడుల్లో PP-1, PP-2, ఒకటి, రెండు తరగతులను బోధిస్తారు. ఆ తర్వాత బేసిక్ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో PP-1,2తోపాటు ఒకటి నుంచి ఐదు తరగతులు ఉంటాయి. ఇక్కడ విద్యాహక్కు చట్టం ప్రకారం 20 లేదా 30 మంది విద్యార్థులకు ఒక ఉపాధ్యాయులను కేటాయిస్తారు. ఆదర్శ బడులు ఏర్పాటు చేయడానికి వీలు లేని చోట వీటిని కొనసాగించనున్నారు.