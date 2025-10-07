ఈ ఐదు సూత్రాలతో చిన్నారుల ఎదుగుదలకు ఢోకా ఉండదు!
అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు వచ్చే చిన్నారులకు ఒకపూట సంపూర్ణ భోజనం - చిన్నారుల్లో తలెత్తిన పోషకాహార లోపాన్ని పారదోలేందుకు కృషి చేస్తున్న శిశు సంక్షేమ శాఖ - పంచసూత్రాల కార్యక్రమం అమలు చేయనున్నట్లు వెల్లడి
Published : October 7, 2025 at 5:23 PM IST
Child Development Programs In Telangana : నేటి చిన్నారులే రేపటి భావి భారత పౌరులు అవుతారు. వారి మానసిక, శారీరక వికాసానికి, పూర్వ ప్రాథమిక విద్య బోధనకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు వచ్చే చిన్నారులకు ఒకపూట పోషకాలతో కూడిన సంపూర్ణ భోజనం అందించడమే కాకుండా వారిలో తలెత్తే పోషకాహార లోపాన్ని పారదోలేందుకు ఎక్కువగా కృషి చేస్తోంది. ఇందుకోసం సంబంధిత సిబ్బంది పంచ సూత్రాలు అమలు చేస్తున్నారు. అధికారులు ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమం అమలుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఆ పంచసూత్రాలెంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. విద్యా బోధన
నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 1,500 అంగన్వాడీ కేంద్రాలున్నాయి. వీటిల్లో ఆరు నెలల వయసు నుంచి ఆరేళ్లు గల చిన్నారులు 1,06,361 మంది ఉన్నారు. వీరందరూ అంగన్ వాడీ కేంద్రాల ద్వారా ప్రతిరోజు పౌష్టికాహారం పొందుతున్నారు. ఆటపాటలతో పూర్వ ప్రాథమిక విద్యను టీచర్లు, సిబ్బంది నేర్పిస్తున్నారు. గర్భిణులు, బాలింతలకు సైతం పౌష్టికాహారంపై తీసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకతను పూర్తిగా వివరిస్తున్నారు. తద్వారా అప్పుడే పుట్టే బిడ్డలు, నవజాత శిశువులు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని సూచిస్తున్నారు.
2. పౌష్టికాహారం
చిన్నారుల్లో తలెత్తే చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలు, ఎదుగుదలలో లోపాలు పోషకాహార లేమి వల్లే సంభవిస్తున్నాయి. బాల్యంలో సరైన సమతుల ఆహారాన్ని అందించకపోతే ఎదురయ్యే ఇబ్బందులపై తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. పిల్లల కోసం ఇళ్లల్లోనే స్వయంగా బలవర్ధక ఆహారాన్ని ఎలా తయారు చేయాలో పలు రకాల వేదికలు, ప్రదర్శనల్లో తెలియజేస్తున్నారు. నువ్వుల లడ్డూలు, పల్లిపట్టీలు, రాగి జావ వంటివి తినిపించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
3. రక్తహీనత నివారణ
పేదరికంతో సరైన పౌష్టికాహారం తినిపించకపోవడం వల్ల బాలల్లో రక్తహీనత, తీవ్ర పోషణ లోపం తలెత్తుతోందని ఇటీవలి పరీక్షల్లో వైద్యులు గుర్తించారు. ఈ సమస్య ఎదుర్కొంటున్న చిన్నారులకు అదనంగా న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అందిస్తున్నారు. బాలామృతం ప్లస్ ప్యాకెట్లను ఇస్తున్నారు. వీటివల్ల పిల్లల ఎదుగుదల మెరుగుపడటంతో పాటు ఆరోగ్యంగా, మానసికంగా, శారీరకంగా బలంగా ఉంటారు.
4. శుభ్రతకు ప్రాధాన్యం
చిన్నారులు చేతి వేళ్లు నోట్లో పెట్టుకోవడం, అపరిశుభ్రత కారణంగా బాలలు తరచూ వ్యాధుల బారినపడుతున్నారు. శుభ్రత పాటించేలా అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ప్రత్యేక పాఠాన్ని బోధిస్తున్నారు. చేతులు ఎలా శుభ్రం చేసుకోవాలి? దీనివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను పాట రూపంలో బాలలకు టీచర్లు వివరిస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులకు ఈ అంశంపై ఉన్న ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తున్నారు.
5. వెయ్యి రోజుల ప్రణాళిక
రాష్ట్రంలో శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పోషణ లోపం గల చిన్నారుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ అమలు చేస్తున్నారు. మహిళ గర్భిణిగా ఉన్న సమయం నుంచి పుట్టిన బిడ్డకు రెండేళ్లు వచ్చే వరకు, అంటే వెయ్యి రోజుల పాటు దీన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. అంగన్వాడీల్లో పౌష్టికాహారాన్ని అందిస్తూ, చిన్నారుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు సూచనలిస్తున్నారు.
బాలామృతం ప్లస్లో వేయించిన గోధుమలు, పల్లీలు, శనగపప్పు, అటుకులు, పాలపొడి, చక్కెర, నూనెతో పాటు కాల్షియం, ఇనుము, విటమిన్ ఏ, బీ1, బీ12, సీ, నియాసిన్, జింక్, పోలిక్యాసిడ్, మాంసకృత్తులు తదితర పోషక పదార్థాలుంటాయి. దీంతో చిన్నారులకు కావాల్సిన పోషకాలు అందుతాయి.
