చీరాల వాడరేవు తీరంలో విషాదం - ముగ్గురి మృతి, ఇద్దరు గల్లంతు
ముగ్గురి మృతదేహాలు లభ్యం - మరో ఇద్దరి కోసం కొనసాగుతున్న గాలింపు చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 8:45 PM IST|
Updated : October 12, 2025 at 8:55 PM IST
Five Students Missing On Vodarevu Coast in AP : బాపట్ల జిల్లా చీరాల మండలం వాడరేవు తీరంలో విషాదం నెలకొంది. సముద్రంలో స్నానానికి దిగిన ఐదుగురు అలల తాకిడికి గల్లంతయ్యారు. వారిలో ముగ్గురి మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. మరో ఇద్దరి కోసం గాలిస్తున్నారు. సెలవు రోజుల్లో సరదాగా గడిపేందుకు సందర్శకులు సూర్యలంక బీచ్తో పాటు, వాడరేవు సముద్ర తీరానికి వస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో అమరావతిలోని విట్ యూనివర్సిటీ నుంచి 10 మంది విద్యార్థులు బృందంగా వాడరేవుకు వచ్చారు. వారిలో హైదరాబాద్కు చెందిన శ్రీ సాకేత్, సాయి మణిదీప్, జీవన్ సాత్విక్లు అలల తాకిడికి కొట్టుకుపోయారు.
స్థానికంగా ఉన్న మత్స్యకారులు, గజ ఈతగాళ్లు వారిని కాపాడేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. గల్లంతైన కాసేపటికి మృతదేహాలు ఒడ్డుకు కొట్టుకొచ్చాయి. మృతదేహాలను చీరాల ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. మరో విద్యార్థి సోమేష్తోపాటు చీరాలకు చెందిన గౌతమ్ సముద్రంలో గల్లంతయ్యారు. వీరి కోసం అగ్నిమాపక, మత్స్యశాఖ అధికారులు డ్రాగన్ లైట్లతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఘటనా స్థలిని బాపట్ల ఎస్పీ ఉమామహేశ్వర్ పరిశీలించారు.
నలుగురు యువకులను కాపాడిన కానిస్టేబుళ్లు : మరోవైపు మచిలీపట్నం మంగినపూడి బీచ్లో ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు ప్రాణాలకు తెగించి నలుగురు యువకులను ప్రమాదం నుంచి కాపాడారు. కపిలేశ్వరానికి చెందిన యువకులు అబ్దుల్ అసిఫ్, ఎస్కే ఆర్ఫాద్, ఎస్కే సికిందర్, షరీఫ్ సరదాగా గడిపేందుకు ఆదివారం ఉదయం మంగినపూడి బీచ్కు వచ్చారు. సముద్ర స్నానానికి దిగిన నలుగురు యువకులు అలల ఉద్ధృతికి కొట్టుకుపోయారు. గమనించిన కానిస్టేబుళ్లు ప్రాణాలు సైతం లేక్కచేయకుండా లోపలికి వెళ్లి వారిని క్షేమంగా ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చారు. వీరిద్దరి సాహసంతో నలుగురు యువకులు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. సరదా కోసం సముద్రం లోపలకి వెళ్లి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవద్దని యువకులకు పోలీసులు హితబోధ చేశారు.
Tourists Losing Their Lives at Yarada Beach: విశాఖలోని యారాడ తీరంలో ఇటీవల ఓ విదేశీయుడు మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఇలా గతంలోనూ పలువురు విదేశీయులు ఇలానే మృతి చెందారు. అంతే కాకుండా వారు అలలకు చిక్కుకున్న ఘటనలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి. ఇలాంటి ప్రమాదాల్లో బాధితులు మనవాళ్లు కూడా ఉంటున్నా ఎక్కువ మంది విదేశీయులే ఉండటం గమనార్హం. బృందాలుగా సముద్ర స్నానాలకు వస్తున్న వీరు అక్కడి భద్రత సిబ్బంది హెచ్చరిస్తున్నా పట్టించుకోవట్లేదు.
- కొద్దిరోజుల క్రితం రష్యన్ దేశస్థుడు సర్గీ అక్లొనా లైఫ్గార్డ్స్ వద్దని వారిస్తున్నా యారాడ తీరంలో సముద్రంలోకి దిగి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అలలలో చికుకున్న మరో ఇద్దరిని కాపాడారు.
- గతంలో ఇటలీకి చెందిన బృందం కెరటాల ధాటికి కొట్టుకుపోతుండగా తీరంలో ఉండే లైఫ్గార్డ్స్ కాపాడి ఒడ్డుకు తీసుకువచ్చారు.
- ఇటలీకి చెందిన మరో విదేశీయుడు కూడా లైఫ్గార్డులు వద్దంటున్న తీరంలోకి స్నానానికి దిగి, ఉద్ధృతంగా ఎగసిపడుతున్న అలలకు చిక్కుకోవడంతో గమనించిన గజ ఈతగాళ్లు అతని ప్రాణాలను కాపాడారు.
యారాడ తీరం 5 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంటుంది. తీరానికి అటు ఇటు కొండలు ఉండటం వల్ల నీరు ఒకేచోటకు చేరి లోతు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలల్లో శక్తిమంతమైన సముద్ర ప్రవాహాలు (రిప్కరెంట్) కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ప్రవాహాలు మనుషులను లోపలకు లాగేస్తాయి. సమీపంలో కొత్త పోర్టు నిర్మాణం జరిగాక ఇక్కడ అలల ఉద్ధృతి మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని అంటున్నారు. విదేశాల్లో చాలావరకు బీచ్లు తీరానికి కొంతదూరం వెళితే గాని లోతు ఉండదు. ఈ విషయం గ్రహించక విదేశీయులు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు.
