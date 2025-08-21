ETV Bharat / state

మియాపూర్‌లో తీవ్ర విషాదం - ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురి మృతి - HYDERABAD CRIME NEWS

మియాపూర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో ఘోరం - ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు అనుమానాస్పద మృతి - విచారణ జరుపుతున్న పోలీసులు

FIVE PEOPLE DIED SUSPICIOUSLY
FIVE PEOPLE DIED SUSPICIOUSLY (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2025 at 8:59 AM IST

1 Min Read

Five Members of Same Family Die in Hyderabad : హైదరాబాద్​ మియాపూర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఐదుగురు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. మృతులంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారిగా స్థానికులు వెల్లడించారు. స్థానికుల ఫిర్యాదుతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు వారంతా ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు. మృతుల్లో అత్త, మామ, భార్య, భర్త, రెండేళ్ల చిన్నారి ఉన్నారు. ఈ మేరకు పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

Five Members of Same Family Die in Hyderabad : హైదరాబాద్​ మియాపూర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఐదుగురు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. మృతులంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారిగా స్థానికులు వెల్లడించారు. స్థానికుల ఫిర్యాదుతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు వారంతా ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు. మృతుల్లో అత్త, మామ, భార్య, భర్త, రెండేళ్ల చిన్నారి ఉన్నారు. ఈ మేరకు పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

FIVE PEOPLE DIED SUSPICIOUSLYఐదుగురు అనుమానస్పద మృతిHYDERABAD CRIME NEWS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.