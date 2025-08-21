Five Members of Same Family Die in Hyderabad : హైదరాబాద్ మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఐదుగురు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. మృతులంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారిగా స్థానికులు వెల్లడించారు. స్థానికుల ఫిర్యాదుతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు వారంతా ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు. మృతుల్లో అత్త, మామ, భార్య, భర్త, రెండేళ్ల చిన్నారి ఉన్నారు. ఈ మేరకు పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
మియాపూర్లో తీవ్ర విషాదం - ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురి మృతి - HYDERABAD CRIME NEWS
Published : August 21, 2025 at 8:59 AM IST
