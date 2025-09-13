ఆరోగ్య సంరక్షణకు టెక్నాలజీ తోడు – ఈ యాప్లతో స్మార్ట్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్!
Published : September 13, 2025 at 10:24 PM IST
Health Monitoring Apps : ప్రపంచం వేగంగా మారుతోంది. మన జీవనశైలి కూడా అంతే వేగంగా మారుతోంది. పని ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, అపరిమిత స్క్రీన్ టైం, అవ్యవస్థిత ఆహారం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వంటి కారణాలతో నేటి తరంలో, ప్రత్యేకించి చిన్న వయసులోనే ఆరోగ్య సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ నూతన జీవిత విధానంలో వైద్యులను కలవడానికి, మందులు కొనుగోలు చేయడానికి కూడా సమయం లేని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది.
ఈ పరిస్థితుల్లో, మన ఆరోగ్యాన్ని సులభంగా పర్యవేక్షించేందుకు, ఔషధాలు సమయానికి తీసుకునేందుకు, మంచి నిద్ర, శరీరదారుఢ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు టెక్నాలజీ ఎంతో దోహదం చేస్తోంది. ముఖ్యంగా మొబైల్ యాప్లు ఈ అవసరాలను తీర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. వృద్ధులు, ఉద్యోగస్తులు, గృహిణులు సహా అన్ని వర్గాల వారికి ఇవి ఉపయోగపడుతున్నాయి.
ఆరోగ్యానికి తోడుగా ఉండే యాప్లు : -
నెట్మెడ్స్ (NetMeds) : ఔషధాలను కొనుగోలు చేయడంలో నెట్మెడ్స్ యాప్ ఉపయోగపడుతుంది. డాక్టర్ల వద్ద రాయించుకునే ఔషధాలను మందుల దుకాణాల్లో గరిష్ఠ ధరలకే కొనాల్సి ఉంటుంది. చాలా మెడికల్ షాప్స్ల్లో డిస్కౌంట్ ఉండదు. అందుకు పరిష్కారమే నెట్మెడ్స్ యాప్లు. డాక్టర్లు రాసిన మందులను నెట్మెడ్స్ యాప్లో తెప్పించుకోవచ్చు. డాక్టర్లు రాసిన మందుల చీటీని యాప్లో అప్లోడ్ చేయాలి. ల్యాబ్ పరీక్షలు బుక్ చేసుకోవడానికి, వైద్య రికార్డులను భద్రపరచడానికి యాప్ ఉపయోగపడుతుంది. టాటా1ఎంజీ, అపోలో వంటి యాప్ల ద్వారాను సేవలు పొందొచ్చు.
స్నోర్ ల్యాబ్ (SnoreLab) : గురక అనేది నిద్రా నాణ్యతపై ప్రభావం చూపే సమస్య. మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు ఇది మీ ఫోన్లోని మైక్రోఫోన్ను వాడుకొని గురకను రికార్డు చేస్తుంది. ఎంతసేపు ఎంత గాఢంగా గురక పెట్టామో తెలుపుతుంది. తీవ్రత ఆధారంగా స్కోర్ను ఇస్తుంది. అవసరం అయిన కచ్చిత సమాచారాన్ని డాక్డర్కు చెప్పడానికి స్నోర్ల్యాబ్ ఉపయోగపడుతుంది.
హెడ్స్పేస్ (Headspace) : ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి, ఏకాగ్రత పెంచడానికి హెడ్ స్పేస్ యాప్ సహాయకారిగా ఉంటుంది. మెరుగైన నిద్రకు, సాధారణ మానసిక ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇవ్వడానికీ ఉపయోగపడుతుంది. స్లీప్ సౌండ్లు, గైడెడ్ మెడిటేషన్లు, ఇతర వ్యాయామాల గురించీ వివరిస్తుంది. శ్వాస నియంత్రణతో ప్రశాంతత నేర్పుతుంది. యోగా గురించి తెలిపేందుకు ఏఐ ఆధారిత సహచరుడూ ఉంటాడు.
బ్లడ్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ (Blood Pressure Monitoring) : రక్తపోటు నియంత్రణలో కొంతమంది నిర్లక్ష్యం చూపుతారు. కానీ దానివల్ల స్ట్రోక్, గుండె సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ యాప్లు రక్తపోటును ట్రాక్ చేస్తుంది. బరువు, ఇతర ముఖ్య గణాంకాలను ట్రాక్ చేస్తుంది. ఇది రక్తనాళాల గోడలపై రక్తం చూపే ఒత్తిడిని సూచిస్తుంది. అధిక రక్తపోటు ఉన్నట్లు లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించి అవసరం అయిన మందులను ఉపయోగించాలి.
మెడిసేఫ్ (MediSafe) : ఈ యాప్ రోజువారీగా మందులు వాడే వారికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మందులు తీసుకునే సమయాన్ని గుర్తుచేస్తూ రిమైండర్లు పంపుతుంది. వృద్ధుల కోసం, వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా అలర్ట్స్ పంపే సదుపాయం ఉంది. మందులు మర్చిపోకుండా తీసుకోవడంలో ఇది సులభ మార్గం.
టెక్నాలజీ మన ఆరోగ్య సంరక్షణను సులభతరం చేస్తోంది. స్మార్ట్ఫోన్లో కొన్ని యాప్లు ఉంటే చాలు మందుల కొనుగోలు, హెల్త్ రిపోర్ట్స్ ట్రాకింగ్, నిద్ర నాణ్యత పర్యవేక్షణ, మానసిక ఒత్తిడి తగ్గింపు ఇలా అనేక పనులు సులభతరం అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వృద్ధులకు ఇవి మరింత ఉపయోగకరంగా మారాయి.
