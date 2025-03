ETV Bharat / state

రంగురంగుల చేపల పెంపకం - మార్కెటింగ్​పై విద్యార్థుల పరిశోధనలు - FISHING THROUGH AQUA SCAPING

Fishing Through Aqua Scaping On Fisheries College Teaching in ELP in Nellore : మ్యూజియాల్లో మెరుస్తాయి. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు వచ్చే కస్టమర్లకు కనువిందు చేస్తాయి. కార్యాలయాలు, కంపెనీలు, షాపింగ్ మాల్స్‌ ఆఖరికి టీ స్టాళ్లలోనూ దర్శనమిస్తాయి. అంతే కాదండోయ్‌ తెచ్చుకోవాలే గాని మీ ఇంట్లోకి వచ్చి చేరతాయి. వీటికి మార్కెట్‌లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఎన్నో కుటుంబాలు వీటిపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నాయి. మరి, అవేంటో తెలుసుకోవాలని ఉత్సుకతగా ఉందా! ఇక ఆలస్యం చేయకుండా స్టోరీ చదివేయండి మరి.

చూస్తుంటే ఎంతో కనువిందుగా, మైమరిపోయేలా ఉంది కదూ! అవును మరి అక్వేరియం ఎక్కడ కనిపించినా అలాంటి అనుభూతి కలగక మానదు. మనసు ఎలా ఉన్నప్పటికీ రంగు రంగుల చేపలు చూడగానే క్షణాల్లో మారిపోతుంది. అలాంటి ఆర్నమెంటల్ ఫిష్‌లను విద్యాభ్యాసంలో భాగంగా సాగు చేస్తున్నారీ మత్స్య కళాశాల విద్యార్థులు.

నెల్లూరు జిల్లా ముత్తుకూరు మండల కేంద్రంలోని మత్స్య కళాశాల ఇది. ఇందులో 170 మంది విద్యార్థులు డిగ్రీ, పీజీ, పీహెచ్​డీ తోపాటు వివిధ కోర్సుల్లో చదువుతున్నారు. ఆక్వా విస్తీర్ణం, ఆర్నమెంటల్‌ చేపల ఉత్పత్తి, వాటి సంరక్షణ, మార్కెటింగ్ విధానాలు తదితర అంశాలపై 50 మంది పీజీ, ఐదుగురు విద్యార్థులు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు.