జగన్ పాలనలో గంగపుత్రుల జీవితాల్లో చీకట్లు- కూలి పనులకు వెళ్తున్న మత్స్యకార కుటుంబాలు - Fishermen Facing Difficulties

Fishermen Facing Difficulties Due to No Support from YSRCP Govt: ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మండలం కొంగువారిగూడెంలోని కరాటం కృష్ణమూర్తి ఎర్రకాలువ జలాశయం అంటేనే మత్స్యకారులకు కామధేనువు. ఈ జలాశయంపైనే ఆధారపడి సుమారు 400 మత్స్యకార కుటుంబాలు జీవిస్తున్నాయి. నిత్యం జలాశయంలో వేటకు వెళ్లడం చేపలు వేటాడడం వచ్చిన వాటిని స్థానిక మార్కెట్‌లో అమ్మడం ఇక్కడి మత్స్యకారుల దినచర్య.

జలాశయంలో మత్స్యసంపద ఉంటేనే జాలర్లకు ఉపాధి లభిస్తుందనే ఉద్దేశంతో తెలుగుదేశం హయాంలో ఏడాదికి రెండు సార్లు జలాశయంలో చేప, రొయ్య పిల్లలు వదిలేవారు. స్థానిక మత్స్యకారులు వాటిని వేటాడుకుని జీవించేవారు. ఇప్పుడు అక్కడ ఆ పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. వలలో చేపలు పడిన రోజే మత్స్యకారులకు భోజనం లేకుంటే ఇంటిల్లిపాదీ పస్తులుండాల్సిందే. ఇలాంటి గడ్డుపరిస్థితుల్లో గత్యంతరం లేక జాలర్లు ఇతర కూలీ పనులకు వెళ్తూ కుటుంబాలను పోషిస్తున్నారు.

టీడీపీ ప్రభుత్వంలో ప్రోత్సాహకాలు: తెలుగుదేశం హయాంలో వేట విరామ సమయంలోనూ జాలర్లకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండేది కాదు. నెలకు కొంత నగదు అందించేవారు. వలలు దెబ్బతిన్నప్పుడు వాటికి మరమ్మతులు చేయడం కొత్త వలల కోసం ఆర్థిక సాయం చేసేవారు. బ్యాంకుల్లో రుణాలు, చేపల విక్రయానికి ద్విచక్రవాహనాలు, చేపలు పట్టుకునేందుకు బోట్లు ఇలా ప్రతీది రాయితీపై అందించే వారు. అంతేకాదు చేప పిల్లలను జలాశయానికి అలవాటు చేసేందుకు కేజ్ కల్చర్‌ను సైతం పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించారు. ఇందుకోసం జలాశయంలో రెండు షెడ్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. కానీ జగన్ సర్కార్ వచ్చిన తర్వాత అవి పూర్తిగా నిరుపయోగంగా మారాయి. ఈ ఐదేళ్లలో తమను ప్రభుత్వం ఏ మాత్రం పట్టించుకోలేదని మత్స్యకారులు చెబుతున్నారు.

జలాశయంలో పట్టిన చేపలను విక్రయించగా మిగిలిన వాటిని ఎండబెట్టి ఎండుచేపలుగా విక్రయించడం కోసం గత ప్రభుత్వం ఇన్‌లాండ్ ఫిషింగ్ కేంద్రాలను సైతం నిర్మించింది. మత్స్యకారులు ఉత్పత్తులను భద్రపరుచుకునేవారు. కానీ ఈ ఐదేళ్లలో అలాంటి సదుపాయాలేవీ కల్పించకపోవడంతో ఫిషింగ్ కేంద్రాలు శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి. ఇప్పుడు వారికి వేరే దారి లేక జాలర్లు ఇతర కూలీ పనులకు వెళ్తూ కుటుంబాలను పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి జలాశయంలో మత్స్యసంపదకు చర్యలు తీసుకోవాలని మత్స్యకారులు కోరుతున్నారు.

