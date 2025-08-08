Fish Andhra Shops are Changing Shapes in Kakinada: చేపలు, రొయ్యలు, పీతలు వంటి సముద్ర ఉత్పత్తుల వినియోగాన్ని పెంచటం ద్వారా మత్స్యకారుల జీవనోపాధిని పెంచాలనే ఉద్దేశంతో గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఫిష్ ఆంధ్ర దుకాణాలు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే సరైన ప్రణాళిక లేకుండా ఈ పథకాన్ని అమలు చేయడంతో అనుకున్న ఉద్దేశం నీరుగారింది. అనర్హులకు పెద్దపీట వేయడంతో ఆశయం నెరవేరలేదు. ఫలితంగా చేపలు అమ్మాల్సిన దుకాణాలు కాస్తా కాకా హోటళ్లు, సెలూన్, జిరాక్స్ సెంటర్లు, టీ దుకాణాలుగా మారాయి.
యూనిట్ల ఎంపిక ఎమ్మెల్యేల చేతుల్లోనే: ఫిష్ ఆంధ్ర పథకాన్ని 2019-24వ సంవత్సరంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. సముద్ర ఉత్పత్తులైన చేపలు, పీతలు, రొయ్యలు మొదలైనవి విక్రయించేందుకు రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షలు విలువ చేసే యూనిట్లు అందించారు. ఇలా కాకినాడ అర్బన్లో 25 దుకాణాల వరకు ఏర్పాటు చేశారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 60 శాతం, వేరే వారికి 40 శాతం రాయితీ ఇచ్చారు. అయితే అప్పట్లో ఈ యూనిట్ల ఎంపిక పూర్తిగా ఎమ్మెల్యేల చేతుల్లోనే సాగింది.
ఈ క్రమంలో చేపల అమ్మకాలతో సంబంధం లేనివారికి సైతం యూనిట్లను కేటాయించారు. దీంతో రాయితీ పొందిన తర్వాత వాటిని గాలికి వదిలేశారు. ప్రస్తుతం 90 శాతం దుకాణాల్లో చేపల ఉత్పత్తులు అమ్మకాలు జరగడం లేదు. ప్రస్తుతం అందులో రకరకాల వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. ప్రజలు మత్స్యసంపద కొనుగోలు చేసేందుకు దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లక తప్పడం లేదు.
ఎక్కడెక్కడ మారాయంటే: దుమ్ములపేట రోడ్డులో ఏర్పాటు చేసిన ఫిష్ ఆంధ్ర దుకాణంలో ప్రస్తుతం సెలూన్ షాపు వెలిసింది. అలానే కలెక్టరేట్ వెనక రామారావుపేటలో టీ కేఫ్ను నిర్వహిస్తుండగా డెయిరీఫారం సెంటర్ సమీపంలో టీటైం, ఐస్ పార్లర్గా మార్చేశారు. ఇంక పీఆర్ కళాశాల రోడ్డులో పెట్టిన ఫిష్ ఆంధ్ర దుకాణం ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్ అవగా సాంఘిక సంక్షేమశాఖ జిల్లా కార్యాలయం ఎదుట ఆన్లైన్, జిరాక్స్ కేంద్రంగా మార్పు చేశారు.
దుకాణాలు కొనసాగేలా చర్యలు: ఫిష్ ఆంధ్ర పేరుతో స్వయం ఉపాధి కల్పించేందుకు యువతకు ఈ దుకాణాలు కేటాయించారని కాకినాడ మత్స్యశాఖ ఏడీ కరుణాకరరావు తెలిపారు. ప్రస్తుతం వాటిని పరిశీలిస్తామని దుకాణాల పేరిట రాయితీ పొంది వాటిని నిర్వహించకపోతే చర్యలు తీసుకుంటామని ఏడీ అన్నారు.
రెచ్చిపోయిన భూమన అనుచరులు - గిరిజన యువకుడిపై దాడి
తెరవెనుక నడిపింది జగనే - ఎన్నికల్లో రూ.200-300 కోట్లు పంపిణీ!