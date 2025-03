ETV Bharat / state

YUVA : ఈ మహిళ సింగరేణి బొగ్గుగనుల్లో తొలి రెస్క్యూ ట్రైన్ పర్సన్‌ - FIRST WOMAN TO RESCUE TRAIN PERSON

By ETV Bharat Telangana Team

First Woman to Rescue Train Person in Singareni : సహాయక చర్యలు చేపట్టడం ఎంత సాహసంతో కూడుకున్నదో మనందరికీ తెలుసు. విపత్తులు, ప్రమాదాల సమయంలో రెస్క్యూ నిర్వహించడం పురుషులకే కష్టతరంగా ఉంటుంది. అలాంటిది, మగవారికి ఏమాత్రం తీసిపోనంటోంది అంబటి మౌనిక. సింగరేణి చరిత్రలోనే రెస్క్యూ విభాగంలో పనిచేస్తున్న తొలి మహిళలగా రికార్డుకెక్కింది. అమ్మాయి అని అధైర్యపడకుండా బొగ్గు గనుల్లో రెస్క్యూ ట్రైన్ పర్సన్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్న మౌనికతో చిట్‌చాట్‌.