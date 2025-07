ETV Bharat / state

నడికుడి టూ శ్రీకాళహస్తి- తొలిసారి ప్రయాణికుల రైలు నేడే ప్రారంభం - NADIKUDI SRIKALAHASTI FIRST TRAIN

Published : July 4, 2025 at 11:26 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

First Train on Nadikudi To Srikalahasti Line: నడికుడి-శ్రీకాళహస్తి మార్గంలో తొలిసారి ప్రయాణికుల రైలు నేడు (శుక్రవారం) పట్టాలెక్కనుంది. న్యూపిడుగురాళ్ల-శావల్యాపురం మధ్య 46 కి.మీ. దూరం నూతన రైలు మార్గాన్ని నిర్మించారు. పిడుగురాళ్లను, శావల్యాపురాన్ని ఇది అనుసంధానిస్తుంది. ఈ మార్గంలో రైళ్ల రాకపోకలకు 2020 జూన్‌ 30న అనుమతి మంజూరైనా ఇప్పటిదాకా సరకుల రైళ్లే రాకపోకలు కొనసాగిస్తున్నాయి.

వారానికోసారి ప్రయాణికుల రైలును నడిపేందుకు ఇటీవల ఉన్నతాధికారుల నుంచి అనుమతి మంజూరైంది. నెమలిపురి, రొంపిచర్ల స్టేషన్లలో టికెట్ల విక్రయ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్‌ నుంచి బయలుదేరే ప్రత్యేక రైలు నడికుడి, పిడుగురాళ్ల, నెమలిపురి, రొంపిచర్ల, శావల్యాపురం, వినుకొండ, మార్కాపురం, దొనకొండ, కంభం, నంద్యాల మీదుగా తిరుపతి చేరుకుంటుంది.

ఏళ్ల నాటి కల తీరనుంది - ఈ మార్గంలో తొలిసారి ప్రయాణికుల రైలు పరుగులు