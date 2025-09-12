దేశంలో మొదటి రైలు ప్రమాదం జరిగి నేటికి 123 ఏళ్లు - ఎలా జరిగిందంటే?
దేశంలోనే మొదటి రైలు ప్రమాదం జరిగింది మన కడపలోనే - ఎంతమంది చనిపోయారంటే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 8:07 PM IST
First Train Accident in India : ఇప్పుడంటే రైలు ప్రమాదాలు సాధారణం అయిపోయాయి. సాంకేతిక, యాంత్రిక వంటి మొదలైన ఎన్నో సమస్యల వల్ల ఎక్కడో ఒకచోట కనీసం నెలకొకసారైనా రైలు ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కానీ అసలు మన దేశంలో మొదటి రైలు ప్రమాదం ఎప్పుడు జరిగిందో తెలుసా? ఎలా జరిగిందో తెలుసా? అసలు మొదటి రైలు ప్రమాదం జరిగింది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడప జిల్లాలోనే. అవునండీ నిజమే. అది ఎప్పుడు ఎలా జరిగింది. ఆ ప్రమాదంలో ఎంత మంది మరణించారు అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
ప్రమాదంలో మరణించిన వారికి గుర్తుగా స్తూపం : దేశంలోనే తొలి రైలు ప్రమాదం జరిగి నేటితో (శుక్రవారం) 123 ఏళ్లు అవుతోంది. దేశాన్ని ఆంగ్లేయులు పరిపాలిస్తున్న సమయంలో మద్రాసు నుంచి బాంబేకు ‘మెయిల్ రైలు’ ప్రయాణికులతో బయలుదేరింది. 1902 సెప్టెంబరు 12న ఉమ్మడి కడప జిల్లా ముద్దనూరు మండలంలోని మంగపట్నం రైల్వేస్టేషన్కు చేరింది. ఆ సమయంలో జోరుగా వర్షం పడటంతో వరద నీటికి మంగపట్నం సమీపంలోని రైల్వే వంతెన కొట్టుకుపోయింది.
ఆ సమయంలో అదే మార్గంలో వచ్చిన రైలు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనలో 10 మంది యూరోపియన్లతో పాటు 61 మంది భారతీయులూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రమాద ప్రాంతంలోనే వారి అంత్యక్రియలు నిర్వహించి గుర్తుగా ఓ స్తూపాన్ని నిర్మించారు. ఈ ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మన దేశంలో ఆంగ్లేయుల పాలన కొనసాగుతుంది.
రైలు ప్రయాణంలో ఇబ్బందులున్నాయా - టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు కాల్ చేయండి
ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన సీఎస్ఎస్టీ అధిపతి : ఈ ప్రమాద మృతుల్లో ఆంగ్లో-ఇండియన్ థెరెసా లీమా సిస్టర్ కూడా ఉన్నారు. ఆమె బెంగళూరులో కార్మెలైట్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ థెరెసా (సీఎస్ఎస్టీ) సంస్థకు అధిపతి. ఈ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రస్తుతం దేశంలో సుమారు వందకుపైగా పాఠశాలలు నడుస్తున్నాయి. ఆమె జ్ఞాపకార్థం 2003లో మంగపట్నం వద్ద ఆంగ్ల మాధ్యమ పాఠశాలను ఏర్పాటు చేశారు. నాటి నుంచి నేటి వరకు ఈ పాఠశాలలో అనేక మందికి నామమాత్రపు ఫీజుతో ఉన్నతవిద్య అందిస్తున్నారు. థెరెసా లీమా జ్ఞాపకార్థం పోస్టల్ శాఖ 2021లో ప్రత్యేక పోస్టల్ కవర్నూ విడుదల చేసింది. ప్రమాద మృతులకు గుర్తుగా నిర్మించిన ఈ స్తూపం ప్రస్తుతం గండికోట వెనుక జలాల్లో ముంపునకు గురైంది. దీన్ని అభివృద్ధి చేసి, పర్యాటక, చారిత్రక ప్రదేశంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కోరుతున్నారు.
మన దేశంలో రైల్వే తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టి 170 ఏళ్లు అయ్యింది. ఈ పదిహేడు దశాబ్దాల్లో భారత రైల్వే ప్రగతి సాధిస్తూ కోట్ల మంది ప్రయాణికుల కీలక రవాణా మార్గంగా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో రైల్వేలో మానవ తప్పిదాలు, సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థలో లోపం, ప్రకృతి వైపరీత్యాల కారణంగా ఎన్నో ప్రమాదాలు కూడా చోటు చేసుకున్నాయి. ఇలా గత మూడు దశాబ్దాల్లో దేశంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపిన భారీ రైలు ప్రమాదాల ఘటనలు ఎన్నో జరిగాయి.