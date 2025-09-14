ETV Bharat / state

తిరుపతిలో తొలి జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సు - హాజరైన లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా

‘వికసిత్‌ భారత్‌కు మహిళల నాయకత్వం’ నినాదంతో సదస్సు నిర్వహణ - ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన లోక్​సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, రాజ్యసభ డిప్యూటీ ఛైర్మన్‌ హరివంశ్‌ నారాయణ సింగ్‌, ఏపీ గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌

First Women Empowerment Conference in AP
First Women Empowerment Conference in AP (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 4:07 PM IST

First Women Empowerment Conference in AP : తిరుపతిలో తొలి జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సు జరిగింది. లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా ఆధ్వర్యంలో ‘వికసిత్‌ భారత్‌కు మహిళల నాయకత్వం’ అనే నినాదంతో ఈ సదస్సును నిర్వహించారు. రెండు రోజుల సదస్సులో భాగంగా నేడు తిరుపతిలోని రాహుల్‌ కన్వెన్షన్​లో సదస్సును ఏర్పాటు చేశారు. సమావేశానికి ముఖ్యఅతిథిగా లోక్​సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాతో పాటు రాజ్యసభ డిప్యూటీ ఛైర్మన్‌ హరివంశ్‌ నారాయణ సింగ్‌, ఏపీ గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ పాల్గొన్నారు. అలాగే ఈ సదస్సుకు శాసనసభ స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు, డిప్యూటీ స్పీకర్‌ రఘురామకృష్ణరాజు, మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌, పార్లమెంట్‌ కమిటీ (మహిళా సాధికారత) ఛైర్‌పర్సన్‌ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరితో పాటు పలువురు మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు కూటమి నేతలు, వివిధ రాష్ట్రాల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా మాట్లాడుతూ, మహిళలకు గౌరవం ఇవ్వడం ఆది నుంచి వస్తున్న భారత సంప్రదాయమని అన్నారు. దేశంలో ఆధ్యాత్మిక, సామాజిక ఉద్యమాల్లో స్త్రీలు కీలక పాత్ర పోషించారని చెప్పారు. ‘‘స్వాతంత్ర్య పోరాటంలోనూ మహిళలు కీలకపాత్ర పోషించారు. వారి భాగస్వామ్యం లేకుండా ఏ దేశమూ అభివృద్ధి చెందలేదు. సామాజిక బంధనాలను ఛేదించుకుని మహిళలు అనేక ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నారు. వారికోసం రాజ్యాంగం అనేక నిబంధనలు రూపొందించింది. మహిళా శక్తి కారణంగానే ఇవాళ ప్రపంచంలోనే భారత్‌ ముఖ్యదేశంగా అవతరించింది.

భరతభూమిలో మహిళా నాయకత్వం శతాబ్దాలకు ముందే ప్రారంభమైంది. ఇవాళ అనేక రంగాల్లో నాయకత్వ స్థానాల్లో రాణిస్తున్నారు. రాజకీయాలు, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు, సైన్యంలోనూ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆదివాసీ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన మహిళ ప్రస్తుతం రాష్ట్రపతిగా ఉన్నారు. మహిళా సాధికారత ఒక్కరోజులో సాధ్యం కాదు. అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉంటే సాధ్యమవుతుంది. చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు చట్టం చేశాం’’ అని ఓం బిర్లా తెలిపారు.

ఎన్టీఆర్​కు ప్రణామాలు : మహిళా సాధికారత కోసం ఎన్టీఆర్‌ ఎంతో కృషి చేశారని ఆయనకు ప్రణామాలని రాజ్యసభ డిప్యూటీ ఛైర్మన్‌ హరివంశ్‌ నారాయణ సింగ్‌ అన్నారు. అభివృద్ధి చెందిన ఎన్నో దేశాలు మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాయని చెప్పారు. మహిళల సాధికారతకు ప్రధాని మోదీ అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టారన్నారు. బిహార్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తొలిసారిగా మహిళలకు 50 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేశామని హరివంశ్‌ తెలిపారు. జన్‌ధన్‌ యోజనలో సగానికిపైగా మహిళలకు ఖాతాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఉమ్మడి ఏపీని టెక్నాలజీ హబ్‌గా తీర్చదిద్దడంలో సీఎం చంద్రబాబు కీలక పాత్ర పోషించారన్నారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా నైపుణ్య గణనను ఏపీలో చేపట్టారని తెలిపారు. శ్రీసిటీలో సగానికి పైగా మహిళలు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారన్నారు.

స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో మహిళలు : మహిళా సాధికారతకు అనేక పథకాలు తీసుకొచ్చామని పార్లమెంట్‌ కమిటీ (మహిళా సాధికారత) ఛైర్‌పర్సన్‌, ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి అన్నారు. బేటీ బచావో-బేటీ పడావో, మహిళా సమ్మాన్‌ నిధి సహా అనేక పథకాలు వచ్చాయని చెప్పారు. సామాజిక అడ్డంకులను అధిగమించి అనేక మంది మహిళలు స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారన్నారు. మహిళల ఆర్థిక, విద్య, రాజకీయ సమానత్వం కోసం పోరాడుతున్నామని చెప్పారు.

అసెంబ్లీకి రాకపోయినా జీతాలు : కొందరు ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి రాకపోయినా జీతం తీసుకుంటున్నారని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు అన్నారు. ‘‘ప్రజలు మనల్ని ఎన్నుకున్నది ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించడానికే. ఉద్యోగాలకు రాకపోతే ఉద్యోగులపై చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. చిరుద్యోగులు సైతం ‘నో వర్క్‌ - నో పే’ విధానం అనుసరిస్తున్నారు. అసెంబ్లీకి రాకపోతే తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై లోక్‌సభ స్పీకర్‌ మార్గదర్శకాలు ఇవ్వాలి. ఏడాదిలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగేదే 45 రోజులు వాటికి కూడా రాకపోతే ఎలా?’’ అని అయ్యన్నపాత్రుడు ప్రశ్నించారు.

‘‘మహిళా సాధికారత కోసం పార్టీలకతీతంగా కృషి చేయాలి. మహిళలకు ఆస్తిలో సగభాగం ఇవ్వాలని చెప్పిన ఏకైక నాయకుడు ఎన్టీఆర్‌. ఆడపిల్లలు చదువుకోవాలని ఇదే తిరుపతిలో పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేసిన ఘనత ఆయనది. మరోవైపు స్వయం సహాయక బృందాలను చంద్రబాబు బలోపేతం చేశారు. రాజకీయాల్లో మహిళలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించారు. ఏపీ మంత్రివర్గంలో ముగ్గురు మహిళలున్నారు’’ అని అయ్యన్నపాత్రుడు తెలిపారు.

మహిళా సాధికారత కోసం కార్యక్రమాలు : పథకాల అమలు ద్వారానే మహిళా సాధికారత సాధించలేమని మంత్రి కేశవ్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. అభివృద్ధిలో సమాన భాగస్వామ్యం కల్పించాలని చట్టసభల మహిళా సాధికార కమిటీల జాతీయ సదస్సులో స్పష్టం చేశారు. దార్శనిక నాయకుడు చంద్రబాబు నేతృత్వంలో ఏపీలో మహిళా సాధికారత కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని పయ్యావుల కేశవ్‌ తెలిపారు.

సీఎం చంద్రబాబు తిరుపతి పర్యటన రద్దు : అయితే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తిరుపతి పర్యటన రద్దయింది. వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోవడంతో పర్యటన రద్దయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. తిరుపతిలో మహిళా సాధికారత సదస్సులో సీఎం పాల్గొనాల్సి ఉంది. అయితే అమరావతి-తిరుపతి మధ్య దట్టమైన మేఘాలు అలముకొని ఉండటంతో ఏవియేషన్‌ అధికారులు క్లియరెన్స్‌ ఇవ్వలేదు. దీంతో పర్యటన రద్దయింది.

LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA IN APతిరుపతిలో మహిళా సాధికారత సదస్సుWOMEN EMPOWERMENT IN TIRUPATINATIONAL WOMEN EMPOWERMENT PROGRAMWOMEN EMPOWERMENT CONFERENCE IN AP

