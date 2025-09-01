First MedTech University in India: గాజు పలకలతో చేసిన భారీ భూగోళాన్ని ప్రదర్శన కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేశారని మీకు అనిపించవచ్చు. కానీ వాస్తవానికి అది కేవలం ప్రదర్శన వస్తువు కాదు. అది ఆధునిక వైద్య సాంకేతికతలో (Medical Technology) ప్రపంచస్థాయి పరిశోధన, శిక్షణ కోసం రూపుదిద్దుకుంటోన్న అద్భుత సృష్టి. ఇదే విశాఖపట్నంలో నెలకొల్పుతున్న ‘మెడ్టెక్ విశ్వవిద్యాలయం’.
ఇది విశాఖలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడ్టెక్ జోన్ (AP MedTech Zone – AMTZ)లో తుది మెరుగులు దిద్దుకుంటోంది. ఐదు అంతస్తుల ఆకర్షణీయమైన భవనంలో ఈ విశ్వవిద్యాలయం రూపుదిద్దుకుంటోంది. నిర్మాణ పనులు చివరి దశకు చేరుకోవడంతో, త్వరలోనే దీని ద్వారాలు విద్యార్థులు, పరిశోధకులు, పారిశ్రామికవేత్తల కోసం తెరుచుకోనున్నాయి.
దేశంలోనే తొలి మెడ్టెక్ విశ్వవిద్యాలయం: ఈ విశ్వవిద్యాలయం అందుబాటులోకి వస్తే, ఇది భారతదేశంలోనే తొలి మెడ్టెక్ యూనివర్సిటీగా గుర్తింపు పొందుతుంది. ఇప్పటి వరకు దేశంలో వైద్య సాంకేతికతకు సంబంధించిన ప్రత్యేక విశ్వవిద్యాలయం లేకపోవడం గమనార్హం. ఈ కొత్త యూనివర్సిటీ ఆ లోటును భర్తీ చేస్తూ, దేశానికి మాత్రమే కాకుండా, ప్రపంచానికి కూడా ఒక మార్గదర్శకంగా నిలవనుంది.
పబ్లిక్ -ప్రైవేట్ పార్టనర్షిప్: ఈ విశ్వవిద్యాలయం పారిశ్రామికవేత్తల సహకారంతో PPP (Public Private Partnership) మోడల్లో ఏర్పడుతోంది. అంటే ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణలో, ప్రైవేట్ పరిశ్రమల సహకారంతో నడుస్తుంది. ఇప్పటికే AMTZలో 150కిపైగా సంస్థలు విజయవంతంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నాయి. వీటి నైపుణ్యం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, పరిశ్రమల అనుభవం విద్యార్థులకు ప్రత్యక్షంగా అందుబాటులోకి రానుంది.
ప్రత్యేక కోర్సులు: ఈ యూనివర్సిటీలో వైద్య సాంకేతికతకు సంబంధించిన అనేక ప్రత్యేక కోర్సులు అందించనున్నారు. ఎంబీఏ (MBA), ఎంటెక్ (MTech), పీహెచ్డీ (PhD) ప్రోగ్రాంలు, అలాగే భవిష్యత్తులో మరిన్ని కోర్సులు కూడా ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఇవన్నీ కేవలం థియరీ ఆధారంగా కాకుండా, పరిశ్రమలలో పని చేసే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఆధారంగా కోర్సులు తీర్చిదిద్దనున్నారు.
పారిశ్రామిక నిపుణులే బోధకులు: ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ల్లో బోధించే వారు కేవలం అకడమిక్ ప్రొఫెసర్లు మాత్రమే కాకుండా, ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా ఉంటారు. అంటే, పరిశ్రమల్లో ప్రత్యక్ష అనుభవం ఉన్న నిపుణులు, విద్యార్థులకు అవసరమైన ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అందిస్తారు. దీంతో విద్యార్థులు కేవలం థియరీ నాలెడ్జ్కి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, పరిశ్రమలకు సరిపోయే ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ని సైతం పొందుతారు.
ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించనున్న విశాఖ: ఈ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పడటం వల్ల భారత్, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, వైద్య సాంకేతికత రంగంలో ఒక గ్లోబల్ హబ్గా మారనుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విశాఖలోని మెడ్టెక్ జోన్ ప్రపంచ స్థాయిలో ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందింది. ఇప్పుడు ఈ విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా మరింత మంది అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు, పరిశోధకులు, శాస్త్రవేత్తలు ఆకర్షితులు అవుతారని అంచనా.
సీఎం చంద్రబాబు ఆవిష్కరణ: ఈ విశ్వవిద్యాలయ ఆకృతిని గత ఏడాది జులైలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆవిష్కరించారు. అప్పటినుంచి వేగంగా పనులు సాగి ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ప్రవేశాల అర్హతలు, సిలబస్, ఇతర వివరాలను త్వరలో అధికారికంగా వెల్లడించనున్నారు.
ఇకపై వైద్య సాంకేతికత రంగంలో కెరీర్ని ఆశించిన విద్యార్థులు దేశం నలుమూలల నుంచి విశాఖ మెడ్టెక్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఆశ్రయించబోతున్నారు. పరిశ్రమల అవసరాలకు సరిపోయే ప్రతిభావంతులైన యువతను తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో ఈ యూనివర్సిటీ ఒక కొత్త యుగానికి నాంది పలకబోతుంది.
