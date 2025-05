ETV Bharat / state

బస్సుల్లో ప్రథమ చికిత్స పెట్టెలేవీ? - చిన్నప్రమాదాలకు ఆసుపత్రే దిక్కా? - NO FIRST AID KITS IN TGSRTC

First Aid Kits Are Not Available on RTC Government Buses ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 5, 2025 at 12:12 PM IST 2 Min Read