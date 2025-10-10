ETV Bharat / state

అనుమతులు లేకుండానే బాణసంచా తయారీ కేంద్రాలు - భయాందోళనలో ప్రజలు

రాష్ట్రంలో విచ్చలవిడిగా బాణసంచా తయారీ కేంద్రాలు - అనుమతులు లేకుండానే మందుగుండు సామగ్రి తయారుచేసి అమ్మకాలను చేస్తున్న నిర్వాహకులు

Fire Work Centers Without Precautions in AP
Fire Work Centers Without Precautions in AP (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 7:41 PM IST

Fire Work Centers Without Precautions in AP : దీపావళి పండుగ సమీపిస్తున్నందున బాణసంచా తయారీ కేంద్రాలు, విక్రయ దుకాణదారులు ప్రభుత్వ నిబంధనలు పాటించకుంటే లైసెన్సులు రద్దు చేస్తామని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ నిబంధనలు పాటించకుండా మందుగుండు సామగ్రిని వ్యాపారులు విక్రయిస్తున్నారు. శుభకార్యాలు, పండగలు, రాజకీయ నాయకుల స్వాగతోత్సవాలకు బాణసంచా వినియోగం విరివిగా పెరిగింది.

దీంతో కొంతమంది అనుమతులు లేకుండా విచ్చలవిడిగా మందుగుండు సామగ్రి తయారీని కుటీర పరిశ్రమగా మార్చుకుంటున్నారు. పైగా విధివిధానాలను పాటించకపోవడంతో భారీ విస్ఫోటనం జరిగి భయానక పరిస్థితులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా అధిక సంఖ్యలో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.

డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా రాయవరంలోని బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు సంభవించి ఎనిమిది మంది మృతి చెందిన ఘటన అందర్ని కలచివేసిన విషయం తెలిసిందే. నగరంలో పలుచోట్ల అనుమతులు లేకుండా ఇష్టానుసారంగా బాణసంచా తయారీ కేంద్రాలు కొనసాగుతుండటంతో ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందోనని ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు.

విచ్చలవిడిగా ముడిసరకు లభ్యం: బాణసంచా తయారీకి వినియోగించే ముడిసరకు గన్‌ పౌడర్, కోల్‌ పౌడర్, సల్ఫర్, ఐరన్‌ కోర్, సురేకారం ఎక్కడికక్కడ దుకాణాల్లో దొరుకుతోంది. దీంతో పలువురు వాటిని కొనుగోలు చేసి స్వయంగా తయారీకి సిద్ధమవుతున్నారు. ఇటీవల విజయదశమి వేడుకల సందర్భంగా భీమిలి నియోజకవర్గం వలందపేట గ్రామంలో మందుగుండు సామగ్రి తయారీకి ప్రయత్నించగా రాత్రివేళ భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ఇప్పటికీ వీరు చికిత్స పొందుతున్నారు.

ఇటీవల ఆనందపురం, పద్మనాభం, భీమిలి, భోగాపురం మండలాల్లో బాణసంచా తయారీ కేంద్రాలపై పోలీసులు దాడులు చేసి భారీ మొత్తంలో మందుగుండు సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆనందపురం మండలంలో శొంఠ్యాం, పెద్దిపాలెం, వెల్లంకి, నేల్తేరు, దిబ్బడిపాలెం గ్రామాల్లో విశాఖ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు దాడులు చేయగా ఆరుగురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు. అంతేకాకుండా ఇద్దరికి రిమాండ్‌ విధించారు.

భీమిలి మండలంలో: అలాగే పద్మనాభం మండలంలో అర్చకులవానిపాలెం వద్ద ఇద్దరిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఆనందపురం మండలంలోని ముచ్చర్ల, బొడ్డపాలెం, గిడిజాల ప్రాంతాల్లో బాణసంచా తయారీ ప్రమాదంలో ఐదుగురు మృతి చెందారు. భీమిలి, పద్మనాభం, రెడ్డిపల్లి, పాండ్రంగి, కొవ్వాడ, కురపిల్లి, నియోజకవర్గ సరిహద్దు ప్రాంతాలు కవులవాడ, తుడాం, బసవపాలెం గ్రామాల్లోనూ తయారీ కేంద్రాలు ఉన్నట్లు సమాచారం.

మరోవైపు పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ ఏదొక చోట బాణసంచా తయారీ కేంద్రాలు దర్శనమివ్వడంతో భయానక పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. ప్రజలు సైతం అప్రమత్తత కాకుంటే భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో రహస్యంగా పేలుడు పదార్థాలను తయారు చేసినట్లయితే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారమివ్వాలని సూచిస్తున్నారు.

విషాదాన్ని మిగుల్చుతున్న బాణాసంచా తయారీ కేంద్రాలు

నిబంధనలు పాటించకుంటే లైసెన్సులు రద్దు

