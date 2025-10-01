ETV Bharat / state

మద్యం తీసుకెళ్తున్న వాహనంలో మంటలు - బాటిళ్ల కోసం ఎగబడిన స్థానికులు

మద్యం లోడుతో వెళ్తున్న డీసీఎం వాహనంలో అగ్ని ప్రమాదం - హైదరాబాద్​లోని హబ్సిగూడలో ఘటన - స్థానికుల సాయంతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చిన డ్రైవర్

Liquor Vehicle
Liquor Vehicle (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Fire In Liquor Carrying Vehicle In Hyderabad : మద్యం లోడుతో వెళ్తున్న ఓ డీసీఎం వాహనంలో అకస్మాత్తుగా అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటన హైదరాబాద్​లోని హబ్సిగూడ ప్రాంతంలో జరిగింది. వాహనంలో మంటలను గమనించి డ్రైవర్ తక్షణమే అప్రమత్తమయ్యాడు. వెంటనే రోడ్డు పక్కన వాహనాన్ని నిలిపివేశాడు. స్థానికుల సాయం తీసుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చాడు. ఈ ఘటనలో పలు మద్యం బాటిళ్లు మంటల్లో పాక్షికంగా కాలిపోయాయి. మరోవైపు మద్యం బాటిళ్ల కోసం అక్కడి స్థానికులు ఎగబడ్డారు. ఎంతమేర నష్టం వాటిల్లిందనే విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది. అసలు వాహనంలో మంటలు ఎలా ఏర్పడ్డాయనే విషయాలు తెలియలేదు.

బాటిళ్ల కోసం ఎగబడ్డ జనాలు : గురువారం దసరా పండుగ కావడంతో హబ్సిగూడలో మద్యం వాహనంలో మంటలు చెలరేగడం చూసిన కొంత మంది జనాలు బాటిళ్ల కోసం ఎగబడ్డారు. అదే కాకుండా అక్టోబరు 02న గాంధీ జయంతి ఉండటంతో వైన్​ షాపులు మూసివేయాలని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రేపు డ్రైడే అమలు కానుంది. ప్రతి ఏటా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మద్యం విక్రయాలతో భారీ స్థాయిలో ఆదాయం సమకూరుతుంది. సర్కారుకు నెలవారీగా వచ్చే నాలుగు ఆదాయ మార్గాల్లో ఒకటిగా మద్యం విక్రయాలు ఉంటున్నాయి.

మద్యం తీసుకెళ్తున్న వాహనంలో మంటలు - బాటిళ్ల కోసం ఎగబడిన స్థానికులు (ETV)

రాష్ట్రంలోని మద్యం షాపులకు సరఫరా : తెలంగాణలో పండుగల సందర్భాల్లో సాధారణంగా ఉండే నానుడి చుక్క, ముక్క అని చెబుతుంటారు. డీసీఎం వాహనాల్లో మద్యం వైన్​ షాపులకు రోజువారీగా కొన్ని వేల లీటర్ల బేవరేజేస్​ కార్పొరేషన్​ సరఫరా చేస్తుంటుంది. ఇలాంటి వాహనాలు బోల్తా పడినప్పుడు, వాటికి ఏమైనా ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు ఉచితంగా వచ్చింది కదా అని జనాలు వాటిని అందినకాడికి తీసుకెళ్లిన సందర్భాలు బోలేడున్నాయి. గురువారం వైన్​ షాపులు బంద్​ ఉండటంతో ఈరోజే ప్రజలు దుకాణాల వద్ద బారులు తీరారు. రేపటి కోసం ఈరోజు మద్యం కోనుగోలు చేస్తున్నారు.

మద్యం సేవిస్తే మంచి నిద్ర పడుతుందా? - అరటి పండు ఎలాంటి మేలు చేస్తుందో తెలుసా!

మద్యం ఆదాయానికి గండి పడకుండా ఏం చేద్దాం? - సరికొత్త వ్యూహంలో ఎక్సైజ్ శాఖ

For All Latest Updates

TAGGED:

LIQUOR VEHICLELIQUOR SALES IN TELANGANAFIRE IN LIQUOR CARRYING VEHICLEమద్యం వాహనంలో మంటలుFIRE IN LIQUOR CARRYING VEHICLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సరిగ్గా ఆ 47 నిమిషాలే! - "అక్టోబర్ 2న విజయ ముహూర్తం ఇదే

200 ఏళ్ల క్రితం నాటి శాపం- అక్కడ మగవాళ్లు చీరలు కట్టుకుని 'గర్భా డ్యాన్స్'- ఎందుకో తెలుసా?

ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు దసరా లక్కీ డ్రా - ఇంకా 5 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్​!!

అతిగా బరువు తగ్గినా ఆయుక్షీణమే - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.