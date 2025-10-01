మద్యం తీసుకెళ్తున్న వాహనంలో మంటలు - బాటిళ్ల కోసం ఎగబడిన స్థానికులు
మద్యం లోడుతో వెళ్తున్న డీసీఎం వాహనంలో అగ్ని ప్రమాదం - హైదరాబాద్లోని హబ్సిగూడలో ఘటన - స్థానికుల సాయంతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చిన డ్రైవర్
Published : October 1, 2025 at 7:39 PM IST
Fire In Liquor Carrying Vehicle In Hyderabad : మద్యం లోడుతో వెళ్తున్న ఓ డీసీఎం వాహనంలో అకస్మాత్తుగా అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటన హైదరాబాద్లోని హబ్సిగూడ ప్రాంతంలో జరిగింది. వాహనంలో మంటలను గమనించి డ్రైవర్ తక్షణమే అప్రమత్తమయ్యాడు. వెంటనే రోడ్డు పక్కన వాహనాన్ని నిలిపివేశాడు. స్థానికుల సాయం తీసుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చాడు. ఈ ఘటనలో పలు మద్యం బాటిళ్లు మంటల్లో పాక్షికంగా కాలిపోయాయి. మరోవైపు మద్యం బాటిళ్ల కోసం అక్కడి స్థానికులు ఎగబడ్డారు. ఎంతమేర నష్టం వాటిల్లిందనే విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది. అసలు వాహనంలో మంటలు ఎలా ఏర్పడ్డాయనే విషయాలు తెలియలేదు.
బాటిళ్ల కోసం ఎగబడ్డ జనాలు : గురువారం దసరా పండుగ కావడంతో హబ్సిగూడలో మద్యం వాహనంలో మంటలు చెలరేగడం చూసిన కొంత మంది జనాలు బాటిళ్ల కోసం ఎగబడ్డారు. అదే కాకుండా అక్టోబరు 02న గాంధీ జయంతి ఉండటంతో వైన్ షాపులు మూసివేయాలని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రేపు డ్రైడే అమలు కానుంది. ప్రతి ఏటా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మద్యం విక్రయాలతో భారీ స్థాయిలో ఆదాయం సమకూరుతుంది. సర్కారుకు నెలవారీగా వచ్చే నాలుగు ఆదాయ మార్గాల్లో ఒకటిగా మద్యం విక్రయాలు ఉంటున్నాయి.
రాష్ట్రంలోని మద్యం షాపులకు సరఫరా : తెలంగాణలో పండుగల సందర్భాల్లో సాధారణంగా ఉండే నానుడి చుక్క, ముక్క అని చెబుతుంటారు. డీసీఎం వాహనాల్లో మద్యం వైన్ షాపులకు రోజువారీగా కొన్ని వేల లీటర్ల బేవరేజేస్ కార్పొరేషన్ సరఫరా చేస్తుంటుంది. ఇలాంటి వాహనాలు బోల్తా పడినప్పుడు, వాటికి ఏమైనా ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు ఉచితంగా వచ్చింది కదా అని జనాలు వాటిని అందినకాడికి తీసుకెళ్లిన సందర్భాలు బోలేడున్నాయి. గురువారం వైన్ షాపులు బంద్ ఉండటంతో ఈరోజే ప్రజలు దుకాణాల వద్ద బారులు తీరారు. రేపటి కోసం ఈరోజు మద్యం కోనుగోలు చేస్తున్నారు.
