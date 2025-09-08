విశాఖలో మళ్లీ మంటలు - నేవీ సాయం కోరిన పోర్టు అధికారులు
ఆదివారం పిడుగుపాటుకు గురైన ఈస్ట్ ఇండియా కెమికల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు చెందిన ఇథనాల్ ట్యాంకర్లో మంటలు - రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగిస్తున్న నేవీ అధికారులు
Fire Broke Out Again at EIPL in Visakhapatnam: విశాఖ నగరంలో మళ్లీ ఆందోళన మొదలైంది. ఈస్ట్ ఇండియా పెట్రో కెమికల్స్ (ఈఐపీఎల్)లో ఆదివారం మధ్యాహ్నం అగ్ని ప్రమాదం జరగ్గా, నేడు మరోసారి మంటలు చెలరేగాయి. ఇథనాల్ ట్యాంకర్ పైభాగంలో భారీగా మంటలు అలముకోవడంతో పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.
ఆదివారం జరిగిన ఘటన: ఆదివారం మధ్యాహ్నం భారీవర్షం కురుస్తుండగా 7,500 టన్నుల సామర్థ్యం గల ఇథనాల్ ట్యాంక్ మీద పిడుగు పడింది. పిడుగుతో ట్యాంక్ పైకప్పు ఊడి పడిపోవడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. భయంకరంగా ఎగిసిన మంటలు పక్కనే ఉన్న మరికొన్ని ట్యాంకులకు వ్యాపించే ప్రమాదం ఏర్పడింది. ఏ క్షణాన పెద్ద ప్రమాదం జరుగుతుందోనన్న భయం స్థానికులను పట్టుకుంది. అధికారులు వెంటనే స్పందించి పది అగ్నిమాపక వాహనాలను అక్కడికి తరలించారు. రాత్రివరకు తీవ్రంగా కృషి చేసి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు.
సమీప ప్రాంతాల్లో ఆందోళన: ఈఐపీఎల్ ప్రాంతానికి సమీపంలోనే హెచ్పీసీఎల్ రిఫైనరీ, ఇంధన నిల్వల టెర్మినళ్లు ఉండటంతో ప్రమాదం మరింత ఆందోళన కలిగించింది. చిన్న తప్పిదం జరిగితే పెద్ద ప్రమాదం జరుగుతుందని ప్రజలు ఆందోళన చెబుతున్నారు. పక్కనే ఉన్న ట్యాంక్లకు మంటలు అంటుకునే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో పోర్టు అధికారులు ఇండియన్ నేవీ సహకారం కోరారు. నేవీ హెలికాప్టర్ల సాయంతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ జరుగుతోంది.
భద్రతపై ప్రశ్నలు: ఈ ఘటనతోపాటు ఒక కీలకమైన ప్రశ్న కూడా ముందుకు వచ్చింది. పిడుగులు పడకుండా అడ్డుకునే థండర్ అరెస్టర్ పరికరాలు సరిగ్గా పనిచేయలేదా? లేక వాటి నిర్వహణలో లోపాలున్నాయా? అన్న సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అంత పెద్ద ట్యాంకులున్న ప్రదేశంలో పిడుగుపడితే అగ్ని ప్రమాదం జరగకుండా కఠిన భద్రతా చర్యలు ఉండాలి.
ఆదివారం జరిగిన ఘటనపై హోంమంత్రి అనిత స్పందించారు. నగరవాసులు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని, ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణలో అగ్నిమాపక చర్యలు జరుగుతున్నాయని భరోసా ఇచ్చారు. అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయని తెలిపారు.
సోమవారం మళ్లీ మంటలు: కానీ ప్రజల్లో కలిగిన భయాందోళన ఇంకా తగ్గకముందే సోమవారం మళ్లీ మంటలు చెలరేగాయి. ఇథనాల్ ట్యాంకర్ పైభాగంలో మంటలు ఎగసిపడటంతో మరోసారి అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఇండియన్ నేవీ సహకారంతో హెలికాప్టర్ల ద్వారా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది.