సెవెన్​ హిల్స్ ఎక్స్​ప్రెస్ చక్రాల్లో మంటలు - ఆందోళనలో ప్రయాణికులు - FIRE BREAKS OUT IN TRAIN WHEELS

Fire Breaks Out in Wheels of Seven Hills Express in Srisatyasai District: తిరుపతి నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్తున్న సెవెన్​ హిల్స్ రైలు వెనక బోగీ చక్రాలకు మంటలు వచ్చాయి. రైలులో ఉన్న ప్రయాణికులు భయాందోళన చెందారు. సత్యసాయి జిల్లా చిగిచెర్ల రైల్వే స్టేషన్​ సమీపంలో ఘటన జరిగింది. ధర్మవరం మండలం చిగిచెర్ల రైల్వేస్టేషన్​ సమీపంలో సోమవారం రాత్రి 8.55 గంటల ప్రాంతంలో తిరుపతి - సికింద్రాబాద్ వెళ్లే 12769 సెవెన్​ హిల్స్ ఎక్స్​ప్రెస్​ రైలు వెనుక బోగీ చక్రాలకు బ్రేక్​ బైండింగ్ కారణంగా మంటలు వచ్చాయి. ప్రయాణికులు భయాందోళన చెందారు.

దాంతో రైలు అరగంట ఆలస్యంగా నడిచింది. రైలు బ్రేక్ వేసినప్పుడు మంటలు వచ్చినట్లు ప్రయాణికులు పేర్కొంటున్నారు. ఒక్కసారిగా రైలు బోగి కింద చక్రాల వద్ద నుంచి మంటలు రావడంతో ప్రయాణికులు ఆందోళనకు గురై కేకలు వేశారు. దాంతో బోగి వెనకవైపు ఉన్న గార్డు అప్రమత్తం చేసి, లోకో పైలట్​కు సమాచారం అందించాడు. రైలు నిలిపివేసి వెంటనే మంటలను ఆర్పేశారు. దాదాపు అరగంట తర్వాత రైలు బయల్దేరింది. ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకపోవటంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.