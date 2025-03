ETV Bharat / state

కోకాపేటలో అగ్నిప్రమాదం - పలువురు ఐటీ ఉద్యోగులకు తీవ్ర గాయాలు - FIRE BREAKS OUT AT IN KOKAPET

kokapet fire accident ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Mar 15, 2025, 6:28 PM IST

హైదరాబాద్‌: కోకాపేటలో అగ్నిప్రమాదం

గార్‌ బిల్డింగ్‌లో అగ్నిప్రమాదం, పలువురు ఐటీ ఉద్యోగులకు తీవ్ర గాయాలు

అగ్నిప్రమాదంలో ఆరుగురు ఐటీ ఉద్యోగులకు తీవ్రగాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలింపు

హైదరాబాద్‌: క్షతగాత్రులను కాంటినెంటల్ ఆస్పత్రికి తరలింపు