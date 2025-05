ETV Bharat / state

చందానగర్‌లోని షాపింగ్ కాంప్లెక్స్​లో అగ్నిప్రమాదం - భారీగా ఆస్తినష్టం - FIRE BREAKS OUT AT SHOPPING COMPLEX

Fire Breaks Out at Shopping Complex ( ETV Bharat )

Published : May 9, 2025 at 7:51 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Fire Breaks Out at a Shopping Complex in Hyderabad : హైదరాబాద్​లోని చందానగర్​లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఓ షాపింగ్ కాంప్లైక్స్​లోని సెంట్రో చెప్పుల దుకాణంలో మంటలు అంటుకున్నాయి. నేమ్​ బోర్డ్​లో షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల ఏర్పడిన మంటలు దుకాణానికి అంటుకున్నాయి. మంటలు వేగంగా విస్తరిస్తూ భవనం అంతా వ్యాప్తించాయి. వీటితో పాటు పక్కనే ఉన్న ఆర్కే సిల్క్ షాపునకు విస్తరించాయి.

సమాచారం అందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలు ఆర్పే పనిలో ఉన్నారు. రెండు అగ్నిమాపక యంత్రాలతో ఫైర్ సిబ్బంది మంటలు అదుపు చేస్తున్నారు. మంటలు భారీ ఎత్తున ఎగిసిపడుతుండటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనలో చందానగర్ - లింగంపల్లి మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జాం ఏర్పడింది. చందానగర్ నుంచి మియాపూర్ ఆల్విన్ చౌరస్తా వరకు వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. అసలే రద్దీ సమయం కావడం, దీనికి తోడు అగ్ని ప్రమాదం తోడవతంతో వాహనదారులు ఎటూ వెళ్లలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.