Fire And SDRF Rescue Team in Nizamabad District : జల విలయం ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలను అతలాకుతలం చేసింది. అక్కడి జిల్లాల కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో ఉన్న అధికార యంత్రాంగం ప్రజలను కాపాడేందుకు యుద్ధ ప్రతిపాదికన చర్యలు తీసుకుంది. అలాగే వీరికి తోడుగా అగ్నిమాపక శాఖ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎస్డీఆర్ఎఫ్) సిబ్బంది తెరవెనక వీరులుగా పని చేశారు. వరదలో చిక్కుకున్న వారి కోసం తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి అక్కడి ప్రజలను ఒడ్డుకు చేర్చారు.
- కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి మండలం అన్నాసాగర్ పరిధిలో నీటిలో 9 మంది యువకులు చిక్కుకొని బిక్కుబిక్కుమంటూ ఓ ట్రాక్టర్ వాటర్ ట్యాంకుపై ఎక్కి ఎదురుచూస్తుండగా, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందం బోట్ల సహాయంతో వారి వద్దకు వెళ్లి సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు.
- ధర్పల్లి మండలం ముత్యాల చెరువు కట్ట తెగిపోయింది. దీంతో వాడి గ్రామంలోకి వరద రావడంతో 380 మందిని సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు.
జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి :
- ఎవరైనా వరదల్లో చిక్కుకున్నప్పుడు భయపడకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల కోసం వెతకాలి. అక్కడ సమీపంలోని ఎత్తయిన ప్రాంతానికి చేరుకొని సహాయం కోసం ఎదురు చూడాలి.
- అలాంటి సమయంలో భయపడి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా నీటిలో దూకి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవద్దు. మొబైల్ ద్వారా చిక్కుకున్న ప్రదేశాలను డయల్ 100 లేదా మీ సమీప పోలీస్ స్టేషన్లోని అధికారులకు సమాచారం తెలియజేయాలి.
''వరద సమాచారం గురించి కలెక్టర్ మాకు సమాచారం ఇవ్వడంతో మా బృందం ఉమ్మడి జిల్లాలో సంబంధిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాం. అక్కడ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకున్నాం. మా టీం సభ్యులు చాలా మంది ప్రాణాలను కాపాడి వారిని ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చారు. రెండు రోజుల్లో ఏడు సహాయక చర్యల్లో 427 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాం.'' - పరమేశ్వర్, నిజామాబాద్ జిల్లా అగ్నిమాపక అధికారి
వరద నీటి కారణంగా అతలాకుతలం చేసిన జల విలయం, ఎంతో మంది ప్రజల జీవితాలను తలకిందులు చేసింది. ఈ విపత్తు సమయాల్లో అధికార యంత్రాంగం, ప్రభుత్వ సిబ్బంది, రెస్క్యూ టీమ్లు కలిసికట్టుగా పని చేసి ప్రజలను కాపాడటానికి ప్రయత్నాలు చేసింది. అకాల వర్షాలు, వరదలు ప్రజలను ఆకస్మికంగా ముంచెత్తాయి. తహసీల్దార్లు, రెవెన్యూ సిబ్బంది, పోలీసులు, అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బంది సమన్వయంతో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ముందుగానే గుర్తించారు. ఈ ప్రవాహంలో పడవలను నడుపుతూ, వరద నీటిలో చిక్కుకున్న వారిని సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు. తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ప్రజలను ఎస్డీఆర్ఎఫ్ రక్షించింది.
''వరద ప్రవాహం వల్ల ఎక్కడ ఎంత లోతు ఉందో తెలియని పరిస్థితి ఉంది. ఈ మేరకు మా బృందం జాగ్రత్తలు వహిస్తూ ప్రజలను రక్షించింది. కామారెడ్డి జిల్లాలోని అన్నాసాగర్లో 9 మందిని కాపాడేటప్పుడు కొంత ఇబ్బంది తలెత్తింది. అయినప్పటికీ వెనకడుగు వేయకుండా వారిని కాపాడాం. చర్యల్లో 20 మంది ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.'' - ఆసం శంకర్, నిజామాబాద్ స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్
వరద తగ్గినా బురద పట్టుకుంది - కామారెడ్డిలో బురద కారణంగా బోరుమంటున్న బాధితులు
కామారెడ్డి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు - NH-44పై 15 కి.మీ మేర ట్రాఫిక్ జామ్