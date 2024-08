ETV Bharat / state

విశాఖ సెవెన్‌ హిల్స్‌ హాస్పిటల్‌లో అగ్ని ప్రమాదం- అప్రమత్తమైన సిబ్బంది - Seven Hills Hospital Fire Accident

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Fire Accident in Seven Hills Hospital ( ETV Bharat )

Fire Accident in Seven Hills Hospital at Visakha : విశాఖ సెవెన్ హిల్స్ హాస్పిటల్‌లో అగ్ని ప్రమాదం కలకలం రేపింది. ఐదో అంతస్తులోని హాస్పిటల్ సీఈవో గది అగ్నికి ఆహుతైంది. ఏసీ షార్ట్ సర్క్యూటై మంటలు చెలరేగి ఉండొచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. మంటలు చెలరేగిన పరిపాలనా భవనానికి పక్కనే రోగులకు సేవలు అందించే భవనం ఉంది. మంటలు అటువైపు వ్యాపించకుండా అగ్నిమాపకశాఖ సి‌బ్బంది అదుపు చేశారు. విశాఖలో ఇటీవలే మెడికవర్ ఆస్పత్రిలో అగ్ని ప్రమాదం మరువకముందే మరో ఆస్పత్రిలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది.

Visakha Police Commissioner Sankhabrata Bagchi: ఈ క్రమంలో విశాఖ పోలీస్ కమిషనర్ శంఖబ్రత బాగ్చి సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. సకాలంలో అగ్నిమాపక సిబ్బంది స్పందించి ప్రమాదాన్ని అదుపు చేశారని కమీషనర్ తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో రోగులకు ఏ ముప్పు వాటిల్ల లేదని హాస్పిటల్ యాజమాన్యం తెలిపిందని అన్నారు. విశాఖలో హాస్పిటల్స్ వరుస అగ్ని ప్రమాదాల దృష్ట్యా రెండు వారాలలో అన్ని ఆసుపత్రుల భద్రత అంశాలను పరిశీలించుకోవాలని అన్నారు. అన్ని హోటల్స్ హాస్పిటల్స్ ఫైర్ సేఫ్టీ మీద పున సమీక్ష చేసుకోవాలని కమీషనర్ శంఖబ్రత బాగ్చి తెలిపారు.

