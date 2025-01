ETV Bharat / state

మంటల్లో దగ్దమైన జేసీ దివాకర్ ట్రావెల్స్​ బస్సులు - FIRE ACCIDENT TO DIWAKAR TRAVELS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Fire Accident in Ex Minister JC Diwakar Travels Buses in Anantapur District : అనంతపురంలో మాజీ మంత్రి జేసీ దివాకర్‌ రెడ్డి ట్రావెల్స్‌కు చెందిన బస్సులు మంటల్లో చిక్కుకున్నాయి. ఆర్టీసీ (RTC) బస్టాండ్ సమీపంలో ఉన్న జేసీ దివాకర్ ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో తెల్లవారుజామున మంటలు చెలరేగాయి. మొత్తం నాలుగు బస్సులు ఉండగా ఒక బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమవ్వగా మరో బస్సు పాక్షికంగా కాలింది. మంటలను గమనించిన స్థానికులు పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారమందించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి మంటలను అదుపు చేశారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది.