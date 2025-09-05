ETV Bharat / state

భార్యాభర్తల మధ్య ఆర్థిక వేధింపులు - వచ్చేందుకు సంకేతాలివే!!

భార్యాభర్తల మధ్య కొత్త సమస్య - ఆర్థిక వేధింపుల పేరుతో కొత్త హింస - ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా?

Financial Abuse in Relationship
Financial Abuse in Relationship (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2025 at 11:31 PM IST

2 Min Read

Financial Abuse in Relationship : పెళ్లై నెల రోజులు కాలేదు అప్పుడే ఆ దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు వస్తున్నాయి. భాగస్వామిని శారీరకంగా వేధించడం ప్రస్తుత సమాజంలో తరచూ చూస్తూనే ఉన్నాం. అవి పైకి కనిపించేవే. కానీ, ఆలూమగలు మధ్య మాత్రమే ఉంటూ ప్రపంచానికి తెలియని మరో రకం గృహ హింస ఒకటి ఉందని తెలుసా? అవే ఆర్థిక వేధింపులు, భాగస్వామిని ఆర్థిక విషయాల్లో నియంత్రిస్తూ, వారికి స్వేచ్ఛ లేకుండా చేయడం. ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.

ఖర్చుపై నియంత్రణ : ఓ స్థాయి వరకు ఒకరి ఖర్చులను అదుపు చేయడంలో అసలు తప్పులేదు. ఆ అదుపునే ఆదా చేయడంగా కూడా భావించొచ్చు. కానీ, అత్యవసరమైన వాటిని కూడా కొనివ్వకుండా, ఖర్చులపై విపరీతమైన ఆంక్షలు విధిస్తుంటారు. ఇది తప్పుగా భావించవచ్చు. ఈ విషయంలో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

నిర్ణయాలు ఒకరివే : ఇల్లు, వాహనాల కొనుగోలు, శుభకార్యాలు జరిపించడం ఇలా అన్నీ ఆర్థిక లావాదేవీలతో కూడిన విషయాలే. ఒక్కరే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఈ క్రమంలో మాట వరసకు కూడా భాగస్వామి అభిప్రాయం అనేది తెలుసుకోరు.

పాకెట్‌ మనీ : ఒకరు కష్టపడి సంపాదిస్తుంటే మరొకరు ఆ డబ్బును పాకెట్​ మనీలా తీసుకొని ఖర్చు చేస్తుంటారు. బాధ్యత లేకుండా, ఇంట్లో ఖర్చుల గురించి ఆలోచించకుండా ప్రవర్తిస్తుంటారు. వారి ఖర్చులకు లెక్క అనేది ఉండదు.

కెరీర్​పై ఆంక్షలు : కొంతమంది తమకన్నా భాగస్వామి ఎక్కువగా సంపాదిస్తుంటే అసలు తట్టుకోలేరు. దీంతో వారు వారి కెరీర్​ ఎదుగుదలకు సహకరించరు. ఉద్యోగం చేయడానికి అసలు ఒప్పుకోరు. చేసేవారిని పరోక్షంగా ఉద్యోగం మానేసేలా చేస్తుంటారు.

అప్పులు : భాగస్వామి పేరుతో అప్పులు, బ్యాంకుల్లో రుణాలు తీసుకోని ఖర్చులు అనేవి చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు ఆ అప్పులను తిరిగి చెల్లించేందుకు నిరాకరిస్తారు. దీంతో అప్పు తీర్చాల్సిన బాధ్యత కూడా భాగస్వామిపైనే పడుతుంది.

అబద్ధాలు : వచ్చే ఆదాయానికి ఇంట్లో ఇచ్చే డబ్బుకు పొంతన అనేది ఉండదు. చేసిన ఖర్చులను చెప్పకుండా అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటారు. అసలు దేనికి ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఎందుకు ఖర్చు చేస్తున్నారనే విషయాలను చెప్పకుండా దాచేస్తాం.

డబ్బుల విషయంలో గోప్యత : తన సంపాదనను ఇంట్లో ఖర్చులకు ఇవ్వకుండా గోప్యతను పాటిస్తారు. వారికంటూ ప్రత్యేక ఆర్థిక నిధిని అనేది సమకూర్చుకుంటారు. భాగస్వామికి చెప్పకుండా ఆస్తులను కొనుగోలు చేస్తారు.

ఖర్చులు : పిల్లల చదువులు, ఇంటి అద్దె, వంటింటి సరకులు ఇలా ఎన్నో ఖర్చులు పెళ్లైన తర్వాత ఉంటాయి. వాటన్నింటినీ దంపతులు ఇద్దరూ భరించాల్సి ఉంటుంది. కానీ, ఒకరు ఖర్చులు భరించడానికి అసలు ఇష్టపడరు. ముందుకు రారు. ఇదే వారి మధ్య మనస్పర్థలకు దారి తీస్తుంది. అందుకే ఖర్చుల విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటేనే బెటర్​.

ఆస్తులపై హక్కు : ఇల్లు, భూమి, వాహనాలు ఇలా స్థిరాచరాస్తులన్నీ ఒకరి పేరుపైనే ఉంచుకోవడం, భాగస్వామిపై ఉన్న ఆస్తులను కూడా బదలాయించుకోవడం అనేది చేస్తారు. ఇలాంటివి కూడా ఆర్థిక వేధింపుల కిందకే వస్తాయని అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

శాలరీల్లో 45 శాతం EMIలే తినేస్తున్నాయ్- భారతీయ మిడిల్ క్లాస్ ఆర్థిక స్థితిపై 'రెడిట్' పోస్ట్ వైరల్

తక్కువ మొత్తాలతో ఎక్కువ రాబడి- టాప్ 10 ప్రభుత్వ పథకాలు ఇవే!

For All Latest Updates

TAGGED:

HUSBAND AND WIFE RELATIONSHIPDOMESTIC ABUSE ACTFINANCIAL ABUSE IN MARRIAGEభార్యాభర్తల మధ్య ఆర్థిక వేధింపులుFINANCIAL ABUSE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కారప్పూసతో కరకరలాడే "తియ్యని లడ్డూలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

ఇంట్లో విద్యుత్​ సమస్యలా? - వాట్సప్​లో 'హాయ్'​ అని మెసెజ్​ చేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

ఆరోగ్యంతో పాటు ఉపాధి - చిన్న సీక్రెట్​తో బిజినెస్​లో రాణిస్తున్న యువకులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.