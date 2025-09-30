ETV Bharat / state

వన్యప్రాణుల దాడిలో గాయపడితే రూ.70 వేల ఆర్థికసాయం - మరణిస్తే ఎంతో తెలుసా?

అటవీ ప్రాంత జిల్లాల్లో రైతులను కలవరపెడుతున్న అడవి జంతువుల దాడులు - జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే దాడి నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం

Bear Attack on farmers
Bear Attack on farmers (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2025 at 3:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Wild animals Attacks in Adilabad : అడవి మృగాలు అంటే చాలా మందికి భయం. ఎందుకంటే వాటి ఆకారం, అది దాడి చేస్తే క్రూరంగా చంపుతాయని అందరికి తెలుసు. దీంతో అవి మానవ ఆవాసాల్లోకి వచ్చినప్పుడు తరిమికొట్టేందుకు యత్నిస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏదైనా పని నేపథ్యంలో ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు దారిలో ఇలా అడవి మృగాల బారిన పడి ప్రాణాలు, గాయాలు పాలైన వారు ఉన్నారు. పులులు, చిరుత పులులు, హైనాలు, నక్కలు, ఎనుబోదులు, ఏనుగులు ఇలా ఎన్నో జంతువులు ఉన్నా వీటి కంటే ప్రమాదకరమైనవి ఎలుగుబంట్లు.

వన్యప్రాణుల్లో ఎలుగుబంట్లతో మనుషులకు ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని ఆదిలాబాద్ జిల్లా ముత్యంపల్లి సెక్షన్​ డీప్యూటీ రేంజర్​ ప్రవీణ్​ నాయక్​ తెలిపారు. ఇది ఎంత ప్రమాదమంటే పులుల కంటపడితే తప్పించుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఎలుగుబంటి కంట పడితే తప్పించుకోవడం సాధ్యం కాదని చెబుతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా పిల్లలు ఉన్న ఎలుగుబంట్లు అత్యంత ప్రమాదమని ఆయన వివరించారు. ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో ఇటీవల కాలంలో ఎలుగుబంట్ల దాడులు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ఇలా దాడులు జరిగితే బాధితులకు ప్రభుత్వం సాయం అందిస్తుంది.

దాడికి గురైతే, వైద్య ఖర్చులకు సాయం :

  • వన్యప్రాణుల దాడిలో గాయపడితే అటవీ శాఖ అధికారులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకే పంపిస్తారు. అత్యవసరమైతే ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్సకు అవకాశం కల్పిస్తారు. అలాగే వైద్య ఖర్చులకు రూ.70 వేల లోపు సాయం అందిస్తారు.
  • దాడిలో ఒకవేళ మృతి చెందితే ప్రభుత్వం నుంచి రూ.10 లక్షల పరిహారం అందుతుంది. మృతి చెందిన వారిపై అటవీ శాఖ కేసులు ఉంటే పరిహారం రాదు.
  • ఆవులు, పశువులు, మేకలు మృతి చెందితే ముందుగా పశువైద్యాధికారితో పంచనామా చేపట్టి, పంచాయతీ కార్యదర్శి ధ్రువీకరించిన పత్రంతో సాయాన్ని పొందవచ్చు.

జాగ్రత్తలు పాటించాలి :

  • ఎలుగుబంటి దాడుల నుంచి తప్పించుకోవాలంటే అగ్గి ఒక్కటే మార్గం. వాటికి నిప్పు చూపిస్తే దూరంగా పారిపోతాయి.
  • అడవి మార్గాల్లో వెళ్లేటప్పుడు ఒంటరిగా వెళ్లకపోవడమే ఉత్తమం
  • ఎలుగుబంటిని చూసి చాలా మంది చెట్లు ఎక్కుతుంటారు. కానీ అన్ని వేళలా అది సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే అవీ కూడా చెట్లు ఎక్కుతాయి.
  • నీటి వనరులు, పొదలు ఉన్న చోట చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
  • ఎలుగుబంటి దాడి నుంచి రక్షించుకోడానికి అడవిలోకి వెళ్లేటప్పుడు శబ్దం చేస్తూ, గుంపులుగా వెళ్లాలి.
  • బేర్​ స్ప్రే వంటి పరికరాలను వెంట తీసుకెళ్లండి. ఒకవేళ ఎలుగుబంటి దాడి చేయబోతున్నట్లయితే, నెమ్మదిగా వెనక్కి తగ్గుతూ దాని వైపు ఎటువంటి రెచ్చగొట్టే కదలికలు చేయకుండా ఉండాలి.
  • అడవుల్లో నడిచేటప్పుడు లేదా క్యాంపింగ్ చేసేటప్పుడు గట్టిగా మాట్లాడటం, పాటలు పాడటం లేదా గొంతు విప్పడం వల్ల మీ ఉనికిని ఎలుగుబంట్లు తెలిసే అవకాశం ఉంది.
  • నల్ల ఎలుగుబంట్లు అయితే అవీ మనుషులను ఆహారంగా భావిస్తాయి.

ఇటీవల జరిగిన సంఘటనలు :

  • నెన్నెల మండలం మైలారం గ్రామానికి చెందిన మల్లేశ్​, మారయ్యలు పత్తి చేనుకు వెళ్లేదారిలో వర్షానికి పడిన చెట్లను తొలగించే క్రమంలో పొదల్లో ఉన్న ఎలుగు బంట్లు ఒకసారిగా దాడికి పాల్పడ్డాయి. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు రైతులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ దాడి సమయంలో వాళ్లు చెట్టుపైకి ఎక్కి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు.
  • రెండేళ్ల కిందట ధర్మారావుపేట సెక్షన్​ పరిధిలో ఓ రైతును ఎలుగు బంటి దాడిలో గాయపడ్డారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా మెరుగైన వైద్యం కోసం ప్రైవేట్​ ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స పొందారు. కానీ అతడికి ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సాయం అందలేదు.

కరీంనగర్​లో ఎలుగుబంటి అలజడి - ఎట్టకేలకు పట్టుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు

ఓ వైపు ఆధ్యాత్మికం, మరోవైపు ప్రకృతి సోయగం - సెలవుల్లో ఈ ప్రాంతాలకు వెళ్లండి

For All Latest Updates

TAGGED:

WILD ANIMALS ATTACKSBEAR ATTACKS IN ADILABADWILD ANIMALS ATTACK ON FARMERSరైతులపై ఎలుగుబంటి దాడులుFARMER DIES IN BEAR ATTACK ADILABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.