'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

Kalyana Lakshmi Scheme Telangana : సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్ పట్టణానికి చెందిన యువతికి గతేడాది మార్చి 27న వివాహమైంది. అదే ఏడాది జులై 19న కల్యాణలక్ష్మి పథకానికి దరఖాస్తు చేశారు. ఇప్పటికీ వారికి ఆర్థిక సాయం అందలేదు. సంగారెడ్డి మండలం ఫసల్వాదిలోని రెండు పడక గదుల కాలనీకి చెందిన యువతికి తొమ్మిది నెలల క్రితం వివాహమైంది. అదే నెలలో కల్యాణలక్ష్మి పథకానికి దరఖాస్తు చేశారు. అప్పటి నుంచి ప్రభుత్వ ఆర్థిక సాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇలా వీరే కాదు సంగారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా వేల మంది దరఖాస్తుదారులకు కల్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకం కింద ఆర్థిక సాయం అందక ఎదురు చూస్తున్నారు.
ఆర్థిక సాయం కోసం ఎదురుచూపులు : పేదింటి ఆడబిడ్డల వివాహానికి ప్రభుత్వం రూ.1,16,000 ఆర్థిక సాయం అందజేస్తోంది. సకాలంలో ఈ సాయం అందితేనే పేద కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా దక్కుతుంది. వివాహం జరిగిన తర్వాత అర్జీలు అందజేసి నెలలు గడుస్తున్నా, డబ్బుల జమ లేకపోవడంతో ఆర్థిక సాయం కోసం ఎదురు చూడాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. పెళ్లైన కొత్త జంటలు కలెక్టరేట్, ఆర్డీవో, తహసీల్దార్ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతుండటంతో అధికారులు రేపు, మాపు అంటూ చెబుతున్నారని వాపోతున్నారు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జిల్లాలో షాదీ ముబారక్, కల్యాణ లక్ష్మి పథకాలకు 71,245 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీరిలో ప్రభుత్వ సాయం కోసం 64,172 మంది ఎదురు చూస్తున్నారు.
ఈ కారణం వల్లే ఆలస్యం : దరఖాస్తుల పరిశీలనకు సంబంధించిన ప్రక్రియ తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో జాప్యమవుతోంది. సంగారెడ్డి జిల్లాలో మొత్తం 2,756 కల్యాణలక్ష్మి దరఖాస్తులు, 850 షాదీ ముబారక్ అర్జీలు తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో పరిశీలనకు నోచుకోకుండా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. వాటిపై అధికారులు దృష్టిసారించి వెంటనే ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపిస్తే, అక్కడి నుంచి నిధులు మంజూరయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. జిల్లాలో ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ నుంచి భూభారతి కొత్త చట్టం అమలుపై రెవెన్యూ అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. దీనివల్ల ఆర్డీవో నుంచి కింది స్థాయి రెవెన్యూ సిబ్బంది వరకు విధుల్లో తీరిక లేకుండా ఉంటున్నారు. ఈ కారణాల వల్ల కల్యాణలక్ష్మి పథకానికి సంబంధించిన అర్జీలపై దృష్టి సారించలేకపోతున్నామని రెవెన్యూ అధికారులు చెబుతున్నారు.
త్వరలో చెక్కులు అందిస్తాం : నియోజకవర్గాల వారీగా ప్రజా ప్రతినిధుల చేతుల మీదుగా కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ లబ్ధిదారులకు చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేలా జిల్లా యంత్రాంగం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోందని డీఆర్వో పద్మజా రాణి పేర్కొన్నారు. తహసీల్దార్లు ఇప్పటికే తేదీలు ఖరాలు చేశారని తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఇటీవల నిధులు మంజూరు చేసిందని వెల్లడించారు. ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు.
"జిల్లాలో నియోజకవర్గాల వారీగా ప్రజా ప్రతినిధుల చేతుల మీదుగా కల్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ లబ్ధిదారులకు చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేలా జిల్లా యంత్రాంగం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. తహసీల్దార్లు ఇప్పటికే తేదీలు ఖరాలు చేశారు. ప్రభుత్వం ఇటీవల నిధులు మంజూరు చేసింది. ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు." - పద్మజా రాణి, డీఆర్వో
ఏళ్ల తరబడి నిరీక్షిస్తున్నా రాని నిధులు - పిల్లలు పుట్టినా అందని ప్రోత్సాహకాలు