స్థానిక ఎన్నికల కోసం సిద్ధమైన ఓటరు జాబితా – మీ పేరు ఉందో లేదో ఇలా చెక్ చేసుకోండి?
తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం ఓటరు తుది జాబితా విడుదల - మూడు రోజుల పాటు అభ్యంతరాలు స్వీకరణ - ఒక్క క్లిక్తో ఓటరు జాబితా
Published : September 12, 2025 at 8:45 PM IST
Final Voter List Released : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వేళ, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (టీఎస్ఈసీ) ఓటరు జాబితా సిద్ధం చేసే ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటర్లకు కీలకమైన హక్కులు కలిగిన నేపథ్యంలో పంచాయతీ రాజ్ ఎన్నికలు, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో ప్రజా ప్రతినిధులను ఎన్నుకునే ఈ ఎన్నికలు ఒక ప్రధానమైన ఘట్టంగా నిలుస్తున్నాయి.
మూడు రోజుల పాటు అభ్యంతరాలు స్వీకరణ : ఈ ఎన్నికల నేపథ్యంలో, ఆగస్టు 28న ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను ఎన్నికల సంఘం అధికారులు విడుదల చేశారు. ఓటరు జాబితాలో పొరపాట్లు, తప్పులపై మూడు రోజుల పాటు అభ్యంతరాలు స్వీకరించారు. ఈ ప్రక్రియ అనంతరం సెప్టెంబర్ 2న తుది ఓటరు జాబితాను ప్రకటించారు. ఎంపీటీసీ మరియు జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు సంబంధించి తుది ఓటర్ల జాబితాను సెప్టెంబర్ 10న విడుదల చేశారు.
ఒక్క క్లిక్తో ఓటరు జాబితా : ఓటరు జాబితాను అందరూ సులభంగా చూచేందుకు, tsec.gov.in అనే అధికారిక వెబ్సైట్లో ఎంపిక చేసిన వివరాలను ఉంచారు. సంబంధిత వివరాలను సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులో ఉండేలా వెబ్సైట్లో పొందుపర్చారు. జాబితాలో మీ పేరుందో? లేదో? తెలుసుకోవడంతో పాటు, పంచాయతీ, వార్డుల వారీగా బాబితాను చూసి, డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఇందుకోసం గూగుల్లోకి వెళ్లి tsec.gov.in వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి. టీఎస్ఈసీ వెబ్సైట్తో పాటు, ఫైనల్ రోల్స్ జీపీ/వార్డు వైజ్ ఓటరు లిస్ట్ యాజ్ ఆన్ 02.09.2025 అనే మరో ఆప్షన్ వస్తోంది. రెండో ఆప్షన్ ఎంచుకొని అక్కడ మీ జిల్లా, మండలం, గ్రామ పంచాయతీ వివరాలు నమోదు చేసి, బాక్స్లో క్యాప్చా ఎంటర్ చేయాలి. వెంటనే మీ గ్రామానికి సంబంధించిన ఓటరు జాబితా వార్డుల వారీగా క్షణాల్లో ప్రత్యక్షం అవుతుంది. ఓటరు జాబితా తెలుగు, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఉంటుంది. ఓటరు జాబితా ఆధారంగానే త్వరలో గ్రామ పంచాయతీలు, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు.
ప్రజలు తమ పంచాయతీ వార్డుల వారీగా ఓటరు జాబితాను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకే క్లిక్తో, తాము ఉండే గ్రామం, వార్డు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లతో కూడిన పూర్తి వివరాలు పొందవచ్చు. ఇందులో వారు ఎక్కడ ఓటు వేయాలి?, ఏ వార్డు పరిధిలో ఉన్నారు? అనే సమాచారం కూడా ఉంటుంది. ఈ జాబితా ఆధారంగా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం త్వరలో గ్రామ పంచాయతీలు, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు నిర్వహించనుంది. ప్రజలు ముందుగానే తమ ఓటరు వివరాలను పరిశీలించి, తప్పులుంటే సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించాలి.
నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు : ఒక పౌరుడిగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం బాధ్యత మాత్రమే కాదని, ఒక నైతిక విధి కూడా అని, అందుకే ఈ ఓటరు జాబితా పరిశీలనను ప్రతి ఒక్కరు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని ఎన్నికలు అధికారులు సూచించారు.
ఓటరు జాబితాలో పేరు లేనిపక్షంలో, సంబంధిత తహసీల్దార్ కార్యాలయం ద్వారా వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. తప్పులు, స్పెల్లింగ్లో లోపాలు ఉన్నా, త్వరగా సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఉంది. త్వరలో జరిగే ఎన్నికల్లో ఓటు వేసే హక్కును కోల్పోకుండా ఉండటానికి, ముందుగానే అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా యువ ఓటర్లు, కొత్తగా 18 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న వారు, తమ పేరు జాబితాలో ఉందో లేదో నిర్ధారించుకోవాలి. ఎన్నికల సమయంలో ప్రజల భాగస్వామ్యం ఎక్కువగా ఉండేలా ఈ సమాచారం చాలా కీలకం. ఓటు హక్కును వినియోగించుకుని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రతి పౌరునిదీ.
