అసంపూర్తిగా నిర్మాణం - అట్టహాసంగా ప్రారంభం - సందర్శనకు నోచుకోని యుద్ధ విమాన మ్యూజియం
తెరుచుకోని యుద్ధ విమాన మ్యూజియం తలుపులు - దృష్టి సారించిన కూటమి ప్రభుత్వం - పనులు పూర్తికాకుండానే అప్పటి ఎమ్మెల్యే కన్నబాబు ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 10:48 AM IST
Fighter aircraft museum in Kakinada: 2024 ఎన్నికల ముందు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కాకినాడ తీరంలో ఆర్భాటంగా ప్రారంభించిన యుద్ధ విమాన ప్రదర్శనశాల తలుపులు నేటికీ తెరుచుకోలేదు. మౌళిక వసతుల కల్పించకపోవడం, అధికారుల మధ్య సమన్వయ లోపం ప్రాజెక్టుకు శాపంగా మారింది. కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చేపట్టిన పనులు సందర్శకులకు ఆహ్లాదాన్ని అందించలేకపోతున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక పార్కును సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్ది సందర్శకుల అనుమతికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
పనులు పూర్తికాకుండానే ప్రారంభం: కాకినాడ వాకలపూడిలోని ఎన్టీఆర్ బీచ్ వద్ద గోదావరి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ-గుడా ఆధ్వర్యంలో రూ.5.89 కోట్ల వ్యయంతో టీయూ 142-ఎమ్ యుద్ధ విమాన ప్రదర్శనశాలకు ఐదేళ్ల క్రితం అప్పటి మంత్రి కురసాల కన్నబాబు శంకుస్థాపన చేశారు. ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు గుడా నుంచి విడిపోయి కాకినాడ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఏర్పాటు చేశారు. అంచనా వ్యయం తొమ్మిది కోట్లు దాటేసింది. ప్రాజెక్ట్ పనులు పూర్తి కాకుండానే 2024 ఎన్నికలకు రెండు నెలల ముందు ఎమ్మెల్యే గా ఉన్న కన్నబాబు యుద్ధ విమానాల పార్కును ప్రారంభించి హడావుడి చేశారు. సందర్శకులకు మాత్రం దర్శన భాగ్యం కల్పించలేకపోయారు.
మౌలిక వసతుల కొరత: కాకినాడ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ- కుడాకు ప్రత్యేక ఆదాయ వనరులేవీ లేవు. లే అవుట్ల అనుమతుల ద్వారా వచ్చిన అరకొర ఆదాయంతోనే నెట్టుకొస్తుంది. TU 142 M యుద్ధ విమాన ప్రదర్శనశాల నిర్వహణ కుడాకు అదనపు భారంగా మారింది. విమానం తెచ్చి అమర్చడానికే రూ.6 కోట్లకు పైగా ఖర్చయింది. సోలార్ కోసం రూ.45 లక్షల వరకు వ్యయాన్ని వెచ్చించారు. చిన్నపిల్లలు ఆడుకునేందుకు మరొక పార్క్, ఈట్ స్ట్రీట్, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కోసం రూ.15 కోట్ల వరకూ ఖర్చు చేశారు. సముద్రతీరం ఆనుకొని ఈ ప్రదర్శనశాల ఉండటంతో ఉప్పు గాలి తగిలి ఇనుప ఊచలు పాడైపోతున్నాయి. రంగులు వెలిసిపోతున్నాయి. సందర్శకుల నుంచి ఎలాంటి ఆదాయం రాకపోగా నిర్వహణ ఖర్చు మాత్రం ప్రారంభానికి ముందే రెండింతలు పెరిగింది.
"2020 సంవత్సరంలో ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేశారు. దాదాపు 4 ఏళ్ల నుంచి ఇది వినియోగంలోనికి తీసుకురాలేదు. దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువస్తే బాగుంటుంది. మౌలిక సదుపాయాల కోసం రూ.15 కోట్ల వరకూ ఖర్చు చేశారు. దాదాపు 5 సంవత్సరాలుగా యుద్ధ విమాన మ్యూజియం నిరుపయోగంగా ఉంది. దీనిపై ప్రభుత్వం స్పందించి అందుబాటులో ఉన్న టికెట్ ధరల్లో పర్యాటకులకు ప్రవేశం కల్పించాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం"-స్థానికులు
త్వరలోనే సందర్శకులకు అనుమతి: యుద్ధ విమాన ప్రదర్శనశాల పనులన్నీ పూర్తయ్యాయని త్వరలోనే సందర్శకులను అనుమతిస్తామని కాకినాడ జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్, కుడా వైస్ ఛైర్మన్ రాహుల్ మీనా తెలిపారు. అందుబాటులో ఉన్న టికెట్ ధరల్లో పర్యాటకులకు ప్రవేశం కల్పిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. మిగిలిన పనులు మరో రెండు నెలల్లో పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
మన్యం జిల్లా ఎన్టీఆర్ అడ్వెంచర్ పార్క్కు మరిన్ని హంగులు
"రాష్ట్రంలో స్పేస్ పార్క్ ఏర్పాటు చేయాలి" - పవన్ కల్యాణ్ను కోరిన స్పేస్ కిడ్జ్ ఇండియా వ్యవస్థాపకురాలు డా.కేశన్