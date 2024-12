ETV Bharat / state

కృష్ణాజిల్లాలో దారుణం - ప్రాణం తీసిన రూ.300 - 300 RUPEES THAT COST A LIFE

Fight for 300 rupees ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Fight For Rs.300 Between Two Persons: రూపాయి రూపాయి నువ్వు ఏం చేస్తావంటే 'హరిశ్చంద్రుడి చేత అబద్ధమాడిస్తాను, బార్యాభర్తల మధ్య చిచ్చు పెడతాను, తండ్రి బిడ్డలను విడదీస్తాను, అన్నదమ్ముల మధ్య వైరం పెంచుతాను, ఆఖరికి ప్రాణస్నేహితులను కూడా విడగొడతాను' అని ఓ సినిమాలో డైలాగ్​ ఉంది. అంత పాపిష్ఠిది డబ్బు. దానిని కష్టపడి సంపాదిస్తే ఎంతో హాయి. అక్రమదారుల్లో సంపాదించాలని చూస్తే అది ఎప్పటికైనా అనర్ధమే. ఆ డబ్బు కోసం ప్రాణాలైనా పోతాయి లేదా ప్రాణాలైనా తీస్తారు. అలాంటి ఘటన కృష్ణా జిల్లాలో జరిగింది.

పామర్రు మండలం చాట్లవానిపురంలో మూడు వందల విషయమై ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చాట్ల సతీష్ (27) అనే వ్యక్తి మృతి చెందాడు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను పోలీసులు వెల్లడించారు. చాట్లవానిపురంలో చాట్ల సతీష్ అనే వ్యక్తి చాట్ల​ వెంకటేశ్వరరావుకు 300 రూపాయలు ఇచ్చాడు. తనకు రావలసిన డబ్బు ఇవ్వాలని సతీష్​ వెంకటేశ్వరరావుని అడిగాడు. ఈ క్రమంలో ఈనెల 20న ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. మాటమాట పెరిగి వెంకటేశ్వరరావు సతీష్​పై కర్రతో దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘర్షణలో సతీష్​కు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. కానీ సతీష్​ చికిత్స పొందుతూ బుధవారం రాత్రి మృతి చెందినట్లు తెలిపారు.

ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించి, ప్రత్యక్ష సాక్షులను విచారించామన్నారు. పరారీలో ఉన్న వెంకటేశ్వరరావు కోసం గాలిస్తున్నామని, త్వరలోనే పట్టుకుంటామని వెల్లడించారు.