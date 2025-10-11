ETV Bharat / state

నెలకు రూ.10 వడ్డీ అంటూ రూ.50 కోట్ల మేర మోసం - నిందితుడు అరెస్ట్

ఎక్కువ వడ్డీ పేరుతో రూ.50 కోట్ల మేర మోసం - కేసు వివరాలను వెల్లడించిన ఎస్పీ శరత్‌ చంద్ర పవార్‌

High Interest Rate Scam in Nalgonda District
High Interest Rate Scam in Nalgonda District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 11:54 PM IST

2 Min Read
High Interest Rate Scam in Nalgonda District : ఎక్కువ వడ్డీ పేరుతో రూ.50 కోట్ల మేర మోసానికి పాల్పడిన నిందితుడిని నల్గొండ జిల్లా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతడి నుంచి ఆస్తి పత్రాలు, 2 విలువైన కార్లు, బాధితులకు ఇచ్చిన ప్రామిసరీ నోట్లు, 7 మొబైల్‌ ఫోన్లు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసు వివరాలను ఎస్పీ శరత్‌ చంద్ర పవార్‌ మీడియాకు వెల్లడించారు.

జిల్లాలోని పీఏ పల్లి మండలం, వద్దిపట్ల గ్రామానికి చెందిన రమావత్‌ బాలాజీ 2020 సంవత్సరంలో ఐస్‌క్రీమ్‌ పార్లర్‌ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తానని చెప్పి బంధువుల వద్ద రూ.5 లక్షలు రూ.2ల వడ్డీకి తీసుకున్నాడని ఎస్పీ శరత్‌ చంద్ర పవార్‌ తెలిపారు. వ్యాపారంలో నష్టపోయి రియల్‌ ఎస్టేట్‌ బిజినెస్​ వైపు అడుగులు వేశాడని, రూ.6 వడ్డీ చొప్పున అదే గ్రామానికి చెందిన వారి దగ్గర నుంచి రూ.15 లక్షలు అప్పుగా తీసుకున్నాడని చెప్పారు. సకాలంలో వడ్డీ చెల్లిస్తూ వారికి నమ్మకాన్ని కలిగించాడని, మరికొంత మంది ఏజెంట్లను నియమించుకొని చుట్టుపక్కల గిరిజన తండాల్లో ఎక్కువ వడ్డీకి అప్పులు తీసుకున్నాడని, ఈ నగదుతో బంధువులు, మిత్రుల పేరిట ఖరీదైన కార్లు, వ్యవసాయ భూములు, ఇళ్లు, బైక్‌లు కొనుగోలు చేశాడని, అనంతరం జల్సాలు చేసేవాడని వెల్లడించారు.

నిందితుడిని రిమాండ్​కు తరలింపు : ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు వసూలు చేసే ఉద్దేశంతో నెలకు రూ.10 వడ్డీ ఇస్తానని జనాలను నమ్మించాడని ఎస్పీ తెలిపారు. రూ.కోట్లలో డబ్బులు వసూలు చేసి వడ్డీ మాత్రమే ఇచ్చి బాధితుల వద్ద ఉన్న ప్రామిసరీ నోటు వెనుక వడ్డీ ఇచ్చినట్లు రాసి ఇచ్చేవాడని, బ్యాంక్‌లో వచ్చే వడ్డీ కంటే 10 రేట్లు అధిక వడ్డీ ఇవ్వడంతో జనాలు ఆకర్షితులై బాలాజీ నాయక్‌కి ఎక్కువ మొత్తంలో నగదు ఇచ్చారని అన్నారు. గత కొన్ని నెలలుగా బాధితులకు అసలు, వడ్డీ డబ్బులు ఇవ్వలేకపోయే పోయాడని, వారంతా అతడిపై ఒత్తిడి చేయడం ప్రారంభించారని అన్నారు. దీంతో వారి నుంచి తప్పించుకొని పారిపోయాడని పేర్కొన్నారు. తాజాగా నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు రిమాండ్‌కి తరలించారు.

"రమావత్‌ బాలాజీ ఏజెంట్లను నియమించుకొని చుట్టుపక్కల గిరిజన తండాల్లో ఎక్కువ వడ్డీకి అప్పులు తీసుకున్నాడు. ఈ నగదుతో బంధువులు, మిత్రుల పేరిట ఖరీదైన కార్లు, వ్యవసాయ భూములు, ఇళ్లు, బైక్‌లు కొనుగోలు చేశాడు. అనంతరం జల్సాలు చేసేవాడు. ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు వసూలు చేసే ఉద్దేశంతో నెలకు రూ.10 వడ్డీ ఇస్తానని జనాలను నమ్మించాడు. రూ.కోట్లలో డబ్బులు వసూలు చేసి వడ్డీ మాత్రమే ఇచ్చి బాధితుల వద్ద ఉన్న ప్రామిసరీ నోటు వెనుక వడ్డీ ఇచ్చినట్లు రాసి ఇచ్చేవాడు. బ్యాంక్‌లో వచ్చే వడ్డీ కంటే 10 రేట్లు అధిక వడ్డీ ఇవ్వడంతో జనాలు ఆకర్షితులై బాలాజీ నాయక్‌కి ఎక్కువ మొత్తంలో నగదు ఇచ్చారు. గత కొన్ని నెలలుగా బాధితులకు అసలు, వడ్డీ డబ్బులు ఇవ్వలేకపోయే పోయాడు. వారంతా అతడిపై ఒత్తిడి చేయడం ప్రారంభించారు. దీంతో వారి నుంచి తప్పించుకొని పారిపోయాడు."- శరత్‌ చంద్ర పవార్‌, నల్గొండ జిల్లా ఎస్పీ

