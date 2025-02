ETV Bharat / state

గోదావరిలో పడిపోయిన బంగారు గొలుసు - వెతికిపెట్టిన గజ ఈతగాళ్లు - BHADRACHALAM TEMPLE

By ETV Bharat Telangana Team

Gold Chain Fell into The Godavari River in Bhadrachalam : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నదిలో భక్తులు స్నానం చేస్తుండగా వారి బంగారు గొలుసు నదిలో పడిపోయింది. వెంటనే అక్కడున్న గజ ఈతగాళ్లు నదిలో పడిన గొలుసును వెతికి అప్పగించారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే ఖమ్మంకు చెందిన సురేందర్ అనే వ్యక్తి తన కుటుంబ సభ్యులతో భద్రాచలంలోని శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి దర్శనం కోసం వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో ముందుగా గోదావరి నదిలో స్నానం చేయడానికి దిగారు. స్నానం చేస్తున్న క్రమంలో బంగారు గొలుసు తృటిలో జారిపోయి నదిలో పడిపోయింది.