చదువులో ఏకాగ్రత కోసం ఫిడ్జెట్‌ టు ఫోకస్‌ - మీరూ ట్రై చేయండి! - CONCENTRATION AND FOCUS

మితిమీరిన స్క్రీన్‌ టైమ్‌ వాడకంలో మునిగి కదలకుండా ఒకచోట బైఠాయించే ప్రస్తుత కాలం - పాఠ్యాంశాలపై ధ్యాస కుదరాలంటే కదలాలంటున్నారు ఫిడ్జెట్‌ టు ఫోకస్‌ బుక్ రైటర్స్

CONCENTRATION IN STUDIES
CONCENTRATION IN STUDIES (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 8:49 PM IST

Fidgeting Helps with Concentration : ఊరికూరికే అటూఇటూ కదలకుండా ఒకచోట కుదురుగా కూర్చుంటేనే కదా, ఏ పనిమీదన్నా ఏకాగ్రత కుదిరేది అనేది చాలామంది నానమ్మలు తాతయ్యలు అంటుంటారు. మితిమీరిన స్క్రీన్‌ టైమ్‌ వాడకంలో మునిగి కదలకుండా ఒకచోట బైఠాయించే కాలయాపన చేసే రోజులు ఇవి. ఈ పరిస్థితుల్లో పుస్తకాలు, పాఠ్యాంశాలపై ధ్యాస కుదరాలంటే కదలాలంటున్నారు ఫిడ్జెట్‌ టు ఫోకస్‌ అనే పుస్తక రచయితలు.

ఇప్పటికే ఫిడ్జెట్‌ బొమ్మలు, మెత్తని బంతులు స్టడీ టేబుళ్ల మీదా, వర్క్‌ టేబుళ్ల మీదా ఇవి విరివిగా కనబడుతున్నాయి. ఎవరో ఒకరి చేతివేళ్ల నడుమ ఫిడ్జెట్‌ స్పిన్నర్‌ తిరిగేస్తూ మనకు కనబడుతుంది. ఫిడ్జెటింగ్‌ అంటే స్థిరంగా ఉండకుండా, కదులుతూ ఉండడమని అర్థం. సాధారణంగా అటెన్షన్‌ డెఫిసిట్‌ హైపరాక్టివిటీ డిజార్డర్‌ (ఏడీహెచ్‌డీ) ఉన్నవారు ఏ ఒక్క పనిలోనూ ధ్యాస పెట్టి, దానిని పూర్తి చేసే పనిలో నిమగ్నం కాలేకపోతుంటారు. అందులోనూ చేయాల్సిన పని ఆసక్తికరంగా లేకపోయినా, అయిష్టంగా చేయవలసి వచ్చినా ఆ పని మీద కాన్​సెన్​ట్రేషన్​ కుదరడం చాలా కష్టం.

మన ఏకాగ్రతకు సాయపడే ఫిడ్జెటింగ్‌ ఎలా చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం.

1. దృశ్య (కదలిక) వ్యూహం

ఏదైనా పనిచేస్తున్నప్పుడు చుట్టూ పరిసరాలను పరిశీలించడమే

  • ప్రకాశవంతమైన ఫోల్డర్‌లు, హైలైటర్లు, కలాలు మొదలైన రంగురంగుల పరికరాలను వాడటం.
  • కిటికీలో నుంచి బయటి పరిస్థితులను చూడడం
  • గోడ మీది చిత్రపటాన్నో, కొమ్మల నడుమ పిట్టగూడునో, గోడ వారనున్న చెట్టూచేమనో పరిశీలించడం.

2. వినికిడి (కదలిక) వ్యూహం

చదువుకొనేటప్పుడూ, అసైన్‌మెంట్‌ టాస్క్‌లు చేసుకొనేటప్పుడూ, రాసుకొనేప్పుడూ ఏదైనా వింటూ ఉండడమే.

  • ఇష్టంగా లయాత్మకమైన సంగీతం వినడం
  • కూనిరాగాలు తీయడం లేదా పాడడం
  • గడియారం ముల్లు టిక్‌ టిక్‌మనే చప్పుడు వినడం

3. రుచి (కదలిక) వ్యూహం

ఆహారపదార్థాలు వివిధ ఆకారాలు, రుచి, వాసన, ఉష్ణోగ్రతలతో చదవడానికి తోడ్పడే పరిస్థితులను కల్పించి ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయి.

  • ఉప్పు, కారం, వగరు, తీపి వంటి వివిధ ఆహార పదార్థాలను రుచి చూడండి.
  • వేడి వేడి చాయో, చల్లచల్లటి నీటినో తాగండి.
  • నెమ్మదిగా నమిలి తినే చిరుతిళ్లు
  • నిమ్మరసం, కొబ్బరినీళ్ల వంటి పానీయాలు తాగండి

4. ముఖ (కదలిక) వ్యూహం

చదువుకొనేటప్పుడు..

  • రాసే పెన్నునో, చూయింగ్‌ గమ్‌నో నమలడం
  • కొద్ది కొద్దిగా సిప్‌ చేస్తూ కాఫీనో, లేదా పానీయాన్నో తాగడం.
  • లవంగం, బాదం, యాలక్కాయ లాంటివి నోట్లో వేసుకోవడం

5. స్పర్శ (కదలిక) వ్యూహం

ఏదైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు, వినేటప్పుడు ఏకాగ్రతకోసం ఉపయోగపడే అంశాలు

  • డూడుల్స్‌ గీసుకోవడం, నోట్స్‌ రాసుకోవడం
  • ఫిడ్జెట్‌ బంతులు, స్పిన్నర్, బొమ్మలు స్లింకీ వంటివి వాడడం
  • బట్టలను సరిచేసుకోవడం, జుట్టును సవరించుకోవడం
  • తాళాల గుత్తి ఒక శైలిలో తిప్పడం

6. శరీర (కదలిక ) వ్యూహం

చదువుకొనేటప్పుడు ఏకాగ్రతకోసం వ్యూహాత్మకంగా శరీరాన్ని కదిలించడమన్నమాట.

  • నడక, జాగింగ్, బైక్‌ రైడింగ్‌, వ్యాయామం తదితరాలు
  • కుర్చీలో అటు ఇటు కదలడం
  • లేచి అలా నిలబడడం, వడివడిగా నడవడం
  • కాలి వేళ్లను కిందకు మీదకు పక్కలకు కదిలించడం

ఎవరికి ఏ రకమైన కదలికలు (ఫిడ్జెటింగ్‌) సాయపడతాయి అనేది ఎవరికి వారి అనుభవంతో తెలుస్తుంది. ఎవరికి అనువుగా, అనుకూలంగా ఉన్న చిట్కాలను వారే పాటించాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం మన ఫిడ్జెటింగ్‌ ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టనీయకుండా చాలా అప్రమత్తంగా వ్యవహారించాలి.

"మూలభావన ఏమిటంటే ఒకే చోట గిరిగీసుకొని బిగించుకు కూర్చుంటే సరికాదు. మరింత ముఖ్యంగా, తెరకే కళ్లప్పజెప్పి ఊరుకోకుండా కాస్త తాజా గాలిని పీల్చడం లాంటివి చేయండి. విశాలమైన ఆకాశం, పచ్చటి పరిసరాల వైపు మీ అభిరుచులను మార్చుకోండి. పక్షుల కిలకిలలు, కుక్కర్‌ లేదా ట్రాఫిక్‌ శబ్దాలను కూడా వినండి. వివిధ రుచులూ, కమ్మటి సువాసనలను పూర్తి విశ్వాసంతో ఆస్వాదించండి" -చంద్రలత

CONCENTRATION IN STUDIESFIDGET TO FOCUS BOOKABLE TO CONCENTRATE ON THE LESSONSఫిడ్జెట్‌ టు ఫోకస్‌ పుస్తకంCONCENTRATION AND FOCUS

