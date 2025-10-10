మా స్టేషన్లో రైళ్లు ఆపండి మహాప్రభో! - రైల్వే శాఖకు ప్రయాణికుల విజ్ఞప్తి
పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతం రామగుండం - రామగుండం రైల్వే స్టేషన్కు రైళ్ల కష్టాలు - సరిపడా రైళ్లు లేక ప్రయాణికుల ఇబ్బంది
Published : October 10, 2025 at 10:58 AM IST
Ramagundam Railway Station Passengers Problems : తెలంగాణలో పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతంలో రామగుండం ఒకటి. ఇక్కడి నుంచి నిత్యం వేల మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణాలు సాగిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక ప్రాంతం కావడంతో పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలు రామగుండానికి వస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడికి రావాలంటే రోడ్డు మార్గంతో పాటు రైల్వే మార్గం కూడా ఉంది. రోడ్డు మార్గం కంటే ట్రైన్లో రావడమే బెటర్. అందుకే చాలా మంది రైలు ప్రయాణానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. దిల్లీ నుంచి ఇక్కడికి నేరుగా రావచ్చు.
అదే వాయు మార్గం (విమానంలో) ద్వారా వస్తే హైదరాబాద్ వచ్చి అక్కడి నుంచి బస్సు లేదా ట్రైన్లో రామగుండానికి చేరుకోవాలి. ఇది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది. అందుకే చాలా మంది ట్రైన్ జర్నీనే చేయడానికి మొగ్గు చూపుతారు. వీరే కాకుండా సాధారణ ప్రయాణికులు కూడా ప్రయాణాలు ఎక్కువగా చేస్తారు. కానీ ప్రయాణికులకు సరిపడా రైళ్లు మాత్రం అందుబాటులో లేవు. ఈ రామగుండం రైల్వే స్టేషన్ దిల్లీ ప్రధాన మార్గంలో కీలకమైన ప్రాంతం. ప్రయాణికుల డిమాండ్కు అనుగుణంగా రైళ్ల నిలుపుదల లేకపోవడంతో అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు.
సింగరేణి, ఆర్ఎఫ్సీఎల్, ఎన్టీపీసీ, సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీల్లో పని చేసే ఉద్యోగులు చాలా మంది వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు ఇక్కడ ఉన్నారు. దీంతో పాటు వ్యాపారులు కూడా ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు ఉన్నారు. వారికి అనుగుణంగా సూపర్ఫాస్టు రైళ్లను నిలపాలని చాలా కాలంగా డిమాండ్ ఉంది. అయినా సరే రైల్వే అధికారులు మాత్రం స్పందించడం లేదు. రామగుండం రైల్వేస్టేషన్ నుంచి రోజుకు 94 రైళ్లు ప్రయాణం సాగిస్తుంటాయి. కేవలం 35 రైళ్లు మాత్రమే ఇక్కడ ఆగుతాయి. ఇందులో కొన్ని వీక్లీ ట్రైన్లు ఉండగా, రోజు వారీగా నడిచే సూపర్ ఫాస్టు, ఎక్స్ప్రెస్లు కొన్నింటికి మాత్రమే హాల్టింగ్ ఉంది ఇక్కడ.
రామగుండం నుంచి ఆదాయం అధికమే : రామగుండం రైల్వేస్టేషన్ నుంచి రోజూ 1,500 మంది ప్రయాణికులు వివిధ ప్రాంతాలకు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. రోజూ రూ.3 లక్షల వరకు ప్రయాణికుల ద్వారా రైల్వే ఆదాయం సమకూరుతుంది. మరిన్ని రైళ్లను ఆపితే ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రయాణికులు తెలుపుతున్నారు. కొవిడ్ సమయంలో రద్దు చేసిన కొన్ని రైళ్లను ఇటీవల మళ్లీ పునరుద్ధరించారు. కాజీపేట-బల్లార్ష మార్గంలో అతిపెద్ద రైల్వేస్టేషన్లో రామగుండం ఒకటిగా ఉంది. అందుకే ఈ ప్రాంతం నుంచి రైళ్ల సంఖ్యను పెంచాలని, హాల్టింగ్లు కూడా ఇవ్వాలని అంటున్నారు.
అందుబాటులోకి రాని సూపర్ఫాస్టు రైళ్లు : రామగుండం రైల్వేస్టేషన్లో సూపర్ఫాస్టు రైళ్లను నిలపడం ద్వారా ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యంగా ఉండనుంది. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న బల్లార్ష నుంచి కాజీపేట వరకు ఉన్న రైలును సికింద్రాబాద్ వరకు పొడిగించాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. తిరుపతికి వెళ్లే ప్రయాణికులు ఎక్కువ, కానీ ఇక్కడి నుంచి చాలా తక్కువ సౌకర్యం ఉంది. కాగజ్నగర్ నుంచి తిరుపతికి ప్రత్యేక రైలు నడపాలని ప్రయాణికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
డిమాండ్ ఉన్న రైళ్లు :
- గరీబ్రథ్ ఎక్స్ప్రెస్
- స్వర్ణ జయంతి ఎక్స్ప్రెస్
- మిలినీయం సూపర్ఫాస్టు ఎక్స్ప్రెస్
- గయా వీక్లీ సూపర్ఫాస్టు ఎక్స్ప్రెస్
- నవజీవన్ సూపర్ఫాస్టు ఎక్స్ప్రెస్
- జైపూర్ సూపర్ఫాస్టు ఎక్స్ప్రెస్
