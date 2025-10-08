కొత్త జంటలకు ఎందుకంత తొందర - ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కోలా?
భార్యాభర్తల గొడవలపై నెలకు 600-700 ఫిర్యాదులు - కాపురంలో చుచ్చు పెడుతున్న చిన్నచిన్న గొడవలు - పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నా విడాకులకు దారి తీస్తున్న బంధాలు
Published : October 8, 2025 at 12:24 PM IST
Couples Looking to Divorce : వివాహం అనేది కేవలం రెండు మనసుల కలయిక కాదు. రెండు కుటుంబాల అనుబంధం. కానీ ఇవేవీ ఆలోచించకుండానే కొందరు ప్రేమ వివాహం, మరి కొందరు పెద్దల కుదిర్చిన వివాహం చేసుకుంటున్నారు. అలా పెళ్లి తర్వాత వాళ్లు కలిసుంటున్నారా? అంటే కనీసం రెండేళ్లు కూడా గడవ ముందే వివిధ కారణాలతో విడిపోతున్నారు. వారి ఏడడుగుల బంధం ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. చిన్న చిన్న మనస్పర్థలు కారణంగా చివరకు విడాకులకు దారి తీస్తున్నాయి. నెలకు వందల సంఖ్యలో పోలీస్ స్టేషన్ల వరకు చేరుతున్న ఫిర్యాదులే దీనికి నిదర్శనం.
విడిపోవడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి : నగరంలో భార్యాభర్తల గొడవలు, వాటిపై ఫిర్యాదులు పెరుగుతున్న తీరు ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఒకప్పుడు సంతోషంగా మొదలైన ఎన్నో వివాహ బంధాలు చిన్నచిన్న మనస్పర్థల కారణంగా కోర్టు మెట్లు ఎక్కుతున్నారు. దీనిపై నగరంలో నెలకు 600-700 ఫిర్యాదులు వస్తుంటాయి. ఇక్కడ ఆసక్తి కలిగించే విషయం ఏమిటంటే గతంలో 50 శాతం మంది దంపతులు కౌన్సెలింగ్లో తప్పులు తెలుసుకొని భాగస్వామితో కలిసి నడిచేందుకు ఆసక్తి చూపేవారు. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి ధోరణి చూపేవారు తగ్గిపోతున్నారు.
గత రెండేళ్లుగా ఈ సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తోంది. ప్రస్తుతం 30 శాతం మాత్రమే అంగీకరిస్తున్నారు. మిగతా వారు విడిపోవడానికి ఎక్కువగా సిద్ధపడుతున్నారు. విడాకులకు మొగ్గుచూపుతున్న జంటల్లో 80-90 శాతం 1-2 ఏళ్ల క్రితం పెళ్లయిన వారు ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తుందని మహిళ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒకరు తెలిపారు. ఇలా ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో కారణంతో పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు.
కాపురంలో ఇబ్బందులు :
- వేరు కాపురానికి ఒత్తిడి తీసుకురావటం
- భర్తల వివాహేతర సంబంధాలు
- మనస్తత్వం, ఓపిక, సహనం లోపించటం
- డ్రగ్స్, మద్యం మహమ్మారి
- భార్య, పిల్లలను వదిలేసి వెళ్లిపోవటం
- కుటుంబ సభ్యుల అతి జోక్యం
- భర్త, ఆడపడుచుల వరకట్న వేధింపులు
- ఉపాధి, ఉద్యోగావకాశాల సమస్య, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, భౌతిక దాడులు, మానసిక వేధింపులు
- అనుమానం, అపార్థం, అహంభావం
- సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావం
ఎందుకిలా మారుతున్నారంటే : ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఎవరినీ ఒక్క మాట అన్నా తీసుకోవట్లేదు. ఆ మాట అనే సమయంలో అక్కడ మనకు ఏమవుతారో అన్న దానికన్నా అవతలి వారు మనలను ఏ మాట అన్నారన్నదే ముఖ్యం అయిపోయింది. అలాగే జీవిత భాగస్వామి సరదాగా కామెంట్ చేస్తే చిన్నచూపు చూస్తున్నావంటూ విడిపోయేందుకు సిద్ధపడుతున్నారని మానసిక విశ్లేషకులు రాంచందర్ మోతుకూరి పేర్కొన్నారు.
రహస్యంగా ఫోన్లో సంభాషణలు వినడం : వివాహేతర సంబంధం కొనసాగించేందుకు ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హతమార్చుతున్న ఘటనలు పరోక్షంగా సాఫీగా సాగే సంసారంలోనూ చిచ్చు పెడుతున్నాయి. కొంతమంది భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానంతో గొడవలకు దిగుతున్న కేసులు పెరుగుతున్నట్లు పోలీసు అధికారి తెలిపారు. సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకునేందుకు అవతలి వారికి తెలియకుండా రహస్యంగా ఫోన్లలో యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసి సంభాషణలు వింటున్న ఘటనలు కౌన్సెలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వెలుగు చూస్తున్నాయని తెలిపారు.
ఈ బంధం నిలబడాలంటే :
- భాగస్వామి దృష్టికోణంలో సమస్యను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి.
- గొడవ పడేటప్పుడు కూడా గౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలి.
- ముందు సర్దుబాటు ఎవరు గెలిచారు, ఎవరు ఓడారు అనే ఆలోచన కంటే, బంధం నిలబడటం ముఖ్యం అని గుర్తించాలి.
ఇలా కూడా భార్యభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు వస్తాయా?