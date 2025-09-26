రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ఫెస్టివల్ కార్నివాల్ సంబురాలు - డీజే పాటలకు స్టెప్పులేసిన పర్యాటకులు
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో కొనసాగుతున్న పండుగ సంబరాలు - నవంబర్ 2 వరకు కొనసాగనున్న పండుగ సంబురాలు - పర్యాటకులకు మరచిపోలేని అనుభూతినందిస్తున్న కార్నివాల్ పరేడ్
Published : September 26, 2025 at 7:57 AM IST
Festive Carnival Celebrations Ramoji Film City : భూతలస్వర్గంగా పేరు గాంచిన రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో అంగరంగ వైభవంగా ఫెస్టివల్ కార్నివాల్ సంబురాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ వేడుకలు నవంబర్ 2 వరకు కొనసాగనున్నాయి. విద్యుద్దీపాల కాంతుల్లో రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తోంది. దసరా, దీపావళి పండుగ సంబరాలను ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో ఆస్వాదించేందుకు సందర్శకుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలోని నిర్వహించే లైవ్షోలు, ప్రత్యేక వినోద కార్యక్రమాలు, పచ్చటి ఉద్యానవనాలను చూసి పర్యాటకులు మంత్రముగ్ధులవుతున్నారు. మ్యూజికల్ గార్డెన్లో వివిధ ఆకృతులకు రంగురంగుల విద్యుదీపాలను అలంకరించారు. ఆ అలంకరణలకు పర్యాటకులు అమితంగా ఆకర్షితులవుతున్నారు. ఫిల్మ్సిటీలో బాహుబలి సహా పలు సినిమా సెట్లు, అద్భుత కట్టడాలు తిలకించి. ఆనంద డోలికల్లో విహరిస్తున్నారు. స్టంట్స్ షో, రైడ్లు చిన్నారులను ఆకట్టుకుంటాయి. విలక్షణమైన వివిధ రకాల ప్రాంతీయ వంటకాల రుచులను పర్యాటకులు ఆస్వాదిస్తున్నారు. నృత్యకారుల ప్రదర్శనలు, స్టిల్ట్ వాకర్స్ సందడితో కార్నివాల్ పరేడ్ ప్రత్యేక అనుభూతిని నింపుతోంది.
మినీ భారత్ను తలపించేలా పలు రాష్ట్రాల్లోని ప్రత్యేకతలను శకటాల రూపంలో ప్రదర్శిస్తున్నారు. మెరిసే స్టేజ్ షోలు, మైమరిపించే సంగీతం విని పర్యాటకులు వినువీధుల్లో విహరించిన అనుభూతికి లోనవుతున్నారు. డీజే బీట్లకు అనుగుణంగా చిన్నాపెద్దలంతా కలిసి స్టెప్పులు వేసి మరచిపోలేని మధుర జ్ఞాపకాలను పర్యాటకులు సొంతం చేసుకుంటున్నారు.
ఫిల్మ్సిటీ సందర్శన మర్చిపోలేని అనుభూతి : ఇక్కడ ఫిల్మ్సిటీ చూస్తే చాలా బాగుందని సందర్శకులు అంటున్నారు. అన్ని సెట్టింగ్లు బాగున్నాయని, సినిమాను ఎలా తీస్తారు, ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఎట్లా ఉందోనని చూశామని తెలిపారు. కొందరైతే మొదటిసారి రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ చూస్తున్నామని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. కుటుంబం, బంధువులు, స్నేహితులతో కలిసి ఎంతో మంది పర్యాటకులు ఇక్కడి వచ్చారు. ఇదో మర్చిపోలేని అనుభూతి అని సందర్శకులు అంతా హర్షిస్తున్నారు.
