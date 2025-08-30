Holiday Celebrations and Plans for the Future : వినాయక చవితి వస్తుందంటే చాలు నెల రోజుల ముందు నుంచి పిల్లలు, పెద్దలు ప్లానింగ్ చేసుకుంటారు. చెప్పలేని ఆనందంతో యువత పనులను చకచకా కానిస్తూ ఉంటారు. గణేశ్ నిర్వహణ బాధ్యత తనదంటే, తనదేనంటూ ఉత్తేజం కనబరుస్తూ పోటీపడుతుంటారు. గణేశ్ నవరాత్రులను విజయవంతం చేయడానికి రేయింబవళ్లూ శ్రమిస్తూ అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో పెద్దల అందరి మెప్పునూ పొందాలని చూస్తుంటారు.
వారి ఈ ఆసక్తి వెనక వారిలో దాగి ఉన్నవి ప్రణాళిక, సహనం, నాయకత్వ, పట్టుదల లక్షణాలే. తద్వారా భావి జీవితాన్ని వీరు మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దుకోగలరని పెద్దలూ విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తుండటం విశేషం. వారనుకుంటున్నట్లు ఈ గణనాథుడి నవరాత్రోత్సవాల్లో యువత, చిన్నారులు చేస్తున్న సేవలు చేపట్టిన బాధ్యతలను గుర్తిస్తూ ఒక కథనం.
పెద్దలను గౌరవిస్తూ గణపతి వేడుకలు : ఈ పర్వదినం వేళ ముందుగా గణనాథుడి ప్రతిమను తేవాలి. ఇలా చేయాలంటే ముందుగా నిధులు అవసరం. ఈ నిధుల సేకరణలో సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ హోదాకు తగినట్లు ఆ స్థాయి గలవారిని సంప్రదిస్తుంటారు. ధన, వస్తు రూపేణా చందా తీసుకుంటారు. వారిని వేడుక వద్దకు ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారు. సంప్రదాయరీతిలో ఆధ్యాత్మిక వేదికపైనే ఘనంగా సన్మానిస్తారు. వారి సలహాలు తీసుకుంటూ వాటినే పాటిస్తారు. ఇది దైవ సాక్షిగా పెద్దలను గౌరవించే సంప్రదాయానికి చిహ్నం. అన్ని అంశాల్లోనూ పెద్దలకు ఇలాగే విలువ ఇవ్వాలన్నది ఈ వేదికల ద్వారా చాటుకుంటారు.
కొత్త ఆలోచనలతో ముందు : ఈ వేడుకలు యువత, చిన్నారుల్లో కొత్త ఆలోచనలను పుట్టిస్తుంటాయి. కొన్నేళ్ల కిందట మండపాలపై చిన్న ప్రతిమల్నే పూజించేవారు. ఆ తర్వాత రసాయన రంగులు అద్దిన పెద్ద బొమ్మలు తెచ్చారు. విద్యుత్ వెలుగులతో మండపాలకు కళ తెచ్చారు. ప్రకృతికి నష్టం వాటిల్లుతుందని ఇప్పుడిప్పుడే యువత గ్రహిస్తుంది. ప్రతిమలు ఎంతవైనా సరే అవి పర్యావరణ హితమైనవే కావాలని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నిమజ్జనం ద్వారా నీటిలో కరిగిపోయే మట్టి ప్రతిమలనే పూజిస్తూ ప్రకృతిని కాపాడుతున్నారు. డీజే శబ్ద కాలుష్యానికీ స్వస్తి పలుకుతున్నారు. చెవికి వినసొంపైన ఆధ్యాత్మిక గీతాలనే వినిపిస్తూ భక్తులను అలరిస్తున్నారు. చిన్నారులకూ మట్టి ప్రతిమలపై అవగాహన రాగా, కొత్త ఆలోచనలతో వీరూ పర్యావరణహితులు అవుతున్నారు.
ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అలవాటు :
- నవరాత్రుల్లో రోజూ స్వామి మండపంలో ఆధ్యాత్మిక గీతాలు వినిపిస్తాయి.
- సాయంత్రం వేళ మహిళలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ వారికి ఇష్టమైన ముగ్గులు, కోలాట పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు.
- స్వామి ఎదుట ఆనందంగా గడిపేలా మహిళలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
- ఇలాంటి వేడుకల నిర్వహణలో ముందు నుంచే సరైన ప్రణాళికను అనుసరిస్తారు.
- అలా అందరూ కూర్చుని ఫలానా రోజు ఫలానా క్రీడ ఉంటుందని డిసైడ్ అవుతున్నారు.
- దానికి ప్రోత్సాహక బహుమతులు అందించాలని నిర్ణయిస్తారు.
- మైకులు, మండపం, స్వామివారి అలంకరణకు అవసరమైన పూజా సామగ్రి, భక్తులకు పంచే ప్రసాదాల వంటివి అన్నింటికీ ఆర్థిక అంచనా వేస్తారు.
- ఆ ప్రకారమే ఖర్చు చేస్తారు. ఇలాంటి వారు ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో జీవితంలోనూ ఆనందంగా గడుపుతారు.
బొజ్జ గణపయ్యకు బై బై చెప్పేస్తున్నారా? - నిమజ్జనంలో ఇవి పాటించండి
ఆ గ్రామంలోని ఏ ఇంట్లోనూ గణపతి విగ్రహం పెట్టరు! ఒకటే చోట గణనాథుడికి పూజలు- ఎందుకో తెలుసా?