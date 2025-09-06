ETV Bharat / state

ఆకాశవాణి కేంద్రంలో మధుర స్వరాలు - మాటలతో కట్టి పడేస్తున్న మహిళా ఆర్జేలు

రేడియో జాకీలుగా రాణిస్తున్న మహిళలు - శ్రోతలను తమ మాటలతో అలరిస్తూనే కొత్త విషయాలను అభ్యసిస్తున్న తీరు - మధుర స్వరంతో ఆకాశవాణిలో ఆకట్టుకుంటున్న ఆర్జేలు

All India Radio station
All India Radio station (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read

Female Radio Jockeys In All India Radio Station Adilabad : 'ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్‌ 100.2 ఎంఫ్‌.ఎంకు స్వాగతం. మనసు నిండా శ్రోతలకు శుభోదయం. మా ఈ కార్యక్రమాలన్నింటిని న్యూస్‌ ఆన్‌ ఎయిర్‌ యాప్‌ ద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వినొచ్చు' అంటూ ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు తమ మధురమైన స్వరంతో మహిళా రేడియో జాకీలు(ఆర్జేలు) శ్రోతలను సరికొత్తగా ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఉన్నతంగా చదువుకున్న వీరంతా వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా శ్రోతలను తమ మాటలతో అలరిస్తూనే కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటున్నారు.

విశ్రాంత, ప్రస్తుత ముఖ్య కార్యక్రమ నిర్వహణాధికారులు సమునస్పతి రెడ్డి, రామేశ్వర్‌ కేంద్రె ప్రోత్సాహం, సీనియర్‌ ఆర్జేలు, కుటుంబీకుల సహకారం, ప్రోత్సాహంతో వ్యాఖ్యాన రంగంలో ఈ అతివలు రాణిస్తున్నారు. భాషణమే అభరణంగా చేసుకున్న ఆకాశవాణిలోని మహిళా ఆర్జేలను ఈటీవీ భారత్​ పలకరించింది. రేడియో రంగం జీవితంలో తమకు ఎన్నో పాఠాలు నేర్పిందంటున్నారు. మరిన్ని వివరాలను వారి మాటల్లోనే చూద్దాం.

All India Radio station
ఆర్జే కొర్రి భారతి (Eenadu)

ధైర్యం నింపిన ఆకాశవాణి : హలో నేను కొర్రి భారతి. భర్త పేరు భూమేశ్‌. ఆయన జీఎస్టీ కన్సల్టెంట్‌గా పనిచేస్తున్నారు. మా స్వస్థలం మావల. డిగ్రీ చదువు పూర్తి చేశాను. ప్రస్తుతం ఇద్దరు పాపలు. చిన్నప్పటి నుంచి పాటలంటే ప్రాణం పాఠశాల, కళాశాలలో నిర్వహించే పాటల పోటీల్లో పాల్గొనాలంటే చాలా తీవ్రంగా భయపడే వాళ్లం. చిన్న చిన్న మాటలు ఎవరైన అంటే ఏడ్చిన రోజులున్నాయి. స్వరం బాగుందని అందరూ అనడంతో ఈ ఆర్జే ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నం చేశా. ఇందులో చేరాక సీనియర్ల నుంచి మంచి వ్యాఖ్యానం చేసే తీరును నేర్చుకుని ముందుకు సాగుతున్నా.

All India Radio station
బండి అఖిల (Eenadu)

తెలంగాణ మాండలికాలతో : హాయ్‌ నా పేరు బండి అఖిల. భర్త పేరు నితిన్‌. ఆయన ఓ ప్రైవేటు సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. మాది ఆదిలాబాద్‌. బీఈడీ కోర్సు పూర్తి చేశా. పాఠశాలలో నిర్వహించే కల్చరల్​ కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొని ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల నుంచి మంచి ప్రశంసలు అందుకున్నా. డిగ్రీ పూర్తయ్యాక ఆర్జే కోసం అప్లై చేసుకున్నా. అప్పుడది కరోనా సమయం. రాత పరీక్ష, వాయిస్‌ ఆడిషన్, ఇంటర్వ్యూలో పాసయ్యా తెలంగాణ మాండలికాలతో పలకరించడం, యాసలో మాట్లాడటం నేర్చుకున్నా. క్రమశిక్షణగా ఉండడం, సమయస్ఫూర్తిని ప్రదర్శించడం వంటి విషయాలు సీనియర్ల నుంచి నేర్చుకున్నా.

All India Radio station
తోట సౌమ్య (Eenadu)

చిన్ననాటి కల నెరవేర్చుకున్నా : హాయ్‌ నా పేరు తోట సౌమ్య. భర్త పేరు శ్రీకాంత్‌ రెడ్డి. ఆయన ప్రైవేటు కళాశాలలో ప్రొఫెసర్. మాది ఆదిలాబాద్‌. మాకు బాబు, పాప ఉన్నారు. ఎంఏ పీజీ వరకు చదివా. వ్యాఖ్యాన రంగంలో రాణించాలని చిన్నప్పటి నుంచి బలమైన కోరిక. ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్‌ కేంద్రంలో రెడియో జాకీగా చేరడం, ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశాన్ని అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. యూఎస్‌ఏ నుంచి కరీంనగర్‌ వాసి ఉదయాన్నే పలకరించడం, తన కూతురును పరిచయం చేయడం గొప్ప అనుభూతిని ఇచ్చింది. నా గళం విశ్వవ్యాప్తమైందని ఆనందంగా, గర్వంగానూ అనిపిస్తుంది.

  • ఆదిలాబాద్‌ ఆకాశవాణి కేంద్రంలో 20 మంది ఆర్జేలు పనిచేస్తుండగా ఇందులో 15 మంది మహిళలే ఉన్నారు. పురుషులు ఐదుగురు ఉన్నారు.

ALL INDIA RADIO STATIONFEMALE RADIO JOCKEYS IN TELANGANAఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్​ కేంద్రంALL INDIA RADIO ADILABAD CENTREFEMALE RADIO JOCKEYS IN ADILABAD

