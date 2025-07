ETV Bharat / state

హఠాత్తుగా కుప్పకూలిపోయారా! - ఇలా ఒక్క నిమిషం చేస్తే ప్రాణం కాపాడొచ్చు - FEMALE DOCTOR GIVING CPR TRAINING

Updated : July 17, 2025 at 3:25 PM IST

Published : July 17, 2025 at 2:54 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Female Doctor Divya Banna Giving Training for Many People in CPR: కొంచెం ముందు తీసుకొచ్చుంటే ప్రాణాలు కాపాడి ఉండేవాళ్లం అంటూ వైద్యుల నుంచి ఈ మాట వింటుంటాం. నిజానికి ఏదైనా ప్రమాదం జరగ్గానే ఒక్కరు తేరుకున్నా అలా ప్రాణం పోకుండా కాపాడొచ్చు. అంతటి మహాత్మ్యం కార్డియో పల్మనరీ రిససిటేషన్‌ (సీపీఆర్‌)ది. దీనిపై అవగాహన కల్పించడమే కాకుండా వేలమందికి డాక్టర్‌ దివ్య బన్న శిక్షణ ఇస్తున్నారు.

అందుకే శిక్షణ ఇస్తున్నా: గత ఏడాది చార్‌ధామ్‌ యాత్రలో ఒకతను ఉన్నట్టుండి కుప్పకూలిపోయాడని, పక్కనే ఉన్న కొడుకు వెంటనే ఆయనకి సీపీఆర్‌ చేసి ఆసుపత్రికి తరలించాడని విశాఖపట్నంకి చెందిన డాక్టర్ దివ్య తెలిపారు. ఆ క్షణం అతను చేసిన ప్రయత్నం తన తండ్రిని కాపాడిందని అంతటి శక్తి సీపీఆర్‌దని అన్నారు. అందుకే దీనిపై అవగాహన కల్పిస్తున్నానని దీని ద్వారా సంబంధిత వ్యక్తినే కాదు మొత్తం కుటుంబాన్నీ రక్షించినవాళ్లం అవుతామని తెలిపారు. పైగా రూపాయి ఖర్చు కూడా కాదని అన్నారు. నిజానికి యూరప్‌ దేశాల్లో 5వ తరగతి విద్యార్థులకీ దీన్ని నేర్పిస్తారని, ఇంకా చాలా దేశాల్లో దీనిని ప్రాథమిక నైపుణ్యంగానూ భావిస్తారని వివరించారు. పిల్లలే నేర్చుకున్నప్పుడు మిగతావాళ్లు నేర్చుకోవడానికేముంది అనిపించిందని, అందుకే శిక్షణ ఇస్తున్నామని డాక్టర్ దివ్య బన్న తెలిపారు.

అందుబాటులో లేకపోతే పరిస్థితేంటి: పుదుచ్చేరిలో ఎంబీబీఎస్, నెల్లూరులో ఎండీ చేసి నాలుగేళ్లుగా గీతంలో ఎమర్జెన్సీ మెడిసన్‌ విభాగాధిపతిగా పని చేస్తున్నానని విశాఖపట్నంకి చెందిన డాక్టర్ దివ్య బన్న తెలిపారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తమ దగ్గరికి వచ్చే ఎంతోమందికి వైద్యం చేశామని ఎప్పుడైనా తమ వాళ్లకు కానీ స్నేహితులకు కానీ అనుకోనిదేదైనా జరిగి తాను అందుబాటులో లేకపోతే పరిస్థితేంటి అనే ఆలోచన వచ్చిందని తెలిపారు. నిజానికి ఏ వ్యక్తయినా కుప్పకూలితే ఎమర్జెన్సీ విభాగానికి తీసుకెళ్లడానికి కొన్ని నిమిషాలైనా పడుతుంది. కానీ ఆ వ్యక్తి పడిపోయిన 5 నిమిషాల్లో మెదడు పనితీరు 70 శాతానికిపైగా తగ్గిపోతుందని ఇంకా గడిచేకొద్దీ కోలుకునే అవకాశం క్షీణిస్తూ పోతుందని తెలిపారు. ఇంతవరకూ రావొద్దంటే సీపీఆర్‌ తెలిసుండటమే మార్గమని డాక్టర్ దివ్య సూచించారు.

ప్రతి ఒక్కరికీ దీనిపై అవగాహన కల్పిస్తే ఎన్నో ప్రాణాలను కాపాడొచ్చని డాక్టర్ దివ్య అన్నారు. ఇలా చేయడానికి వైద్యవిద్య చదవాల్సిన అవసరమూ లేదని, రక్షించాలన్న ఉద్దేశం, సీపీఆర్‌ మీద అవగాహన ఉంటే చాలని చెప్తున్నారు. అయితే ఈ ఆలోచన రాగానే గీతం విశ్వవిద్యాలయం నుంచే మొదలు పెట్టామని వైద్యులతోపాటు హౌస్‌కీపింగ్‌ స్టాఫ్, హాస్పిటాలిటీ, సెక్యూరిటీ, జూనియర్‌ అసిస్టెంట్లు, ల్యాబ్‌ సిబ్బంది ఇలా 70 శాతానికిపైగా ఉద్యోగులకు శిక్షణనిచ్చామని తెలిపారు. క్యాంపస్‌లో ఎవరికైనా సీపీఆర్‌ అవసరమైతే నిమిషాల్లో ఎవరో ఒకరు అందుబాటులో ఉంటారని ఇది అత్యవసర సమయాల్లో పనికొస్తుందని అంబులెన్స్‌ డ్రైవర్లకు కూడా నేర్పించామని డాక్టర్ దివ్య తెలిపారు.