గుదిబండగా మారిన ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్​ బకాయిలు

వృత్తి విద్యా కళాశాలలకు భారంగా ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంటు - ఏటా రూ.2,500 కోట్ల చొప్పున పేరుకుపోయిన ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలు - ప్రభుత్వానికీ సవాల్‌గా మారిన ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్​ చెల్లింపులు

Fee Reimbursement Burden
Fee Reimbursement Burden (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2025 at 8:24 PM IST

3 Min Read
Fee Reimbursement Burden For Proffessional Colleges In Telangana : ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ సొమ్మును ప్రభుత్వం ఏటేటా చెల్లించకపోవడంతోనే బకాయిల చెల్లింపుల సమస్య గుదిబండగా మారింది. రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్, బీఈడీ, లా, ఫార్మా, మేనేజ్‌మెంట్ తదితర వృత్తి విద్యా కళాశాలలతో పాటు డిగ్రీ, పీజీ కళాశాలలు కలిపి మొత్తం 1,500 వరకు ఉన్నాయి. వాటికి ఏటా దాదాపు రూ.2,500 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ను ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సి ఉంది. ఆ మొత్తాన్ని సంబంధిత కళాశాలల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయాల్సి ఉంటుంది.

రాష్ట్ర విభజన జరిగిన నాటి నుంచి ఏ ఏడాదికి సంబంధించిన బోధనా రుసుములు ఆ ఏడాది చెల్లించడం లేదు. 2022-23, 2023-24, 2024-25 సంవత్సరాలకు సంబంధించి మొత్తం ఇప్పటికే రూ.7,500 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంది. అంటే వీటిలో గత బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వ హయాంలోని 2022-23, 2023-24 సంవత్సరాల బకాయిలు కూడా ఉన్నాయి. 2023లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో బకాయిల చెల్లింపుపై అప్పటి సర్కారు ఎక్కువగా దృష్టి సారించలేదు.

2023 డిసెంబరులో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. బోధనా రుసుముల బకాయిలకు వన్‌టైం సెటిల్‌మెంట్‌ విధానాన్ని గతేడాది జూన్‌లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ప్రతిపాదించారు. దానిపై కళాశాలల యాజమాన్యాలు అంతగా ఆసక్తి చూపలేదు. ఫీజుల భారం తడిసి మోపెడు కావడం రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి సహకరించపోవడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికీ బకాయిల చెల్లింపు ఓ సవాల్‌గా మారింది.

వేతనాల చెల్లింపులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు : దాదాపు మూడేళ్ల బకాయిలు పేరుకుపోవడంతో టీచింగ్​, నాన్​ టీచింగ్​ సిబ్బందికి వేతనాల చెల్లింపు కళాశాలల యాజమాన్యాలకు కష్టంగా మారింది. ప్రవేశ పరీక్షలో 10 వేల లోపు ర్యాంకర్లకు ప్రభుత్వం పూర్తి ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఆపై ర్యాంకు సాధించిన అర్హులకు ప్రభుత్వం రూ.35 వేల చొప్పున రీయింబర్స్‌మెంట్‌ డబ్బులు చెల్లిస్తుంది. ఈ మొత్తం అందక టాప్‌ కాలేజీలు సైతం జీతాలు చెల్లించేందుకు సతమతమవుతున్నాయి.

ఈ క్రమంలో కొన్ని కాలేజీలు హైకోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేయగా వారికి సానుకూలంగా తీర్పులు వచ్చాయి. అయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నగదు చెల్లింపు చేయలేదు. మరికొన్ని ప్రముఖ కళాశాలలు తమ సిబ్బంది వేతనాల్లో కోత విధిస్తున్నాయి. తాము నేరుగా విద్యార్థుల నుంచి ఫీజులు వసూలు చేసుకుంటామని, బోధనా రుసుములను ప్రభుత్వం వారి ఖాతాల్లో జమ చేసేలా పాలసీ మార్చాలని పలు కళాశాలలు ప్రభుత్వానికి విన్నవించాయి. దానిపై సర్కారు తన నిర్ణయం ప్రకటించలేదు.

కళాశాలల బంద్‌కు యాజమాన్యాలు : రూ.1,200 కోట్ల బడ్జెట్‌ విడుదలకు భట్టి విక్రమార్క ఆధ్వర్యంలోని ఆర్థిక శాఖ కొన్ని నెలల క్రితమే టోకెన్లు జారీ చేసింది. అయితే, కళాశాలల బ్యాంకు అకౌంట్లలో డబ్బులు జమ కాలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే గత నెలలో కళాశాలల బంద్‌కు యాజమాన్యాలు పిలుపునివ్వగా రూ.1,200 కోట్ల చెల్లింపునకు సర్కారు అంగీకరించింది. అందులో రూ.600 కోట్లను దసరాలోపు, మరో రూ.600 కోట్లను దీపావళి నాటికి విడుదల చేస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. ఆ మేరకు చెల్లింపులు చేయడం లేదని తెలంగాణ ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య ఈ నెల 13 నుంచి సమ్మెకు సిద్ధం అయ్యింది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం ఇటీవల కొంత మేర నగదు విడుదల చేసిందని హామీ మేరకు దీపావళి పండుగ నాటికి మిగిలిన బకాయిలు ఇవ్వని పక్షంలో 23వ తేదీ నుంచి సమ్మె చేస్తామని సమాఖ్య తేల్చి చెప్పింది.

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

నేటి నుంచి వృతి విద్యా కళాశాలల బంద్ - సాయంత్రం కీలక ప్రకటన చేయనున్న ప్రభుత్వం

