Fears Of Floods In Bhadrachalam : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని నదులు, వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లు తున్నాయి. కాగా గోదావరి ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో భద్రాచలం పట్టణవాసుల్లో వరద భయం వీడటం లేదు. నదిలో నీటి మట్టంలో హెచ్చుతగ్గులు నమోదవుతుండటంతో అటు అధికారులు, ఇటు తీరప్రాంత వాసులు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉంటున్నారు. గోదావరి నీటి మట్టం శనివారం రాత్రి వరకు 47.5 అడుగులుగా ఉండగా ఆదివారం ఉదయం 8 గంటల సమయానికి 48 అడుగులకు పెరిగింది. దీంతో అధికారులు రెండో ప్రమాద హెచ్చరికలను జారీ చేశారు.
వరద ప్రవాహం క్రమంగా పెరగడంతో స్థానికుల్లో ఆందేళన మొదలైంది. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు గోదావరి స్వల్పంగా తగ్గి 47.9 అడుగులకు తగ్గటంతో భద్రాచలంలోని ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే జిల్లాలో అధిక వర్షాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ హెచ్చరికలు జారీచేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజల్లో కలవరాన్ని నెలకొల్పింది.
లోటు వర్షపాతమే కారణం : ఇటీవల భద్రాచలం వద్ద గోదావరి ప్రవాహం 50 అడుగులు దాటినా ముంపు సమస్య లేకపోవడానికి ప్రధానంగా భద్రాచలం మండలంలో లోటు వర్షపాతం నమోదు కావడమే కారణమని అధికారులు చెబుతున్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని 23 మండలాల్లో భద్రాచలంలో మాత్రమే లోటు నమోదవటం గమనార్హం.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలా జిల్లాల్లో అధిక వర్షపాతం నమోదైనా జిల్లాలో ఈ సంవత్సరం సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. మొత్తంగా చూస్తే జిల్లాలో సాధారణ వర్షపాతం 777 మి.మీ కాగా 839.7 మి.మీ. కురిసింది. జూలూరుపాడు, సుజాతనగర్, టేకులపల్లి, అశ్వారావుపేట, చంద్రుగొండ మండలాల్లో మాత్రమే మిగులు నమోదైంది.
వణికిస్తున్న హెచ్చరికల నేపథ్యంలో : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆదివారం సాయంత్రం నుంచి రెండు నుంచి మూడు గంటల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతారణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ జితేశ్ వి పాటిల్ సూచించారు. ఏ ప్రాంతంలో అయినా మూడు గంటలపాటు నిరంతరాయంగా వర్షాలు కురిసినా లేదా 100 మి.మీ. నమోదైనా ముంపు ప్రజలను సురక్షిత ప్రదేశాలకు తరలించాలని ఆదేశించారు. ఈ మేరకు అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. అయితే ఇప్పటివరకు ఆ పరిస్థితి కనిపించలేదు.
క్లౌడ్ బరస్ట్కు సిద్ధంగా ఉండాలనే సంకేతాలు : ఎందుకైనా మంచిదని అధికారులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని, వరద ప్రవహిస్తున్న వంతెనలు, చెరువులు, వాగులు, కాలువల వద్దకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీకుకోవాలని కలెక్టర్ సూచించారు. ఏకధాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో క్లౌడ్ బరస్ట్కు సిద్ధంగా ఉండాలనే సంకేతాలు వస్తున్నాయి. జిల్లా యంత్రాంగం ఇప్పటికే ముంపు ప్రభావిత ప్రాంతాలను గుర్తించి పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు.
అత్యవసర సమయాల్లో ప్రజలు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్లు :
- సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం, భద్రాచలం : 08743-232444
- వరదల కంట్లోల్ రూమ్ : 79812 19425
- జిల్లా కలెక్టర్ కార్యలయం, పాల్వంచ : 08744-241950
- ఐటీడీఏ కార్యాలయం, భద్రాచలం : 79952 68352
