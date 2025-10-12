ETV Bharat / state

పిల్లలు మారాం చేస్తున్నారని బండి ఇస్తున్నారా? - అయితే తండ్రి జైలుకు వెళ్లడం ఖాయం!!

వాహనాలు నడుపుతున్న మైనర్లు - మైనర్ల డ్రైవింగ్‌లో జగిత్యాల జిల్లాలో ఏడుగురు మృతి - బాలలు యాక్సిడెంట్​కు​ పాల్పడితే తండ్రికి మూడేళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు రూ.25 వేల జరిమానా ఉంటుందని పోలీసుల హెచ్చరిక

Parents Giving Vehicles to Minors : పిల్లలు మారాం చేశారనో, పిల్లలను గారాబం చేయడానికో వారికి అడిగినవన్నీ కొనిస్తాం. కానీ పిల్లలకు మనం ఇచ్చే వాటిల్లో కొన్ని మంచివి ఉండొచ్చు, మరికొన్ని చెడ్డవి ఉండొచ్చు. తల్లిదండ్రులు ఇలా పిల్లలు అడిగినవన్నీ కొనిస్తే, కొన్నిసార్లు మనమే వారిని చెడగొట్టిన వారమవుతాం! ముఖ్యంగా బైక్​ విషయంలో. పక్కింటి వాళ్ల అబ్బాయి బైక్​ నడుపుతున్నాడని, మమ్మీ నాకూ బైక్​ కావాలి, నేనూ బైక్ నడుపుతానని పిల్లలు మారాం చేస్తుంటారు. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినకపోవడంతో వారికి కొత్త బైక్​ కొనివ్వడం లేదా ఇంట్లో ఉన్న బైక్​ను నడపడానికి ఇస్తుంటారు. ఇదే సరదా వారి పాలిట శాపంగా మారి, వారి ప్రాణాలతో పాటు పక్కవారి ప్రాణాలనూ తీస్తోంది. ఇలాంటి ఘటనలు రాష్ట్రంలో ఎన్నో జరుగుతున్నాయి.

పక్కింటి వారికి ఉందని వాహనం ఇస్తున్న తల్లిదండ్రులు : పిల్లలు మారాం చేశారని, పక్కింటి పిల్లలకు ఉందని స్వయంగా తల్లిదండ్రులే వాహనాలు వారికి కొనిస్తున్నారు. వాహనం ఎలా నడపాలో తెలియక వారు రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురి కావడంతో పాటు ఇతరుల ప్రాణాలు తీయడం లేదా తీవ్రంగా గాయపర్చుతున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల బారిన పడటం, కేసుల్లో ఇరుక్కోవడంతో వాహనం ఇవ్వకపోతే బాగుండేదని తల్లిదండ్రులు తర్వాత పశ్చాత్తాపం పడుతున్నారు. పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నా, కొంతమందిలో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు.

చట్ట ప్రకారం శిక్ష తప్పదు : మోటారు వాహనాల చట్టం 1988 సెక్షన్​ 199(ఏ) ప్రకారం వాహనం ద్వారా బాలలు రోడ్డు ప్రమాదానికి పాల్పడితే అతడి తండ్రిని దోషిగా పరిగణిస్తారు. అతడికి మూడేళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు రూ.25 వేల జరిమానా విధిస్తారు. అంతేగాక వాహన రిజిస్ట్రేషన్​ 12 నెలల పాటు రద్దు చేస్తారు.

జరిగిన సంఘటనలు : జగిత్యాల జిల్లాలో ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 11 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. వీరిలో మైనర్లు వాహనాలు నడిపిన ప్రమాదాలే ఎక్కువ. మైనర్లు వాహనాలు నడిపిన ప్రమాదాల్లో నలుగురు మృతి చెందారు. అలాగే చెట్టును ఢీ కొని, వాహనం అదుపు తప్పి పడిపోయిన ప్రమాదాల్లో మరో ముగ్గురు మైనర్లు మృతి చెందారు. జిల్లాలో ఈ మధ్యకాలంలో మైనర్లు విచ్చలవిడిగా వాహనాలను నడుపుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు చిన్న పనులకూ వారికి వాహనాలను ఇస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులే ఈ విషయంలో పిల్లల భవిష్యత్తుకు మరణ శాసనంగా మారుతున్నారని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

మరికొన్ని ఘటనలు : జగిత్యాల పట్టణానికి చెందిన ఓ బాలుడు మారాం చేయడంతో తల్లిదండ్రులు తనకు బైక్​ కొనిచ్చారు. సరిగ్గా బైక్ నడపడం రాకపోవడంతో రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డాడు. మరోవైపు ఈ నెలలోనే జగిత్యాల గ్రామీణ మండలం తాటిపల్లి వద్ద బైక్​పై వెళుతున్న 16 ఏళ్ల బాలుడు రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి మృతి చెందాడు. ఈ విషాద ఘటనతో కన్నవారికి కడుపుకోత మిగిల్చిన వాడిగా మారాడు. అలాగే ఆరు నెలల క్రితం జగిత్యాల కొత్త బస్టాండ్​ సమీపంలో కరీంనగర్​ రహదారిపై మైనర్​ నడిపిన వాహనం ఢీకొని ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మృతి చెందాడు.

"మైనర్లు డ్రైవింగ్​ చేస్తే వారి తల్లిదండ్రులపై కేసు నమోదు చేస్తాం. అంతేకాకుండా దీనిపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. ఈ మధ్య కాలంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో జిల్లాలో ఏడుగురు మృతి చెందారు. ఇక ఇలాంటి రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం." - అశోక్​కుమార్​, ఎస్పీ, జగిత్యాల

వాహనాలు ఇచ్చి మీ పిల్లల లైఫ్​ను రిస్క్​లో పెట్టొద్దు : పోలీసుల సూచన

మైనర్లు డ్రైవింగ్​ చేస్తే కఠిన చర్యలు - దొరికితే పాతికేళ్లదాకా లైసెన్సు ఉండదు

