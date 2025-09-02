ETV Bharat / state

జీతం పంచుకున్నారు - కష్టం వచ్చినప్పుడు ఇంటి నుంచి గెంటేశారు - FATHER NEGLECTS SON

అనుకోని ప్రమాదంతో జీవితం అతలాకుతలం - కనికరించని తండ్రి, తోబుట్టువులు

father-not-helping-his-son-in-prakasam-district
father-not-helping-his-son-in-prakasam-district (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 7:58 PM IST

2 Min Read

Father Not Helping His Son in West Godavari District : రోజురోజుకీ మానవ సంబంధాలు దిగజారిపోతున్నాయి. అయినవారినే రోడ్డున పడేసినటువంటి అమానవీయ ఘటనలు కలిచి వేస్తున్నాయి. వయసు మీరిన తల్లిదండ్రులను కన్న బిడ్డలే నడిరోడ్డున వదిలేస్తున్న ఘటనలు ఎన్నో చూస్తున్నాం. క్షణికావేశంలో బంధాలను మరిచి కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు కొందరు. అలాంటి ఘటనే పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. కాకపోతే ఇక్కడ తల్లిదండ్రులను పిల్లలు వదిలేయడం కాకుండా కడుపున పుట్టిన కుమారుడినే తండ్రి రోడ్డున పడేశాడు. బాధితుడి పరిస్థితి చూసి స్థానికులు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నా, కన్నతండ్రి, తోడబుట్టువులు కనికరం చూపించలేదు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

ఊహించని విధంగా చోటు చేసుకున్న ఓ ప్రమాదం అతని జీవితాన్ని కష్టాల సుడిగుండంలోకి నెట్టేసింది. కన్న తండ్రితోపాటు అన్నదమ్ములు ఇంటి నుంచి గెంటేశారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు మండలం వేల్పూరుకు చెందిన తాడిశెట్టి నాగ త్రినాథ్‌ ఇంటర్‌ చదివారు. ఆ తర్వాత వారి పరిస్థితుల కారణంగా కుంటుంబానికి అండగా నిలవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఉపాధి కోసం 2018లో సింగపూర్‌ వెళ్లారు. అతడికి తండ్రి నాగేశ్వరరావు, అన్న నాగశ్రీను, తమ్ముడు నాగరాజు కిరణ్‌ ఉన్నారు.

ఎలాగైనా ఉద్యోగం సంపాదించాలని సింగపూర్‌కి వెళ్లిన నాగత్రినాథ్‌ అనుకున్నట్లుగానే అక్కడ ఓ సంస్థలో పనిలో చేరారు. అతడు అక్కడ పని చేస్తుండగానే తల్లి మృతి చెందారు. ఆమె అంత్యక్రియలకు సొంత వూరికి వచ్చిన ఆయన ఆ పని పూర్తి చేసి తిరిగి సింగపూర్‌ వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి ప్రతి నెలా రూ.60 వేల వరకు తండ్రి, తమ్ముడు బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేసేవారు.

కొన్ని కారణాల వల్ల నాగత్రినాథ్​ 2024 జులైలో స్వగ్రామానికి వచ్చేశారు. ఆ సమయంలో అతడి తమ్ముడు పెళ్లి చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, ముందుగా తనకు పెళ్లి చేయాలని నాగత్రినాథ్‌ తండ్రిని కోరారు. అదే సమయంలో ముందు తాను పని చేసిన సంస్థ నాగత్రినాథ్‌కు మళ్లీ ఉద్యోగావకాశం ఇచ్చింది. ఇక మళ్లీ పని కోసం సింగపూర్​ వెళ్లాడు.

ఈ క్రమంలో 2024 డిసెంబర్‌ 31న బైక్‌ నుంచి జారిపడటంతో నడుముకు గాయమై రెండు కాళ్లు చచ్చుబడిపోవడంతో నాగత్రినాథ్‌ విశాఖపట్నంలోని ఓ వైద్యశాలలో చేరి ఫిజియోథెరపీ వైద్యం చేయించుకుంటున్నారు. దానికోసం అతడికి ఇంతవరకూ రూ.6 లక్షలు ఖర్చయింది. తన వద్ద ఉన్న రూ. 4 లక్షలు చెల్లించగా మిగిలిన రూ.2 లక్షలు ఇస్తేనే వైద్యం చేస్తామని చెప్పడంతో ఆ సొమ్ము కోసం సోమవారం ఉదయం వేల్పూరులోని ఇంటికి వచ్చిన త్రినాథ్‌ను తండ్రి, అన్నదమ్ములు ఇంట్లోకి రానివ్వకపోవడంతో నిర్ఘాంతపోయారు.

సాయం కోరుతే కనీసం ఇంట్లోకి కూడా రానీయడం లేదు : సాయంత్రం వరకు నాగత్రినాథ్​ ఇంటి ఎదుట రోడ్డుపైనే వీల్‌చైర్‌లో ఉండిపోవడాన్ని చూసి స్థానికులు చలించిపోయారు. తాను సింగపూర్‌లో సంపాదించిన సొమ్ము అంతా తన (తండ్రి నాగేశ్వరరావు, తమ్ముడు నాగరాజకిరణ్‌) బ్యాంక్‌ ఖాతాలకే జమ చేశానని చెప్తూ ఆవేదన చెందారు. ఎంత చేసినా నేడు తన పరిస్థితి బాగాలేకుండా ఇప్పుడు ఇలా సాయం కోరితే కనీసం ఇంట్లోకి కూడా రానీయడం లేదుంటూ తాడిశెట్టి నాగత్రినాథ్‌ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.

