కూల్డ్రింక్లో పురుగు మందు కలిపిన తండ్రి - తాగి కుమారుడు మృతి
డబ్బులు ఇవ్వాలని తండ్రితో కుమారుడు గొడవ - ఇవ్వకపోతే చంపేస్తానని బెదిరింపు - కుమారుడిని హతమార్చాలని తండ్రి నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 7:53 PM IST
Father Mixed Pesticide in Soft Drink Son Died in Krishna District: కుమారుడు మద్యానికి బానిసై బతికుండగానే నరకం చూపిస్తున్నాడు. డబ్బు కోసం తరచూ వేధిస్తున్నాడు. ఎన్ని విధాలుగా మందలించినా ప్రవర్తనలో మార్పు లేకపోవడంతో, ఎలాగైనా వదులించుకోవాలి అనుకున్నాడ. ఓ తండ్రి. కూల్డ్రింక్లో పురుగు మందు కలిపి ఇచ్చిన ఘటన వెలుగు చూసింది. ఈ ఘటనలో కుమారుడు మృతి చెందగా, కోడలు, వియ్యపురాలు అస్వస్థతకు గురై వైద్యశాలలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
కృష్ణా జిల్లా నందిగామ మండలం చందాపురం గ్రామానికి చెందిన శంకరశెట్టి శ్రీనివాసరావుకు ఇద్దరూ కుమారులు ఉన్నారు. పెద్ద కొడుకు వెంకటేష్, చిన్న కొడుకు మల్లికార్జునరావు. చిన్న కుమారుడు మల్లికార్జునరావు ఇటీవల మలేసియా వెళ్లాడు. అతనికి తండ్రి రూ.5 లక్షలు ఇచ్చారు. అప్పటి నుంచి పెద్ద కుమారుడు వెంకటేష్ (26) తనకూ డబ్బులు ఇవ్వాలని తండ్రితో గొడవ పడుతున్నాడు. తనకు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే చంపేస్తానని బెదిరించాడు. వెంకటేష్కు ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన గాయత్రితో 3 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరికి ఏడాది కుమారుడు ఉన్నాడు.
ప్రవర్తనతో విసిగి: కుమారుడి ప్రవర్తనతో విసిగిపోయిన తండ్రి శ్రీనివాసరావు పథకం ప్రకారం ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా వెంకటేష్ను హత మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తుండగా అలాంటి సమయంలో గత నెల 22న కుమార్తెను తీసుకెళ్లేందుకు గాయత్రి తల్లి సుందరలక్ష్మి ఇంటికి వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా వెంకటేష్ కూల్డ్రింక్ తీసుకొచ్చి అత్త, కుటుంబ సభ్యులకు ఇచ్చాడు. వారు దానిని తాగారు. మిగిలిన దాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాడు. 23వ తేదీన కుమార్తెను తీసుకుని సుందరలక్ష్మి ఖమ్మం జిల్లా బయలుదేరింది.
మార్గ మధ్యలో: ఈ క్రమంలో ఫ్రిడ్జ్లో కూల్డ్రింక్ ఉందని కొంత సీసాలో పోసుకుని తీసుకెళ్లాలని, మిగిలినది ఉంచాలని శ్రీనివాసరావు సూచించాడు. దీంతో గాయత్రి కూల్డ్రింక్ తీసుకుని తన తల్లితో కలిసి పుట్టింటికి బయలుదేరింది. మార్గ మధ్యలో ఖమ్మం జిల్లా వైరా వద్ద తల్లి, కుమార్తెలు ఆ డ్రింక్ను కొంత తాగారు. ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత, వారికి వాంతులు కావడంతో మందులు వాడారు.
అనంతరం ట్రీట్మెంట్ కోసం ఖమ్మం ఆసుపత్రిలో చేరారు. అదే రోజు వెంకటేష్ ఫ్రిజ్లో కూల్డ్రింక్లో మద్యం కలిపి తాగాడు. స్పృహ తప్పి పడిపోయిన తర్వాత విజయవాడలోని ప్రైవేటు వైద్యశాలకు తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం మరణించాడు. పురుగుల మందు కలిపినట్లు వైద్యులు చెప్పడంతో మృతికి కారణం వెల్లడైంది.
ఈ ఘటనపై ఎస్సై అభిమన్యు అనుమానాస్పద మృతి కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. మృతుడు ఇంటి వద్ద పురుగుల మందు డబ్బా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఖమ్మంలో గాయత్రి, సుందరలక్ష్మిల వద్ద ఎస్సై వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. తండ్రి శ్రీనివాసరావును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు తెలిసింది.
