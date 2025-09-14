కుమారుడికి తరచూ అనారోగ్యం - చంపేసి మూసీలో పడేసిన తండ్రి
మూడేళ్ల కుమారుడిని చంపేసి మూసీలో విసిరేసిన తండ్రి - రెండో రోజు కొనసాగుతున్న వెతుకులాట - బండ్లగూడ పరిధిలో ఘటన
Published : September 14, 2025 at 2:58 PM IST
Father Kills Three Year Old Son in Hyderabad : ఈ మధ్యకాలంలో రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో క్రైమ్ రేటు పెరిగిపోయింది. ఆస్తి కోసం తండ్రిని హత్య చేసిన కుమారుడు, వివాహేతర సంబంధంతో భార్యను దారుణంగా హతమార్చిన భర్త, బ్యాట్ కోసం తోటి స్నేహితుడు అని చూడకుండా చంపిన బాలుడు, బంగారం కోసం పని కల్పించిన యజమానినే కుక్కర్తో కొట్టి చంపిన పనివాళ్లు లాంటి ఘటనలు చూస్తూనే ఉన్నాం. సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో ఇలాంటి దారుణాలు రోజురోజుకూ ఎక్కువవుతున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాద్లో కుమారుడు తరచూ అనారోగ్యం పాలవుతున్నాడని కన్నతండ్రే అత్యంత క్రూరంగా చంపేసి, మృతదేహాన్ని సంచిలో మూటకట్టి మూసీ నదిలో పడేశాడు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలోని బండ్లగూడ పరిధిలో శనివారం జరిగింది. బాలుడి మృతదేహం కోసం పోలీసులు మూసీలో గాలిస్తున్నారు.
ఏసీపీ సుధాకర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బండ్లగూడ నూరినగర్కు చెందిన మహ్మద్ అక్బర్(35), సనాబేగం దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులున్నారు. తండ్రి అక్బర్ కూరగాయల వ్యాపారం చేస్తుంటాడు. సనాబేగం నిలోఫర్ ఆసుపత్రిలో కేర్ టేకర్గా చేస్తోంది. చిన్న కుమారుడు మహ్మద్ అనాస్(3) తరచూ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు. దీనిపై భార్యభర్తల మధ్య ఎక్కువగా గొడవలు జరుగుతూ ఉండేవి. దీంతో తండ్రి కన్నబిడ్డను చంపాలని నిర్ణయించుకొని పథకం రచించాడు.
శుక్రవారం రాత్రి భార్య విధులకు వెళ్లాక తెల్లవారుజామున అనాస్ తలపై దిండు పెట్టి ఊపిరాడకుండా చేశాడు. ఆ తర్వాత సంచిలో మృతదేహాన్ని కుక్కి బైక్పై తీసుకెళ్లాడు. అలా నయాపూల్ బ్రిడ్జి మీద నుంచి మూసీలోకి మృతదేహాన్ని విసిరాడు. అక్కడి నుంచి ఇంటికి వచ్చేసి, ఉదయం కాగానే పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి తన బిడ్డ కనిపించడం లేదని ఫిర్యాదు చేశాడు. బంధువులు తీసుకెళ్లి మళ్లీ తన ఇంటి దగ్గర దింపినట్లు ఫోన్ చేసి చెప్పారని, అప్పటి నుంచి తన కుమారుడు కనిపించడం లేదని పోలీసులకు చెప్పాడు.
తెల్లవారుజామున సంచితో అక్బర్ : అక్బర్పై అనుమానం రావడంతో పోలీసులు ఫోన్ను పరిశీలించారు. తన ఫోన్లో ఆ సమయానికి ఎలాంటి కాల్స్ రాలేదు. ఇంటి సమీపంలోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించారు. తెల్లవారుజామున అక్బర్ సంచితో వెళ్తున్నట్లు కనిపించింది. దీంతో అతడిపై అనుమానం ఇంకా పెరిగింది. పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారించడంతో నేరం అంగీకరించాడు. మూసీ నదిలో ఎక్కడ మృతదేహాన్ని విసిరేశాడో తెలిపాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ముమ్మర దర్యాప్తులో భాగంగా శనివారం రాత్రి పోలీసులు మూసీలో గాలించినా బాలుడి మృతదేహం మాత్రం లభించలేదు. సమయం మించిపోవడంతో చీకట్లో వెతకడాన్ని పోలీసులు నిలిపివేశారు. మళ్లీ ఆదివారం ఉదయం నుంచి నయాపూల్ వద్ద మూసీలో డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది సహాయంతో గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు.
