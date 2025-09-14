ETV Bharat / state

కుమారుడికి తరచూ అనారోగ్యం - చంపేసి మూసీలో పడేసిన తండ్రి

మూడేళ్ల కుమారుడిని చంపేసి మూసీలో విసిరేసిన తండ్రి - రెండో రోజు కొనసాగుతున్న వెతుకులాట - బండ్లగూడ పరిధిలో ఘటన

Father Kills Three Year Old Son in Hyderabad
Father Kills Three Year Old Son in Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Father Kills Three Year Old Son in Hyderabad : ఈ మధ్యకాలంలో రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్​లో క్రైమ్​ రేటు పెరిగిపోయింది. ఆస్తి కోసం తండ్రిని హత్య చేసిన కుమారుడు, వివాహేతర సంబంధంతో భార్యను దారుణంగా హతమార్చిన భర్త, బ్యాట్​ కోసం తోటి స్నేహితుడు అని చూడకుండా చంపిన బాలుడు, బంగారం కోసం పని కల్పించిన యజమానినే కుక్కర్​తో కొట్టి చంపిన పనివాళ్లు లాంటి ఘటనలు చూస్తూనే ఉన్నాం. సోషల్​ మీడియా ప్రభావంతో ఇలాంటి దారుణాలు రోజురోజుకూ ఎక్కువవుతున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాద్​లో కుమారుడు తరచూ అనారోగ్యం పాలవుతున్నాడని కన్నతండ్రే అత్యంత క్రూరంగా చంపేసి, మృతదేహాన్ని సంచిలో మూటకట్టి మూసీ నదిలో పడేశాడు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్​ నగరంలోని బండ్లగూడ పరిధిలో శనివారం జరిగింది. బాలుడి మృతదేహం కోసం పోలీసులు మూసీలో గాలిస్తున్నారు.

ఏసీపీ సుధాకర్​ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బండ్లగూడ నూరినగర్​కు చెందిన మహ్మద్​ అక్బర్​(35), సనాబేగం దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులున్నారు. తండ్రి అక్బర్​ కూరగాయల వ్యాపారం చేస్తుంటాడు. సనాబేగం నిలోఫర్​ ఆసుపత్రిలో కేర్​ టేకర్​గా చేస్తోంది. చిన్న కుమారుడు మహ్మద్​ అనాస్​(3) తరచూ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు. దీనిపై భార్యభర్తల మధ్య ఎక్కువగా గొడవలు జరుగుతూ ఉండేవి. దీంతో తండ్రి కన్నబిడ్డను చంపాలని నిర్ణయించుకొని పథకం రచించాడు.

శుక్రవారం రాత్రి భార్య విధులకు వెళ్లాక తెల్లవారుజామున అనాస్​ తలపై దిండు పెట్టి ఊపిరాడకుండా చేశాడు. ఆ తర్వాత సంచిలో మృతదేహాన్ని కుక్కి బైక్​పై తీసుకెళ్లాడు. అలా నయాపూల్​ బ్రిడ్జి మీద నుంచి మూసీలోకి మృతదేహాన్ని విసిరాడు. అక్కడి నుంచి ఇంటికి వచ్చేసి, ఉదయం కాగానే పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళ్లి తన బిడ్డ కనిపించడం లేదని ఫిర్యాదు చేశాడు. బంధువులు తీసుకెళ్లి మళ్లీ తన ఇంటి దగ్గర దింపినట్లు ఫోన్​ చేసి చెప్పారని, అప్పటి నుంచి తన కుమారుడు కనిపించడం లేదని పోలీసులకు చెప్పాడు.

తెల్లవారుజామున సంచితో అక్బర్​ : అక్బర్​పై అనుమానం రావడంతో పోలీసులు ఫోన్​ను​ పరిశీలించారు. తన ఫోన్​లో ఆ సమయానికి ఎలాంటి కాల్స్​ రాలేదు. ఇంటి సమీపంలోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించారు. తెల్లవారుజామున అక్బర్​ సంచితో వెళ్తున్నట్లు కనిపించింది. దీంతో అతడిపై అనుమానం ఇంకా పెరిగింది. పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారించడంతో నేరం అంగీకరించాడు. మూసీ నదిలో ఎక్కడ మృతదేహాన్ని విసిరేశాడో తెలిపాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ముమ్మర దర్యాప్తులో భాగంగా శనివారం రాత్రి పోలీసులు మూసీలో గాలించినా బాలుడి మృతదేహం మాత్రం లభించలేదు. సమయం మించిపోవడంతో చీకట్లో వెతకడాన్ని పోలీసులు నిలిపివేశారు. మళ్లీ ఆదివారం ఉదయం నుంచి నయాపూల్​ వద్ద మూసీలో డీఆర్​ఎఫ్​ సిబ్బంది సహాయంతో గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు.

